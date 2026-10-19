Beárazták a második debreceni BMW-t: ennyibe kerül a magyar autógyártás legújabb sztárja, az iX4

Megkezdődött a Debrecenben készülő, tisztán elektromos BMW iX4 magyarországi értékesítése. A kupé vonalvezetésű SUV indulóára 27,9 millió forint, a kínálatban pedig az akár 828 kilométeres hatótávú változat, valamint a 612 lóerős csúcsmodell is megtalálható.

A Neue Klasse platformra épülő újdonság a tavaly szeptemberben bemutatott iX3 testvérmodellje, és ahhoz hasonlóan ez is a hazai gyártósorokról gördül le. A magyarországi árlista már hivatalos, így tudható, hogy az alapmodellnek számító iX4 40 xDrive 27,9 millió forinttól érhető el. Ezért az összegért a vásárlók egy 374 lóerős, 638 kilométeres hatótávolságú autót kapnak, amely 5,6 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órás sebességre.

Egy szinttel feljebb az iX4 50 xDrive áll, 30,7 millió forintos indulóárral. Ez a kivitel 469 lóerős teljesítményt és 4,9 másodperces százas sprintet kínál, miközben egyetlen feltöltéssel akár 828 kilométer megtételére is képes.

A kínálat csúcsát a 612 lóerős iX4 M60 xDrive jelenti, amelynek árazását a gyártó később teszi közzé. Erről a verzióról egyelőre annyit tudni, hogy mindössze 3,9 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót, hatótávolsága pedig 777 kilométer.

Az alapfelszereltség részeként M Sport csomaggal érkező, kiváló, 0,23-as légellenállási együtthatójú modell alapáron 20 colos kerekeket kap, de felár ellenében 21 és 22 colos könnyűfém felnik is rendelhetők hozzá. Az utastér kialakítása az iX3-ból már ismerős lehet: a különleges formájú kormánykerék mellett egy 17,9 colos, paralelogramma alakú érintőképernyő kapott helyet, a szélvédő tövében pedig egy, az A-oszlopok között végigfutó vékony panorámakijelző jeleníti meg az információkat. A hangzásért alapáron egy 205 wattos, hat hangszórós audiorendszer felel, amelyet az extralistáról egy 430 wattos, tizenhárom hangszórós Harman Kardon hifire lehet cserélni.

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Címlapkép: BMW