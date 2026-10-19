Megkezdődött a Debrecenben készülő, tisztán elektromos BMW iX4 magyarországi értékesítése.
Ledobta a bombát a német autógyártás óriása: mesés végkielégítést kínálnak az önként távozóknak, a rendszer sem bírta a rohamot
Hatalmas érdeklődés kísérte a BMW frissen meghirdetett, akár 650 ezer eurós végkielégítést is kínáló önkéntes távozási programját. A meghirdetés után a német autógyártás óriásának belső informatikai rendszere is összeomlott. A vállalat a jövedelmezőség javítása érdekében 2027 végéig mintegy nyolcezer adminisztratív munkahelyet szüntet meg, mindeközben azonban magyarországi gyártókapacitását, különösen a debreceni üzemet csúcsra pörgeti - tudósított a Világgazdaság.
A német autógyártásban is kiemelkedőnek számító, esetenként a 650 ezer eurót (mintegy 236 millió forintot) is meghaladó ajánlatok hallatán annyi munkatárs próbálta ellenőrizni a lehetőségeit, hogy a cég belső portálja nem bírta a terhelést. A vállalat a bejövő kérelmek feldolgozása érdekében néhány nappal az indulás után ideiglenesen leállította a rendszert. Bár a BMW hivatalosan nem kommentálja az egyéni szerződések részleteit, az ehhez hasonló magas összegek kizárólag egyedi megállapodások révén érhetők el.
A jelenleg is zajló, 2027 végéig tartó nagyszabású átszervezés célja a radikális költségcsökkentés. A lépésre a kínai versenytársak előretörése, a csökkenő globális kereslet és a romló nyereségesség miatt kényszerült a vállalat, amelynél 2028-tól várják a jövedelmezőség érezhető javulását. A program keretében a Németországban dolgozó 85 ezer fős állandó állományból közel 40 ezer irodai és adminisztratív munkatárs kap lehetőséget az önkéntes távozásra, így összesen mintegy nyolcezer pozíciót szüntetnek meg. A gyári dolgozókat a leépítés nem érinti, a széles körű átalakítás részeként viszont a vezetőket a következő hónapokban teljesítményük alapján rangsorolják.
A németországi irodai leépítésekkel ellentétben a BMW debreceni gyára mára globális viszonyítási ponttá vált, technológiáját már Kínában is másolják. A több milliárd eurós beruházással felépült magyarországi üzem termelése az elmúlt hónapokban jelentősen felpörgött. Az ott készülő iX3-as elektromos modell iránti kereslet olyan magas, hogy a megrendelések teljesítése érdekében kora ősz óta már három műszakban folyik a termelés. A hazai járműipar lendületét tovább erősíti a kecskeméti Mercedes-gyár kapacitásának megduplázása is, amelynek új gyártóegységét idén júliusban adták át.
A szigorítás hátterében az Európai Unió iparvédelmi stratégiája, az úgynevezett Industrial Accelerator Act áll.
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