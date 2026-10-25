Mintegy 123 ezer egészségügyi dolgozó fizetése emelkedhet 2027-től, a kormány évente 192 milliárd forintot fordítana a bérrendezésre.
Félmilliós bírsággal sújtották a magyar kórházat: egy idős nő halála után derültek ki a súlyos mulasztások
Félmillió forintos bírságot szabott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Szent Imre Kórházra, miután szakmai és dokumentációs mulasztásokat állapított meg egy 2024-ben elhunyt beteg ügyében. A hatósági vizsgálat egy szívinfarktusban meghalt idős nő sürgősségi ellátása miatt indult, a történtek hatására az intézmény szigorított a betegbiztonsági szabályain - jelentette a Telex.
A beteg 2024 szeptemberében erős, sugárzó hátfájdalommal, fulladással és halálfélelemmel érkezett a kórház sürgősségi osztályára. Bár a tünetek egyértelműen indokolták volna, és a páciens maga is kifejezetten kérte, a triázst végző ápolók nem készítettek EKG-t, valamint fájdalomcsillapítót sem adtak neki. Mivel az asszonyt tévesen a kevésbé sürgős kategóriába sorolták, akár 6-8 órát is várnia kellett volna az orvosi vizsgálatra és a laboreredményekre. Állapota közben folyamatosan romlott, ezért úgy döntött, saját felelősségére elhagyja az intézményt, hogy magánellátásban gyorsabban orvoshoz jusson. Néhány órával később azonban otthonában elhunyt.
Az elhunyt fia a tragédia után panaszt tett az NNGYK-nál, a hatóság pedig több mint egy évnyi várakozás után, idén márciusban indított hivatalos eljárást. A központ a Direkt36 kérdésére közölte, hogy félmillió forintos bírságot szabtak ki a Szent Imre Kórházra. A vizsgálat egyértelműen megállapította a szakmai mulasztást, hiszen egy azonnali EKG-val gyorsan felismerhető lett volna a szívinfarktus.
Szintén hibának minősítették a téves sürgősségi besorolást, mivel a panaszok alapján az asszonynak fél órán belül orvosi ellátást kellett volna kapnia. Bár a hatóság a fájdalomcsillapítás elmaradását külön nem vizsgálta, azt rögzítették, hogy az ambuláns lapról hiányzott a fájdalom erősségének dokumentálása.
Jóllehet a kórház saját, még 2024-ben lefolytatott belső vizsgálata nem állapított meg szabályszegést, az NNGYK friss határozatát tudomásul vették, az 500 ezer forintos bírságot pedig befizették. Az eset hatására az intézmény több betegbiztonsági intézkedést is bevezetett a sürgősségi osztályon. Nappal immár egyszerre két szakember végzi a triázsolást, az osztályvezetés napi szinten ellenőrzi a triázsdokumentációt, emellett rendszeres továbbképzéseket és kéthetente esetmegbeszéléseket tartanak a dolgozóknak. A kórház most, mintegy két évvel a történtek után fejezte ki először részvétét a gyászoló családnak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A lap szerint az elhunyt asszony fia vegyes érzelmekkel fogadta a fejleményeket. Bár a felelősségre vonásnak és a biztonsági szigorításoknak örül, a kiszabott bírságot a súlyos mulasztásokhoz képest csupán jelképesnek tartja. Számára a legriasztóbb felismerés az volt, hogy az újonnan bevezetett, alapvetőnek tűnő szakmai gyakorlatok és a napi szintű ellenőrzések a tragédiát megelőzően egyáltalán nem működtek a kórház sürgősségi osztályán.
Megtalálhatták a magyarok százezreit sanyargató népbetegség ellenszerét: ezt kell tenned, hogy megelőzd a bajt
Már napi néhány ezer lépés is összefügghet az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó szellemi hanyatlás lassulásával egy kutatás szerint.
Megkezdődik hétfőn a betegelégedettség országosan egységes mérése, a kormányzat emellett bejelentővédelmi rendszert alakít ki a dolgozóknak.
Franciaországban igazolták a Shamonda-vírus első emberi fertőzését, amely egy immunhiányos beteg halálához vezetett.
Jelentős eredményt értek el a Moderna és a Merck mRNS-technológián alapuló daganatellenes vakcinájával
A Moderna és a Merck közös fejlesztésű, személyre szabott mRNS-alapú rákellenes vakcinája jelentősen csökkentette a melanóma kiújulásának.
Ebben az 5 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet a budapesti járvány, itt vannak a friss számok
Bár országos szinten továbbra is stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, több magyar városban már emelkedést mértek.
Október 23-án és a hosszú hétvégén módosul a patikák nyitvatartása. Mutatjuk, hol találhat ügyeletes gyógyszertárat.
16–19 fokra hűltek a helyiségek, a kórház olajradiátorokat és betegmelegítő eszközöket vásárolt a fűtés kiesése miatt.
Leó pápa orvosai szerdán közölték, hogy a múlt héten elvégzett tüdőrákműtét után az egyházfőnek nincs szüksége további onkológiai kezelésre
Létfontosságú gyógyszer tűnt el a magyar patikákból: több ezer magyar beteg került lehetetlen helyzetbe
Több ezer magyar beteg érintett, a legfontosabb készítmények pótlása pedig hónapok óta megoldatlan.
Több mint 510 milliárd forint nettó többletforrást szánna az egészségügyre a Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben.
A Semmelweis Egyetem szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy az elhúzódó allergiát könnyű összetéveszteni a megfázással.
Nigériában is megjelent az Ebola-vírus, miután a hatóságok kedden megerősítették az ország első fertőzéses esetét.
Milliárdos üzlet épül a népszerű fogyókúrás szerek mellékhatásaira: az influenszerek is hajtják a kétes piacot
A GLP-1 alapú készítmények mellékhatásait enyhítő étrend-kiegészítők piaca robbanásszerűen növekszik, az Egyesült Államokban az értékesítés 2025-ben már meghaladta a 74 milliárd dollárt.
A csípő- és térdprotézis-műtétek felgyorsítását célzó kormányzati program a hiányzó jogszabályok miatt az eredetileg ígért októberi indulás helyett várhatóan csak novemberben indul el.
A kormány 17,8 százalékos béremelést jelentett be a szociális szférában a 2027-es költségvetés részeként.
Itt a friss felmérés: a lehető legrosszabb dolgon spórol a magyarok jelentős része, sokszoros árat fizethetnek érte
A tudatos táplálkozás és az egészségmegőrzés egyéb formái csak a lakosság kisebb hányadának mindennapjaiba épültek be szervesen.
Tömeges járvány tört ki magyar óvodákban és iskolákban: több százan betegedtek meg, kórházi kezelésre is szükség volt
Három tömeges közösségi járványt jelentettek Magyarországon a 41. héten, összesen 275-en betegedtek meg.
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
Januártól havi 12 400 forint lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék összege.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.