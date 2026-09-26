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A Tuo-i összeszerelő üzem egyik munkása alkatrészeket szerel be egy belső égésű motorba, mielőtt azt az autó alvázába beépítenék.
Vállalkozás

Újabb autóipari multi kezd kőkemény leépítésbe: többszáz dolgozó kerül utcára, a legtöbb munkahely a termelési részlegen szűnik meg

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 10:36

Több mint 300 dolgozójától válik meg dési üzemében a járműipari alkatrészeket gyártó japán Fujikura - írja az actualdecluj.ro hírportál a Kolozs Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség (AJOFM) közleménye alapján.

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A kollektív elbocsátás 309 alkalmazottat érint. A cégvezetés a lépést a termelési kapacitásnak a megrendelések volumenéhez való igazításának szükségszerűségével indokolja. A folyó pénzügyi évben az árbevétel csökkenésére számítanak, mivel rövidesen kifut a vállalat legnagyobb projektje. A legtöbb munkahely a termelési részlegen szűnik meg, de elbocsátják az irodai és kisegítő személyzet 61 tagját is. Az elbocsátások október végén kezdődnek.

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Az AJOFM bejelentette, hogy hat munkáltatóval kezdett megbeszéléseket, elősegítendő az elbocsátás előtt álló dolgozók mielőbbi újbóli munkába állását. A vállalat tavaly is végrehajtott egy kollektív elbocsátást az autóipar, főleg a Volkswagen számára kábeleket gyártó dési üzemében, 2025 folyamán 280 fővel csökkent az alkalmazottak száma.

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A Fujikura Automotive Romania SRL dolgozói állománya 2016 és 2025 között 5033-ról 477-re csökkent. A cég árbevétele tavaly közel 10 százalékkal 90,703 millió lejre (mintegy 6,3 milliárd forint) csökkent, és 2,081 millió lej (mintegy 144 millió forint) veszteséggel zárta az évet.
Címlapkép: Getty Images
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