Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár

Európa-szerte meredeken emelkednek az üzemanyagárak, a benzin és a gázolaj egyaránt jelentősen drágult az elmúlt két hétben. Szakértők szerint akár a literenkénti 3 eurós lélektani határ elérése sem kizárt a közeljövőben.

A németországi adatok alapján az E10-es benzin átlagára vasárnap elérte a literenkénti 2,273 eurót, ami mintegy 12 centtel haladja meg az augusztus 30-i szintet - erről ír a Handlesblatt. A gázolaj még látványosabban drágult, az átlagos literenkénti ár 2,404 euróra ugrott, ami közel 20 centes emelkedést jelent ugyanehhez az időszakhoz képest. Ez utóbbi már a korábbi történelmi csúcsot közelíti.

Az árrobbanás hátterében elsősorban a kőolaj világpiaci árának emelkedése áll. A közel-keleti feszültségek újbóli kiéleződése nyomán az olajárak ismét növekedésnek indultak, ami tovább rontja az autósok kilátásait.

Herbert Rabl, Benzinkút-üzemeltetők Érdekképviseleti Szövetsége (TIV) képviselője arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi tendenciák mellett a literenkénti 3 eurós ár is reális forgatókönyvvé válhat. Mint mondta, az autópályák egyes szakaszain már most is előfordulnak ehhez közeli árak, a drágulás pedig a benzinkutak üzemeltetőit is nehéz helyzetbe hozza.

A folyamatok Magyarországot sem hagyják érintetlenül. A hazai üzemanyagárak szorosan követik a nemzetközi olajpiaci mozgásokat, a helyzetet pedig tovább bonyolítja az euró-forint árfolyam alakulása. Amennyiben a kőolaj ára tartósan magas marad, a magyar autósok is további drágulással számolhatnak a következő hetekben.