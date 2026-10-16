Filmbe illő üldözés Magyarországon: kétszer is átúszta a Szamost a rendőrök elől menekülő férfi

Filmbe illő menekülésbe kezdett egy fiatal férfi, aki a vád szerint két személyautót is engedély nélkül vitt el, és több száz kilométert vezetett velük. A járművezetéstől alig két hete eltiltott férfi az egyik autóval Budapestre indult, majd egy másik kocsival Románia felé vette az irányt. Útközben több benzinkútról fizetés nélkül távozott, ezután üldözés vette kezdetét, és a rendőrök elől menekülve kétszer is átúszta a Szamost, de végül elfogták. A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádat emelt ellene, és végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfivel szemben, aki a vád szerint 2026 júniusában engedély nélkül két személyautót is elvitt, majd azokkal több száz kilométert autózott, üldözésekor pedig a Szamos folyót kétszer is átúszta.

A vádirat szerint a járművezetéstől alig két hete eltiltott fiatal férfi 2026. június 18-án éjjel egy leveleki családi ház udvaráról vitt el egy személygépkocsit, úgy, hogy a nagykaput leemelte, majd a gépjárműben hagyott indítókulccsal a járművet beindította, és azzal Budapestre indult. Útközben Nyíregyházán, majd másnap reggel hazafelé tartva Dunakeszi térségében is megtankolt, de mindkét benzinkutakról fizetés nélkül távozott. Az autópálya Ecséd pihenőhelyén a gépjármű üzemképtelenné vált, ezért azt hátrahagyta.

A vádlott dél körül ért Ófehértóra, ahol talált egy nyitva hagyott parkoló autót. Abba beült, a gépjárműben hagyott indítókulccsal beindította azt, majd Románia felé indult. Útközben Apagyon megtankolt, de itt sem fizetett. Győrteleknél a rendőrök megpróbálták megállítani, azonban a férfi menekülni kezdett.

Panyola térségében defektet kapott, ezért a járműből kiszállva, a közeli erdőbe szaladt, majd a Szamos folyón átúszott. Szamosszegen már várták a rendőrök, ezért amikor őket meglátta, a Szamoson újra átúszva Panyolára menekült, ahol elfogták.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ügyészség a férfit jármű önkényes elvételével, lopással és etiltás hatálya alatti járművezetéssel vádolja, vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés, közügyektől és járművezetéstől eltiltás az indítványa.