Holoda Attila: Felejtsük már el, hogy az energia olcsó lesz - a magyar benzinkutak helyzete különösen problémás

A távhőszolgáltatás néhány éven belül súlyos finanszírozási gondokkal szembesülhet, a független benzinkutak egy része ellehetetlenülhet, Paks II. csúszása mellett pedig a meglévő blokkok felújítására is készülni kell Holoda Attila szerint. Az energetikai szakértő a Pénzügykutató Hetényi Körében tartott előadásában arról beszélt, miért nem jelent önellátást az energiaszuverenitás, és milyen következményekkel jár, ha az árak leszorítása mögött elmarad az ellátórendszer átalakítása.

Magyarország energiaellátásánál Holoda Attila szerint nem az a legfontosabb kérdés, hogy mindent képesek vagyunk-e magunknak megtermelni. Sokkal inkább az, hogy legyen választási lehetőségünk, ha egy beszállítóval vagy szállítási útvonallal probléma adódik. Ehhez vezetékekre, megfelelő kereskedelmi megállapodásokra és működőképes hazai infrastruktúrára egyaránt szükség van.

A szakértő az előadásában végigvette, hogyan jutnak el a nemzetközi energiapiac zavarai a magyar fogyasztókig, és hol lát olyan hazai problémákat, amelyek kezelését már nem lehet sokáig halogatni.

Megnyugodott a gázpiac, de a korábbi olcsóság nem tért vissza

Holoda a földgázárak alakulásával érzékeltette, mennyire megváltozott az energiapiac. Míg 2019-ben megawattóránként 20 euró alatt mozgott a gáz ára, 2022 augusztusában a havi átlag elérte a 235 eurót. Az előadásban bemutatott adatok szerint 2025-ben már nagyjából 36 euró körül alakult az átlagár. A válság csúcsához képest tehát jelentős volt a visszaesés, a korábbi árszint azonban nem állt helyre.

Felejtsük már el, hogy az energia olcsó lesz!

– fogalmazott. Szerinte a növekvő energiaigény kielégítése egyre nehezebb, a politikai beavatkozások pedig tovább bonyolítják a helyzetet.

A földgáz ára az áram költségére is jelentősen hat. Holoda magyarázata szerint a gázerőművek rugalmasan szabályozhatók, ezért fontos szerepük van azokban az időszakokban, amikor például a napelemek már nem termelnek.

A távoli szállítási zavarokat sem lehet figyelmen kívül hagyni. A Hormuzi-szoros példáján azt mutatta be, hogy ha az ázsiai vásárlók nem jutnak hozzá a megszokott energiamennyiséghez, más piacokon keresnek forrást, így az európai vevőkkel is versenyezni kezdenek. Ráadásul az útvonal problémái a kén- és a héliumkereskedelmet, ezen keresztül más iparágakat is érintenek.

Donald Trump energiapiaci ígéretei kapcsán pedig arra figyelmeztetett, hogy a termelést és a szállítást nem lehet pusztán politikai döntéssel felfuttatni. Egy LNG-terminál megvalósítása a tervezéstől az üzembe helyezésig akár két–hét évet is igénybe vehet.

Az importfüggőség marad, az egyetlen beszállítótól való függésnek nem kellene

Magyarország földgázellátása Holoda szerint hosszú távon is importra szorul. A Makói-árok készletei ezen belátható időn belül nem változtatnak, mert a szakértő szerint a gazdaságos kitermeléshez jelenleg nincs megfelelő technológia.

Az előadásban ismertetett számok alapján az éves magyar gázfogyasztás nagyjából 8,3–8,5 milliárd köbméter, miközben a hazai kitermelés 1,7–1,8 milliárd köbméter körül alakul. Az importigény mérséklésének ezért fontos eszköze lenne az energiahatékonyság javítása.

A fizikai kapcsolatokkal ugyanakkor Holoda szerint jóval kedvezőbb a helyzet. Szlovénia kivételével minden szomszédos országgal van vezetékes gázösszeköttetésünk. Számítása szerint még a szerbiai és az ukrajnai irány nélkül is körülbelül 13,5 milliárd köbméteres éves beszállítási kapacitás áll rendelkezésre.

A feladat szerinte az, hogy ezeket a lehetőségeket megfelelő beszerzési szerződésekkel töltsük meg. Az orosz gáz kivezetésére készülve ehhez rövid, közép- és hosszú távú megállapodásokra is szükség van.

Az LNG térnyerését ebből a szempontból fontos változásnak tartja. A fogadóterminál több országból érkező szállítmányt is képes kezelni, így az amerikai LNG növekvő szerepe szerinte nem jelent ugyanolyan kötöttséget, mint egy meghatározott vezetékes beszállítótól való függés.

A szuverenitásunkat az növeli, ha nem vagyunk kiszolgáltatva egyetlen eladónak

– mondta. A gáztárolóknál is árnyaltabb összehasonlítást sürgetett. A mintegy 6,5 milliárd köbméteres magyar tárolókapacitás jelentőségét az éves fogyasztáshoz kell mérni, emellett azt is vizsgálni kell, mennyi gázt lehet egyetlen nap alatt kitárolni. A töltöttségi százalék önmagában szerinte félrevezető.

Más olajat is fel tudunk dolgozni, a benzinkutaknál viszont komoly gondokat lát

Holoda vitatta azt az állítást, hogy a magyar finomítók kizárólag orosz Ural típusú kőolaj feldolgozására képesek. Elmondása szerint erre a típusra optimalizálták a működésüket, de más olajat is fel tudnak dolgozni, eltérő termékkihozatal és gazdasági feltételek mellett.

