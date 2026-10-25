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Kórházi folyosó orvosokkal, ápolókkal és szakorvosokkal a kórházban. Női és férfi orvosok, sebészek, egészségügyi tisztviselők együtt sétálnak a folyosón, háttal a kamerának.
Egészség

Félmilliós bírsággal sújtották a magyar kórházat: egy idős nő halála után derültek ki a súlyos mulasztások

Pénzcentrum
2026. október 25. 13:34 3 perc

Félmillió forintos bírságot szabott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Szent Imre Kórházra, miután szakmai és dokumentációs mulasztásokat állapított meg egy 2024-ben elhunyt beteg ügyében. A hatósági vizsgálat egy szívinfarktusban meghalt idős nő sürgősségi ellátása miatt indult, a történtek hatására az intézmény szigorított a betegbiztonsági szabályain - jelentette a Telex.

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A beteg 2024 szeptemberében erős, sugárzó hátfájdalommal, fulladással és halálfélelemmel érkezett a kórház sürgősségi osztályára. Bár a tünetek egyértelműen indokolták volna, és a páciens maga is kifejezetten kérte, a triázst végző ápolók nem készítettek EKG-t, valamint fájdalomcsillapítót sem adtak neki. Mivel az asszonyt tévesen a kevésbé sürgős kategóriába sorolták, akár 6-8 órát is várnia kellett volna az orvosi vizsgálatra és a laboreredményekre. Állapota közben folyamatosan romlott, ezért úgy döntött, saját felelősségére elhagyja az intézményt, hogy magánellátásban gyorsabban orvoshoz jusson. Néhány órával később azonban otthonában elhunyt.

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Az elhunyt fia a tragédia után panaszt tett az NNGYK-nál, a hatóság pedig több mint egy évnyi várakozás után, idén márciusban indított hivatalos eljárást. A központ a Direkt36 kérdésére közölte, hogy félmillió forintos bírságot szabtak ki a Szent Imre Kórházra. A vizsgálat egyértelműen megállapította a szakmai mulasztást, hiszen egy azonnali EKG-val gyorsan felismerhető lett volna a szívinfarktus.

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Szintén hibának minősítették a téves sürgősségi besorolást, mivel a panaszok alapján az asszonynak fél órán belül orvosi ellátást kellett volna kapnia. Bár a hatóság a fájdalomcsillapítás elmaradását külön nem vizsgálta, azt rögzítették, hogy az ambuláns lapról hiányzott a fájdalom erősségének dokumentálása.

Jóllehet a kórház saját, még 2024-ben lefolytatott belső vizsgálata nem állapított meg szabályszegést, az NNGYK friss határozatát tudomásul vették, az 500 ezer forintos bírságot pedig befizették. Az eset hatására az intézmény több betegbiztonsági intézkedést is bevezetett a sürgősségi osztályon. Nappal immár egyszerre két szakember végzi a triázsolást, az osztályvezetés napi szinten ellenőrzi a triázsdokumentációt, emellett rendszeres továbbképzéseket és kéthetente esetmegbeszéléseket tartanak a dolgozóknak. A kórház most, mintegy két évvel a történtek után fejezte ki először részvétét a gyászoló családnak.

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A lap szerint az elhunyt asszony fia vegyes érzelmekkel fogadta a fejleményeket. Bár a felelősségre vonásnak és a biztonsági szigorításoknak örül, a kiszabott bírságot a súlyos mulasztásokhoz képest csupán jelképesnek tartja. Számára a legriasztóbb felismerés az volt, hogy az újonnan bevezetett, alapvetőnek tűnő szakmai gyakorlatok és a napi szintű ellenőrzések a tragédiát megelőzően egyáltalán nem működtek a kórház sürgősségi osztályán.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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