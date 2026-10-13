Már minden kilencedik új autó kínai márkához kötődik Magyarországon: 2026 első kilenc hónapjában több mint 12 ezer ilyen jármű kapott rendszámot.
Megéri négyévszakos abroncsra váltani 2026-ban? Erre kevesen gondolnak: komoly ára lehet a kényelemnek
Egyre több autós választja a négy évszakos gumiabroncsokat, hogy megspórolja az évi két gumicserét, ám a kényelemnek ára lehet: ezek az abroncsok nem minden időjárási körülmény között nyújtanak olyan teljesítményt, mint a külön nyári és téli gumik.
A négy évszakos gumiabroncsok egyre népszerűbbek. A gyártók a növekvő keresletre reagálva egyre több modellt kínálnak. Mikor szabad négy évszakos gumit használni, és kinek ajánlott? A legfontosabb kérdések és válaszok.
Sok autós szeretné megspórolni az évi két gumicserét, ezért négy évszakos abroncsokra vált. A kínálat a kereslettel együtt bővül, az ADAC pedig immár rendszeresen teszteli ezeket a sokoldalú gumiabroncsokat. Az elvárás az, hogy a nyári hőségben és a téli útviszonyok között egyaránt megfelelő teljesítményt nyújtsanak. De valóban képesek erre?
Négy évszakos abroncsok: miben különböznek a téli és a nyári gumiktól?
A négy évszakos abroncsok jellemzően a nyári és a téli gumik mintázati elemeit ötvözik. Ilyenek például a téli körülmények között fontos lamellák, a száraz úton megfelelő tapadást biztosító mintázati blokkok, valamint a nedves útfelületről a víz elvezetését segítő barázdák. A gumikeveréknek és a mintázatnak rendkívül széles hőmérsékleti tartományban és változatos körülmények között kell helytállnia, a téli hidegtől egészen a nyári, felforrósodott útfelületig.
Műszaki szempontból a négy évszakos gumiabroncs továbbra is kompromisszumot jelent. A kifejezetten nyári, illetve téli használatra tervezett, jó minőségű abroncsok a számukra ideális körülmények között általában nagyobb teljesítmény- és biztonsági tartalékot kínálnak.
Szabad-e négy évszakos gumival közlekedni télen?
A négy évszakos gumiabroncsok alapvetően egész évben használhatók. A téli alkalmazás szempontjából az a döntő, hogy megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek. Németországban az időjárási körülményektől függő téligumi-kötelezettség van érvényben: jeges úton, havas vagy latyakos útfelületen, illetve jegesedés vagy dér miatt csúszóssá vált úton csak téli használatra alkalmas abroncsokkal szabad közlekedni.
Jogi értelemben a négy évszakos gumiabroncsok is téli guminak minősülhetnek. Ennek feltétele, hogy viseljék az úgynevezett Alpine-jelölést, vagyis a három hegycsúcsot és a hópelyhet ábrázoló szimbólumot.
Ezért az ilyen abroncsok sebességindexe – amely megmutatja, hogy a gyártó milyen legnagyobb sebességre engedélyezte a gumi használatát – alacsonyabb is lehet az autó megengedett legnagyobb sebességénél. Ebben az esetben a vezető látóterében elhelyezett matricával kell felhívni a figyelmet az alacsonyabb sebességhatárra. Alternatív megoldásként megfelelő kijelzéssel ellátott sebességkorlátozó is beállítható.
Mennyire jó a négyévszakos gumi télen?
Télen különösen nagy különbség lehet aközött, hogy egy abroncs jogilag megengedett, illetve ténylegesen mennyire alkalmas a közlekedésre. Egy négy évszakos gumi megfelelhet a jogszabályoknak úgy is, hogy erős havazásban vagy jeges úton nem biztosít akkora biztonsági tartalékot, mint egy jó minőségű téli abroncs. A hiányosságok a legfrissebb tesztekben is megmutatkoznak.
Kinek ajánlott a négy évszakos gumi?
A négy évszakos abroncsok mellett döntő autósoknak mindenképpen tisztában kell lenniük a lehetséges hátrányokkal, és alaposan át kell gondolniuk, hogy mikor, milyen körülmények között és milyen utakra használják az autójukat.
A négy évszakos gumi például alternatíva lehet azoknak, akik mérsékelt éghajlatú területen élnek, illetve azoknak is, akik második autójukat évente csak keveset használják, elsősorban városi közlekedésre.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Fontos azonban észben tartani, hogy a négy évszakos abroncsok nem képesek elérni a teszteken jól szereplő nyári és téli gumiabroncsok legjobb teljesítményét.
Milyen szabályok vonatkoznak a négy évszakos gumikra Európában?
Magyarországon személyautók esetében nincs általános téligumi-kötelezettség, vagyis jogszabály nem írja elő, hogy egy meghatározott időponttól téli vagy négy évszakos abroncsokra kell váltani. A négy évszakos gumi egész évben használható, amennyiben megfelel a műszaki előírásoknak. A személyautók abroncsainál a jogszabályban meghatározott minimális profilmélység 1,6 milliméter, az ADAC azonban biztonsági okokból téli használatra legalább 4 millimétert ajánl.
Ausztriában a legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömegű személyautókra november 1. és április 15. között időjárástól függő téli felszerelési kötelezettség vonatkozik. Havas, latyakos vagy jeges úton minden keréken téli vagy megfelelő négy évszakos gumiabroncsnak kell lennie. Ausztriában a téli és a négy évszakos abroncsok esetében többek között az M+S, M.S. vagy M&S jelölést, valamint a hópelyhes szimbólumot is elfogadják.
