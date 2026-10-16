Eszement, mire képes a Tesla Roadster: bemutatta őrült szuperautóját Elon Musk, rakétahajtóművekkel tud repülni

A Tesla egy látványos texasi eseményen mutatta be a SpaceX rakétahajtóműveivel felszerelt Roadstert, amelynek sorozatgyártása a tervek szerint 2028-ban indul. A korábbi ígéretekhez képest rövidebb hatótávolságú, ám kimagasló menetteljesítményű sportautó debütálása egy olyan időszakban történik, amikor a vállalat fókuszában már egyre inkább a robotika és az önvezető technológiák állnak.

A texasi McGregorban, a SpaceX teszttelepén tartott csütörtöki bemutatón a hófehér, kétüléses jármű látványos manőverekkel mutatkozott be. Egy speciális szívórendszernek köszönhetően fejjel lefelé haladt egy rámpán, a levegőben megfordult, majd a beépített tolóerőrendszer segítségével landolt, miközben más járműveket is átugrott.

Lars Moravy, a Tesla járműfejlesztési vezetője szerint az autó kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 370 km/h-t, bár Elon Musk jelezte, hogy a végső cél a hangsebesség felének elérése. A modell egyetlen töltéssel több mint 480 kilométer megtételére képes, ami ugyanakkor kevesebb mint a fele a 2017-es prototípus leleplezésekor ígért értéknek.

A Tesla weboldalán jelenleg három változat foglalható. A Performance modellért 50 ezer, míg a rakétahajtóműves Thrust verzióért 250 ezer dolláros előleget kérnek. A kínálat csúcsát a kizárólag meghívásos alapon elérhető, együléses Rocket jelenti, amely már komplett repülési rendszerrel rendelkezik. A járművek végleges árát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A bemutatót Gene Munster, a Deepwater Asset Management vezető partnere egyértelmű mérnöki erődemonstrációnak nevezte, amelynek célja a hagyományos autógyártók túllicitálása. Több elemzővel egyetértve úgy véli, az esemény előkészítheti a Tesla és a SpaceX esetleges fúzióját is.

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A Roadster bemutatkozása egy komoly stratégiai váltás közepette történik. A Tesla idén leállította a Model S és a Model X értékesítését, hogy gyártókapacitást szabadítson fel az Optimus humanoid robotok számára, emellett nemrég piacra dobta a kormány és pedálok nélküli Cybercab robotaxit.

Bár az új sportautó komoly visszhangot keltett, a befektetők figyelme sokkal inkább a vállalat napokon belül, október 21-én esedékes harmadik negyedéves gyorsjelentésére irányul. Az elöregedő modellpaletta eladásai az elmúlt két évben ugyan csökkentek, de az utóbbi hónapok magas üzemanyagárai némileg fellendítették az elmúlt negyedéves kiszállításokat.