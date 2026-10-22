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Az OTP Bank Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja, amely Közép- és Kelet-Európában tevékenykedik. A bank 9 országban közel 1500 fiókján keresztül nyújt univerzális pénzügyi szolgáltatásokat több mint 13 millió ügyfél számára.
Megtakarítás

Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok

Pénzcentrum
2026. október 22. 17:34 6 perc

Ismét a technológiai részvények vezették az esést az amerikai tőzsdéken csütörtökön, miközben az OTP délutánra ledolgozta reggeli veszteségének jelentős részét. A hangulatot a mesterséges intelligencia-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak, a közel-keleti konfliktus miatt dráguló olaj és a francia kötvénypiaci feszültség rontotta. Az AI-infrastruktúrát építő vállalatok árfolyamesésére fogadó befektetők októberi, egyelőre nem realizált nyeresége megközelítette a 6 milliárd dollárt.

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Az amerikai nyitás utáni percekben a Dow Jones 0,2, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,4 százalékos mínuszban állt október 22-én. Budapesten az OTP délután 1,4 százalékos veszteséget mutatott, miután reggel még közel 5 százalékot esett. Az olajpiacon a Brent délután 1,7 százalékkal drágult, a nap során azonban 113,8 dollárig is emelkedett, ami öthavi csúcsot jelentett.

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Újra eladói nyomás alatt a technológiai részvények

A szerdai felpattanás után ismét megingott a befektetők bizalma az amerikai technológiai szektorban. A Tesla és a Meta gyorsjelentése sem oszlatta el a hatalmas beruházások megtérülésével kapcsolatos kétségeket, miközben a félvezetőiparból is kedvezőtlen vállalati hírek érkeztek.

A nyitás előtti kereskedésben a Lam Research 7 százalékot zuhant a csalódást keltő előrejelzés után. A Tesla akkor 3,6 százalékos mínuszban járt, miután visszavágta éves beruházási tervét. A Meta 2 százalékkal gyengült, a befektetők pedig az AI-terjeszkedés finanszírozását szolgáló, szavazati jog nélküli részvények tervezett kibocsátását mérlegelték.

A mesterséges intelligenciához szükséges számítási kapacitást biztosító vállalatokat szintén adták. A Nebius a nyitás előtt 3,6, a CoreWeave 4 százalékos veszteséget mutatott, az IREN és az Applied Digital pedig egyaránt közel 4 százalékkal került lejjebb. A Super Micro Computer mintegy 3 százalékot veszített, visszaadva valamennyit előző napi emelkedéséből.

Az OTP javított, de a bankszektor továbbra is gyenge

Az OTP árfolyama a reggeli, közel 5 százalékos zuhanás után fokozatosan kapaszkodott vissza. Kora délután még 1,7 százalékos, később már csak 1,4 százalékos mínuszban állt.

A magyar bankpapír gyengülése illeszkedett az európai bankszektor kedvezőtlen teljesítményéhez. A francia állampapírhozamok emelkedése csökkentheti a bankok kötvényállományának piaci értékét, és a finanszírozásukat is megdrágíthatja. A hangulatnak a Barclays várakozásoktól elmaradó profitja sem kedvezett, a brit bankokat pedig egy esetleges adóemelés kockázata is terheli.

A francia kötvénypiacon délelőtt szimbolikus fordulat történt. A tízéves állampapír hozama 2013 óta először haladta meg az azonos lejáratú amerikai benchmark államkötvényét. A francia hozam 0,08 százalékponttal, mintegy 5,09 százalékra emelkedett, miközben az amerikai 0,065 százalékponttal, 5,08 százalékra csökkent.

Az eltérő mozgást részben az magyarázta, hogy a részvénypiaci bizonytalanság növelte a menedékeszköznek tartott amerikai állampapírok iránti keresletet. Franciaországban ugyanakkor a magas költségvetési hiány és az emelkedő államadósság fenntarthatósága aggasztja a befektetőket.

Az olaj drágulása újabb inflációs kockázat

A Brent az amerikai tőzsdenyitás környékén még több mint 3 százalékos emelkedéssel 112 dollár felett járt, később azonban mérséklődött a drágulás. A nap folyamán elért 113,8 dolláros ár öthavi csúcsot jelentett.

Az emelkedést a szaúdi energetikai infrastruktúrát érő újabb támadások és a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető veszélyek hajtották. A piac attól tart, hogy a közel-keleti konfliktus további eszkalációja fennakadásokat okozhat az olajszállításban. A magasabb energiaárak az inflációs kilátásokat is rontják, ami további nyomást helyez a részvénypiacokra.

