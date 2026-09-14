2026. szeptember 14. hétfő Szeréna, Roxána
16 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Autó

Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 18:30

Európa-szerte meredeken emelkednek az üzemanyagárak, a benzin és a gázolaj egyaránt jelentősen drágult az elmúlt két hétben. Szakértők szerint akár a literenkénti 3 eurós lélektani határ elérése sem kizárt a közeljövőben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A németországi adatok alapján az E10-es benzin átlagára vasárnap elérte a literenkénti 2,273 eurót, ami mintegy 12 centtel haladja meg az augusztus 30-i szintet - erről ír a Handlesblatt. A gázolaj még látványosabban drágult, az átlagos literenkénti ár 2,404 euróra ugrott, ami közel 20 centes emelkedést jelent ugyanehhez az időszakhoz képest. Ez utóbbi már a korábbi történelmi csúcsot közelíti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az árrobbanás hátterében elsősorban a kőolaj világpiaci árának emelkedése áll. A közel-keleti feszültségek újbóli kiéleződése nyomán az olajárak ismét növekedésnek indultak, ami tovább rontja az autósok kilátásait.

Herbert Rabl, Benzinkút-üzemeltetők Érdekképviseleti Szövetsége (TIV) képviselője arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi tendenciák mellett a literenkénti 3 eurós ár is reális forgatókönyvvé válhat. Mint mondta, az autópályák egyes szakaszain már most is előfordulnak ehhez közeli árak, a drágulás pedig a benzinkutak üzemeltetőit is nehéz helyzetbe hozza.

A folyamatok Magyarországot sem hagyják érintetlenül. A hazai üzemanyagárak szorosan követik a nemzetközi olajpiaci mozgásokat, a helyzetet pedig tovább bonyolítja az euró-forint árfolyam alakulása. Amennyiben a kőolaj ára tartósan magas marad, a magyar autósok is további drágulással számolhatnak a következő hetekben.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #benzinkút #üzemanyag #gázolaj #drágulás #tankolás #olajár #autósok #üzemanyagárak #kőolaj
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
56 perce
Havonta átlag 3e Ft-ot költök benzinre úgyhogy nem nagyon izgat a benzinár, ezért jó "15 perces" városrészben lakni. De azért kíváncsi vagyok lesz-e a benzinre is olyan támogatás mint a dízelre. Tippem: nem, mert az állam mindig csak a szennyezőbbet, károsabbat támogatja.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:12
20:00
19:31
19:14
19:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 14.
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
2026. szeptember 13.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
2026. szeptember 14.
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
2026. szeptember 14.
Nem várt csapás érte a magyarok kedvenc alapanyagát: katasztrofális év vár a hazai hagymára, ezt hozhatja a bolti árakban
2026. szeptember 14.
Tankerületi igazgató pályázat: ennyit kereshetnek majd a tankerületek újdonsült vezetői - nem semmi summa
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 14. hétfő
Szeréna, Roxána
38. hét
Szeptember 14.
A keresztény egység napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Meglépték, üzemanyag-korlátozást vezetnek be a benzinkutakon: nem lehet bármennyit tankolni
2
2 hete
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
3
3 hete
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
4
2 hónapja
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
5
2 hónapja
Ledobta a bombát a BYD: potom áron adják az új slágerautót, reszkethetnek a japán óriások
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁFA
Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevőre. Mértéke hazánkban 27%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 14. 19:31
Fordult a kocka a magyar albérletpiacon: mostantól a lakástulajdonosoknak kell harcolniuk a bérlőkért
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 14. 19:02
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
Agrárszektor  |  2026. szeptember 14. 19:32
Kivételezik az EU? Fű alatt mégis bejöhet a méregdrága orosz luxustermék