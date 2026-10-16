Kigyulladhatnak ezek a népszerű autók: sürgős visszahívást rendeltek el közel 95 ezer járműre

Közel 95 ezer autót hív vissza az Egyesült Államokban a Hyundai Motor America, miután kiderült, hogy az első ülések elektromotorja túlmelegedhet, és tüzet okozhat. A tulajdonosoknak azt javasolják, hogy autóikkal a szabadban, más járművektől és épületektől távol parkoljanak, írta a Portfolio.

Tűzveszély miatt 94 622 jármű visszahívását rendelte el az Egyesült Államokban a Hyundai Motor America. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) tájékoztatása szerint az első ülések állítókapcsolója beragadhat, emiatt az ülés elektromotorja túlmelegedhet, és akár tüzet is okozhat. A veszély parkolás közben és menet közben egyaránt fennállhat.

A visszahívás a 2015–2016-os Hyundai Genesis, valamint a 2017–2020-as Genesis G80 modelleket érinti. Az üléskapcsolókat a Nidec Mobility Korea Corporation gyártotta. A Hyundai becslése szerint a visszahívott járművek mindössze egy százalékánál fordulhat elő ténylegesen a hiba.

A gyártó október 1-jéig két, a problémával összefüggésbe hozható tűzesetről szerzett tudomást az Egyesült Államokban. Balesetről vagy személyi sérülésről ugyanakkor nem érkezett jelentés. A hiba elhárítására szolgáló megoldás kidolgozása még folyamatban van.

A Hyundai addig is arra kéri az érintett autók tulajdonosait, hogy járműveikkel a szabadban, más autóktól és épületektől távol parkoljanak.