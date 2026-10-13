Megéri négyévszakos abroncsra váltani 2026-ban? Erre kevesen gondolnak: komoly ára lehet a kényelemnek

Egyre több autós választja a négy évszakos gumiabroncsokat, hogy megspórolja az évi két gumicserét, ám a kényelemnek ára lehet: ezek az abroncsok nem minden időjárási körülmény között nyújtanak olyan teljesítményt, mint a külön nyári és téli gumik.

A négy évszakos gumiabroncsok egyre népszerűbbek. A gyártók a növekvő keresletre reagálva egyre több modellt kínálnak. Mikor szabad négy évszakos gumit használni, és kinek ajánlott? A legfontosabb kérdések és válaszok.

Sok autós szeretné megspórolni az évi két gumicserét, ezért négy évszakos abroncsokra vált. A kínálat a kereslettel együtt bővül, az ADAC pedig immár rendszeresen teszteli ezeket a sokoldalú gumiabroncsokat. Az elvárás az, hogy a nyári hőségben és a téli útviszonyok között egyaránt megfelelő teljesítményt nyújtsanak. De valóban képesek erre?

Négy évszakos abroncsok: miben különböznek a téli és a nyári gumiktól?

A négy évszakos abroncsok jellemzően a nyári és a téli gumik mintázati elemeit ötvözik. Ilyenek például a téli körülmények között fontos lamellák, a száraz úton megfelelő tapadást biztosító mintázati blokkok, valamint a nedves útfelületről a víz elvezetését segítő barázdák. A gumikeveréknek és a mintázatnak rendkívül széles hőmérsékleti tartományban és változatos körülmények között kell helytállnia, a téli hidegtől egészen a nyári, felforrósodott útfelületig.

Műszaki szempontból a négy évszakos gumiabroncs továbbra is kompromisszumot jelent. A kifejezetten nyári, illetve téli használatra tervezett, jó minőségű abroncsok a számukra ideális körülmények között általában nagyobb teljesítmény- és biztonsági tartalékot kínálnak.

Szabad-e négy évszakos gumival közlekedni télen?

A négy évszakos gumiabroncsok alapvetően egész évben használhatók. A téli alkalmazás szempontjából az a döntő, hogy megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek. Németországban az időjárási körülményektől függő téligumi-kötelezettség van érvényben: jeges úton, havas vagy latyakos útfelületen, illetve jegesedés vagy dér miatt csúszóssá vált úton csak téli használatra alkalmas abroncsokkal szabad közlekedni.

Jogi értelemben a négy évszakos gumiabroncsok is téli guminak minősülhetnek. Ennek feltétele, hogy viseljék az úgynevezett Alpine-jelölést, vagyis a három hegycsúcsot és a hópelyhet ábrázoló szimbólumot.

Ezért az ilyen abroncsok sebességindexe – amely megmutatja, hogy a gyártó milyen legnagyobb sebességre engedélyezte a gumi használatát – alacsonyabb is lehet az autó megengedett legnagyobb sebességénél. Ebben az esetben a vezető látóterében elhelyezett matricával kell felhívni a figyelmet az alacsonyabb sebességhatárra. Alternatív megoldásként megfelelő kijelzéssel ellátott sebességkorlátozó is beállítható.

Mennyire jó a négyévszakos gumi télen?

Télen különösen nagy különbség lehet aközött, hogy egy abroncs jogilag megengedett, illetve ténylegesen mennyire alkalmas a közlekedésre. Egy négy évszakos gumi megfelelhet a jogszabályoknak úgy is, hogy erős havazásban vagy jeges úton nem biztosít akkora biztonsági tartalékot, mint egy jó minőségű téli abroncs. A hiányosságok a legfrissebb tesztekben is megmutatkoznak.

Kinek ajánlott a négy évszakos gumi?

A négy évszakos abroncsok mellett döntő autósoknak mindenképpen tisztában kell lenniük a lehetséges hátrányokkal, és alaposan át kell gondolniuk, hogy mikor, milyen körülmények között és milyen utakra használják az autójukat.

A négy évszakos gumi például alternatíva lehet azoknak, akik mérsékelt éghajlatú területen élnek, illetve azoknak is, akik második autójukat évente csak keveset használják, elsősorban városi közlekedésre.

Fontos azonban észben tartani, hogy a négy évszakos abroncsok nem képesek elérni a teszteken jól szereplő nyári és téli gumiabroncsok legjobb teljesítményét.

Milyen szabályok vonatkoznak a négy évszakos gumikra Európában?

Magyarországon személyautók esetében nincs általános téligumi-kötelezettség, vagyis jogszabály nem írja elő, hogy egy meghatározott időponttól téli vagy négy évszakos abroncsokra kell váltani. A négy évszakos gumi egész évben használható, amennyiben megfelel a műszaki előírásoknak. A személyautók abroncsainál a jogszabályban meghatározott minimális profilmélység 1,6 milliméter, az ADAC azonban biztonsági okokból téli használatra legalább 4 millimétert ajánl.



Ausztriában a legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömegű személyautókra november 1. és április 15. között időjárástól függő téli felszerelési kötelezettség vonatkozik. Havas, latyakos vagy jeges úton minden keréken téli vagy megfelelő négy évszakos gumiabroncsnak kell lennie. Ausztriában a téli és a négy évszakos abroncsok esetében többek között az M+S, M.S. vagy M&S jelölést, valamint a hópelyhes szimbólumot is elfogadják.

A személyautók téli és négy évszakos abroncsainál radiál gumik esetében legalább 4 milliméteres, diagonál abroncsoknál pedig legalább 5 milliméteres profilmélység szükséges. Ha a profilmélység ez alá csökken, az abroncs a téli közlekedésre vonatkozó szabályok szerint már nem minősül téli guminak.

Svájcban nincs általános téligumi-kötelezettség. Bírságot azonban kiszabhatnak, ha a nem megfelelő gumiabroncsok miatt akadályozzák a forgalmat. Ha valaki téli útviszonyok között nyári gumival szenved balesetet, jelentős mértékben felelőssé tehetik a történtekért. Szükség esetén bizonyos útszakaszokon külön közlekedési táblákkal hólánc használatát is előírhatják.

Olaszországban számos útszakaszon kötelező a téli felszerelés használata, egységes országos szabályozás azonban nincs. Az egyes tartományok saját rendeletekkel önálló előírásokat határozhatnak meg.

A nyári időszakra vonatkozóan van egy további sajátosság is: május 16. és október 14. között nem használhatók olyan téli és négy évszakos gumiabroncsok, amelyek sebességindexe alacsonyabb a forgalmi engedélyben előírtnál. Ez a szabály a Németországban forgalomba helyezett személyautókra is vonatkozik. Ha az abroncs sebességindexe megegyezik a forgalmi engedélyben szereplő értékkel, vagy annál magasabb, a négy évszakos gumi továbbra is használható.

Franciaországban november 1. és március 31. között számos megyében kötelező a téli gumiabroncsok használata a hegyvidéki területeken. 2024 novembere óta téli gumiabroncsnak – franciául pneus neige – már csak a 3PMSF-jelöléssel, vagyis az Alpine-szimbólummal ellátott abroncsok minősülnek. Más országokban is érvényesek téli gumiabroncsokra vonatkozó előírások.