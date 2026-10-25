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Áll a bál a budapesti parkolás miatt: több kerületi polgármester is szembefordult Karácsony Gergellyel
A budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó döntés visszavonását és új egyeztetések indítását követeli több fővárosi kerület polgármestere, akik vasárnapi közös közleményükben bejelentették: a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) hétfői rendkívüli ülésén kezdeményezik a szervezet újraindítását.
A polgármesterek közleményükben hangsúlyozzák: Budapest csak a fővárosi és a kerületi önkormányzatok szoros együttműködésével tudja kiszolgálni a lakók igényeit. Úgy vélik, a budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó "különalkujával" Karácsony Gergely főpolgármester kilépett ebből az együttműködésből, veszélyeztetve Budapest működését.
Álláspontjuk szerint az egységes parkolási rendszer létrehozásának költségeit nem lehet a kerületi önkormányzatok működési forrásaiból fedezni, mert az így keletkező hiány a szükséges szolgáltatások biztosítását veszélyezteti. Ezért a döntés visszavonását, valamint olyan új, szakmai előkészítésen alapuló egyeztetéseket sürgetnek, amelyek nem veszélyezteti egyik önkormányzat működőképességét sem.
A városvezetők elengedhetetlennek nevezik a bizalom és az együttműködés visszaállítását. Emiatt a lassan három éve működésképtelen Budapesti Önkormányzatok Szövetségét új vezetéssel, a szolgáltatások újraosztását célzó előkészítéssel és szervezeti reformmal kívánják újraindítani a szervezet október 26-i rendkívüli ülésén.
Célként jelölték meg a közszolgáltatások javítását, az önkormányzatokat terhelő szolidaritási adó mérséklését, valamint az állami normatívák korrekcióját. Elismerve a fővárosi közterületek tisztaságát és biztonságát érintő kritikák megalapozottságát, a városvezetők kezdeményezik, hogy a BÖSZ keretei között elsőként e feladatok hatékonyabb ellátása érdekében lépjenek fel.
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A közleményt Baranyi Krisztina (IX. kerület), László Imre (XI. kerület), Niedermüller Péter (VII. kerület), Pikó András (VIII. kerület), Rózsa András (XIV. kerület), Soproni Tamás (VI. kerület) és Szaniszló Sándor (XVIII. kerület) polgármester írta alá, törekvéseikkel pedig Tóth József (XIII. kerület) polgármester is egyetértett.
Karácsony Gergely főpolgármester október 13-án elnézést kért az érintett kerületek vezetőitől, amiért a kormánnyal a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT) kötött megállapodás előtt nem egyeztetett velük a parkolási bevételek fővároshoz telepítéséről.
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