Milliárdokat nyernek az AI-részvények esésén

Októberben megközelítőleg 6 milliárd dolláros, még nem realizált nyereség halmozódott fel az AI-infrastruktúrához kapcsolódó öt vállalat részvényeinek esésére játszó short pozíciókon. A shortolás során a befektető kölcsönvett részvényt ad el abban a reményben, hogy később olcsóbban vásárolhatja vissza.

A CoreWeave, az IREN, a Nebius, az Applied Digital és a Core Scientific esetében az ilyen pozíciók aránya a közkézhányad 20–26 százaléka körül alakult. Az öt cégnél összesen mintegy 17 milliárd dollár értékű short állomány állt fenn.

A legnagyobb októberi nyereséget a Nebius esése hozta, közel 2,94 milliárd dollárt. Az ellene fogadó shortosok ugyanakkor éves összesítésben még így is 3,33 milliárd dolláros veszteségben ültek.

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A CoreWeave részvényei közel 30 százalékot zuhantak a hónapban, ami hozzávetőleg 1,7 milliárd dolláros profitot jelentett a shortolóknak. Az IREN és az Applied Digital esetében együttesen több mint 1,2 milliárd, a Core Scientificnél pedig 115 millió dollár volt a nem realizált nyereség. Ezek az összegek a pozíciók zárásáig az árfolyamok alakulásával párhuzamosan változhatnak.

Az Nvidia szerint kereslet van, tőkéből viszont kevés

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint rendkívül erős a kereslet a neofelhő-szolgáltatók, vagyis a főként AI-feladatokra specializálódott felhőcégek kapacitásai iránt. A növekedést azonban visszafogja, hogy a beruházások tőkeigénye jóval meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat.

Európában mindehhez az energiaellátás korlátai és a magas áramárak is társulnak. Huang szerint megfelelő infrastruktúra nélkül a kontinens technológiai és kutatói háttere sem tud teljes értékű AI-gazdaságot kialakítani.

Az Nvidia októberi európai körútján közel 10 milliárd dolláros regionális befektetési csomagot jelentett be. Emellett a Tesla és az Nvidia a Samsung Electro-Mechanicsszel együttműködésben dél-koreai gyártósorokat finanszírozhat. A tervek szerint a Tesla 1,1 billió, az Nvidia 2,6 billió wont biztosítana olyan fejlett hordozók gyártására, amelyek az AI-chipek összekapcsolását segítik az elektronikai rendszerekkel.

A vállalatok már alkalmazkodnak a költségnyomáshoz

A Barclays 5000 munkahely megszüntetését jelentette be, ami a bankcsoport teljes létszámának mintegy 5 százaléka. A pénzintézet a szervezet egyszerűsítésével és a mesterséges intelligencia révén elérhető hatékonyságjavulással indokolta a lépést. A leépítés elsősorban a háttérműveleteket és a támogató területeket érinti, köztük szoftverfejlesztői munkaköröket.

A Wizz Air eközben az üzemanyag drágulása miatt csoportosít át öt repülőgépet romániai bázisairól. A kerozin tonnánkénti ára a közel-keleti konfliktus előtti 700–800 dollárról 1500–1600 dollárra emelkedett. A diszkont légitársaság emiatt az idei romániai növekedési tervét 25-ről 13 százalékra csökkentette. A változás mintegy 170 munkavállalót érint, számukra más külföldi bázisokon ajánlanak fel pozíciókat.

Kedvezőbb keresleti hírek érkeztek a Sonytól. A PlayStation 5 amerikai darabszám szerinti értékesítése szeptemberben 22 százalékkal, hardverbevétele pedig 43 százalékkal nőtt éves összevetésben. A vásárlásokat a november 19-ére várt GTA VI megjelenése is ösztönzi, a magas memóriaárak ugyanakkor szűkítik a konzolgyártás marzsát.

Megosztottak a szakértők a folytatásról

A szerdai hazai befektetői konferencián több szakértő is az AI-beruházások finanszírozási kockázataira, a magas kötvényhozamokra és az energiaárakra figyelmeztetett. Loncsák András, a VIG Alapkezelő befektetési igazgatója inkább növelné a kötvények súlyát, és csökkentené a részvénykitettséget. Pekár Dávid, a HOLD Alapkezelő befektetési igazgatója szerint az emelkedő reálhozamok nagyobb tőkepiaci korrekciót is kiválthatnak.

Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője ezzel szemben arra számít, hogy a befektetők vételi lehetőségként tekintenek a mostani visszaesésre, és az év végéhez közeledve ismét erőre kaphat a piac. Az egyedi részvények közül a Metában és a közelmúltbeli esés után az OTP-ben is lát felértékelődési potenciált.

A hazai kilátások szempontjából Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója optimista forgatókönyvként már a 2030-as euróbevezetést is elképzelhetőnek tartotta. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a nemzetközi kötvényhozamok emelkedése komoly kihívást jelent a magyar államadósság finanszírozásában.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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