A személyautók téli és négy évszakos abroncsainál radiál gumik esetében legalább 4 milliméteres, diagonál abroncsoknál pedig legalább 5 milliméteres profilmélység szükséges. Ha a profilmélység ez alá csökken, az abroncs a téli közlekedésre vonatkozó szabályok szerint már nem minősül téli guminak.
Svájcban nincs általános téligumi-kötelezettség. Bírságot azonban kiszabhatnak, ha a nem megfelelő gumiabroncsok miatt akadályozzák a forgalmat. Ha valaki téli útviszonyok között nyári gumival szenved balesetet, jelentős mértékben felelőssé tehetik a történtekért. Szükség esetén bizonyos útszakaszokon külön közlekedési táblákkal hólánc használatát is előírhatják.
Olaszországban számos útszakaszon kötelező a téli felszerelés használata, egységes országos szabályozás azonban nincs. Az egyes tartományok saját rendeletekkel önálló előírásokat határozhatnak meg.
A nyári időszakra vonatkozóan van egy további sajátosság is: május 16. és október 14. között nem használhatók olyan téli és négy évszakos gumiabroncsok, amelyek sebességindexe alacsonyabb a forgalmi engedélyben előírtnál. Ez a szabály a Németországban forgalomba helyezett személyautókra is vonatkozik. Ha az abroncs sebességindexe megegyezik a forgalmi engedélyben szereplő értékkel, vagy annál magasabb, a négy évszakos gumi továbbra is használható.
Franciaországban november 1. és március 31. között számos megyében kötelező a téli gumiabroncsok használata a hegyvidéki területeken. 2024 novembere óta téli gumiabroncsnak – franciául pneus neige – már csak a 3PMSF-jelöléssel, vagyis az Alpine-szimbólummal ellátott abroncsok minősülnek. Más országokban is érvényesek téli gumiabroncsokra vonatkozó előírások.
Autósok, figyelem! Megszűnnek Ausztriában a szélvédőre ragasztható autópálya-matricák, így kell fizetni 2027-től
Végleg búcsút mondhatunk a szélvédőre ragasztható osztrák autópálya-matricáknak.
Kína és az Európai Unió megállapodott a kínai hibrid és plug-in hibrid gépjárművek uniós exportjának több mint a felével történő csökkentéséről.
Baleset miatt korlátozzák a forgalmat az M1-es autópályán Bicske térségében, ahol két személyautó ütközött össze Budapest irányába.
Az út közepére építettek egy mozgáskorlátozott parkolóhelyet Újpesten: elmagyarázta a BKK, miért is van ez jól
A felújítás alatt álló Pozsonyi utcán és István úton több olyan megoldás is megjelent, amely első ránézésre meghökkentő lehet
Újabb egy forinttal drágult a benzin, amely így már 2024 májusa óta nem látott szintre emelkedett.
Szürreális sztori Sümeg belvárosában: nyolcéves fiának adta át ez a nő a vezetést, a kocsin még rendszám se volt
A tinédzser utas az egyenruhásokat meglátva azonnal kipattant a kocsiból, és elmenekült a helyszínről.
Megfordult a sorrend a magyar autópiacon: közel egymillió forinttal olcsóbban vehetjük meg a slágerautókat
Friss adatok szerint 13,2%-kal kevesebb érdeklődés érkezett használt autókra szeptemberben, mint egy évvel korábban,
Rengeteg magyar autóipari melós kerülhet bajba a német krízis miatt: most dőlhet el a győri Audi sorsa is?
Egyre több a német autóipar gyengélkedéséről szóló hír. Magyarország márpedig erősen kötődik ehhez az iparághoz.
Súlyos biztonsági hibákat talált két gyerekülésnél az ADAC, az egyik modellnél a törésteszt során még a biztonsági öv csatja is kinyílt
Közel három hete ugyanazon a szinten van a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára.
Rengeteg magyar autós bukhatja a műszakit: minden hatodik kocsinál komoly hibát találtak az ellenőrök
Több száz járművet ellenőriztek, és akadtak olyanok is, amelyek károsanyag-kibocsátása többszörösen túllépte a határértéket.
Kegyetlenül rosszul járt, aki korábban vett új elektromos autót: fillérekért kapkodják el most őket a használtpiacon
Németországban több mint 208 ezer tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba a második negyedévben.
A határidő közeledtével érdemes időben megkezdeni az ügyintézést.
Visszaesőben a Suzuki, nagyon jönnek fel a kínaiak: ki nem találod, melyik Magyarország kedvenc autója 2026-ban
Kilőtt a magyar autópiac: szeptemberben 12 488 új személyautót helyeztek forgalomba, 20 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
Felcserélt közlekedési tábla szedi áldozatait: már kemény baleset is történt miatta, itt nagyon kell figyelni
Ismeretlen tettesek közlekedési táblákat cseréltek fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tunyogmatolcson
Te iszol vagy vezetsz? Kiderült a lesújtó statisztika, egyre kevesebb magyar hajlandó választani a kettő között
Megtört az elmúlt évtized kedvező tendenciája: 2026 első felében drasztikusan megugrott az ittas járművezetők száma Magyarországon.
Október 5. és 11. között fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon.
A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében a kabinet a gázolaj jövedéki adóját literenként 9,95 koronáról (0,4 euró) 8,011 koronára (0,3 euró) csökkentette.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.