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Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után

Pénzcentrum
2026. október 23. 13:35 2 perc

A forint péntek délelőtt gyengült az euróval és a dollárral szemben, az euró jegyzése azonban dél körül még a 367-es szint alatt maradt. Közben a vártnál gyengébb euróövezeti makroadatok érkeztek, a magánszektor növekedése négyhavi mélypontra lassult októberben. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az euró árfolyama péntek dél körül 366,85 forinton állt az előző délutáni 365,88 forint után, míg a dollárért 327,64 forintot kellett adni a csütörtöki 326,33 forinttal szemben. A forint így mindkét vezető devizával szemben veszített értékéből, a közös európai fizetőeszköz jegyzése a délelőtt folyamán megközelítette a 367-es lélektani szintet.

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A gyengülés már a reggeli kereskedésben látszott: az eurót akkor 366,25, a dollárt 326,74 forinton jegyezték. A svájci frank árfolyama ugyanekkor az előző délutáni 396,63 forintról 397,71 forintra emelkedett a bankközi devizapiacon.

A vártnál jobban lassult az euróövezet

Az euróövezeti magánszektor növekedése négy hónapja nem látott ütemre lassult októberben az S&P Global Market Intelligence pénteken közzétett előzetes felmérése szerint. Az aktivitást az emelkedő energiaköltségek és a francia gazdaságot erőteljesen fékező belpolitikai bizonytalanság is visszafogta.

A feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor teljesítményét együttesen jelző összetett beszerzésimenedzser-index (kompozit PMI) a szeptemberi 53,1 pontról 51,9 pontra csökkent, miközben az elemzői konszenzus 52,7 pontot várt. A mutató 50 pont felett növekedést, alatta zsugorodást jelez, vagyis a friss adat továbbra is expanzióra, ám annak markáns lassulására utal.

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A feldolgozóipari PMI 52,9 pontról háromhavi mélypontra, 52,4 pontra süllyedt. A szolgáltatószektor alindexe 53 pontról 51,7 pontra esett vissza, ami kéthavi mélypontot jelent.

Az új megrendelések állományának növekedése lassult, a munkaerő-felvétel pedig közel stagnált. Eközben a dráguló energia növelte a vállalatok működési költségeit, ami az értékesítési árak emelésére késztette a piaci szereplőket. A magasabb kamatkörnyezet szintén fékezte a keresletet, az üzleti bizalmi index pedig öthavi mélypontra romlott.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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