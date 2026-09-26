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Újabb autóipari multi kezd kőkemény leépítésbe: többszáz dolgozó kerül utcára, a legtöbb munkahely a termelési részlegen szűnik meg
Több mint 300 dolgozójától válik meg dési üzemében a járműipari alkatrészeket gyártó japán Fujikura - írja az actualdecluj.ro hírportál a Kolozs Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség (AJOFM) közleménye alapján.
A kollektív elbocsátás 309 alkalmazottat érint. A cégvezetés a lépést a termelési kapacitásnak a megrendelések volumenéhez való igazításának szükségszerűségével indokolja. A folyó pénzügyi évben az árbevétel csökkenésére számítanak, mivel rövidesen kifut a vállalat legnagyobb projektje. A legtöbb munkahely a termelési részlegen szűnik meg, de elbocsátják az irodai és kisegítő személyzet 61 tagját is. Az elbocsátások október végén kezdődnek.
Az AJOFM bejelentette, hogy hat munkáltatóval kezdett megbeszéléseket, elősegítendő az elbocsátás előtt álló dolgozók mielőbbi újbóli munkába állását. A vállalat tavaly is végrehajtott egy kollektív elbocsátást az autóipar, főleg a Volkswagen számára kábeleket gyártó dési üzemében, 2025 folyamán 280 fővel csökkent az alkalmazottak száma.
A Fujikura Automotive Romania SRL dolgozói állománya 2016 és 2025 között 5033-ról 477-re csökkent. A cég árbevétele tavaly közel 10 százalékkal 90,703 millió lejre (mintegy 6,3 milliárd forint) csökkent, és 2,081 millió lej (mintegy 144 millió forint) veszteséggel zárta az évet.
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