Az Adria vezeték kapacitását is elegendőnek tartja. Úgy számolt, hogy a százhalombattai és a pozsonyi finomító számára a hazai kitermelés figyelembevételével évi 11–12 millió tonna körüli behozatalra van szükség, amit szerinte a vezeték képes továbbítani.

Az üzemanyagoknál azonban a nyersolaj elérhetősége csak az egyik kérdés. Az előadásban ismertetett adatok szerint Európa napi mintegy 8,5 millió hordós dízelfogyasztásával nagyjából 7,5 millió hordós termelés áll szemben. A különbséget importból kell fedezni. Új finomítók építését pedig nehezíti, hogy a hosszú megtérülési idő mellett bizonytalan, mekkora kereslet marad a fosszilis üzemanyagokra.

A magyar benzinkutak helyzetét különösen problémásnak nevezte. Az általa ismertetett számok szerint a literenként körülbelül 13 forintos kiskereskedelmi árréssel 16 forintnyi kiskereskedelmi különadó áll szemben, még a működési költségek levonása előtt.

Holoda szerint az alacsonyan tartott üzemanyagár önmagában nem biztosít fenntartható ellátást. Ha a független kutak bezárnak, az különösen azokon a vidéki településeken okozhat gondot, ahol nincs másik töltőállomás. Felidézte, hogy a 480 forintos ársapka idején 198 benzinkút zárt be, és közülük sok később sem tért vissza a piacra.

A távhőnél nem oldja meg a problémát a veszteségek kipótlása

A magyar energetika egyik kevésbé látványos, de súlyos gondjának a távhőszolgáltatás helyzetét nevezte. Holoda szerint, ha három–öt éven belül nem történik érdemi változás, a rendszer komoly finanszírozási válságba kerülhet, egyes szolgáltatók működése pedig ellehetetlenülhet.

Ennek egyik fő okát a jelentős földgázfelhasználásban és a magas gázárban látja. Úgy véli, más energiaforrások, például geotermikus energia, villamos energia, biomassza vagy hulladékból előállított energia bevonására lenne szükség.

A veszteségek távhőalapból történő kompenzálása szerinte csak a finanszírozást rendezi át, a működés alapvető problémáit nem szünteti meg.

Hasonló kritikát fogalmazott meg a rezsicsökkentéssel kapcsolatban is. Álláspontja szerint a hatóságilag alacsonyan tartott ár nem tünteti el az energiatermelés, a szállítás és a hálózat fenntartásának költségét.

Lehet politikai döntéssel azt mondani, hogy holnaptól ennyi lesz az energia ára. Csakhogy a költségek ettől nem tűnnek el. Valakinek meg kell fizetnie a különbséget

– mondta. A rendszerhasználati díjat ezért sem tartja fölösleges számlatételnek. Ebből kell működtetni, javítani és fejleszteni azt a hálózatot, amelyen az áram eljut a fogyasztókhoz.

A sok napelem még nem jelent folyamatos áramellátást

A magyar villamosenergia-rendszerben Holoda szerint alapvető változást hozott a . Az előadásban körülbelül 8870 megawattos beépített napelemes teljesítményről beszélt, szemben Paks nagyjából 2000 megawattjával.

Ezekből a számokból azonban nem következik, hogy a napelemek kiválthatják az atomerőmű termelését. A beépített teljesítmény, a ténylegesen megtermelt energia és annak rendelkezésre állása három külön kérdés.

A napközbeni termelési csúcs idején túlkínálat alakulhat ki, az áram piaci ára pedig nulla közelébe vagy negatív tartományba kerülhet. Estére viszont megszűnik a napelemes termelés, miközben a fogyasztást továbbra is ki kell szolgálni.

A szakértő ezért a tárolókapacitások bővítését és a fogyasztás időbeli átrendezését egyaránt fontosnak tartja. Ha az ipari és a lakossági felhasználás egy részét az olcsóbb, napközbeni időszakokra lehetne áthelyezni, az csökkentené az esti terhelést és a rendszer költségeit.

A rezsicsökkentett lakossági tarifa mellett ugyanakkor a háztartások közvetlenül nem érzékelik ezeket az árkülönbségeket. Holoda szerint az energetikai ismeretterjesztésnek is nagyobb szerepet kellene kapnia, hogy a fogyasztók értsék, mikor, honnan és milyen áron érkezik az áram.

Paks II. késik, a meglévő blokkok felújítása pedig termeléskieséssel járhat

Holoda felidézte, hogy az eredeti tervek szerint Paks II. első blokkjának próbaüzeme 2025-ben, a másodiké 2026-ban kezdődött volna. Az előadásban bemutatott MAVIR-előrejelzés alapján viszont szerinte 2034-re sem lehet biztosan számolni mindkét új blokk teljes rendelkezésre állásával.

A késedelmekért a fővállalkozó Roszatomot tette felelőssé. Úgy fogalmazott, annak feladata az engedélyezés, a megfelelő mérnöki háttér és a beszállítói hálózat megszervezése. Kifogásolta, hogy nem látható a késedelmek következményeinek következetes magyar számonkérése, miközben a szerződésmódosítások is titkosak.

Ezzel párhuzamosan a meglévő paksi blokkok üzemidő-hosszabbítására is fel kell készülni. Ez szerinte komoly műszaki beavatkozásokat és leállásokat igényelhet. Egy-egy blokk felújítása akár másfél évig is tarthat, így összességében négy és fél–hat éves időszak is adódhat, amely alatt az erőmű nem működik teljes kapacitással. A kieső termelést más forrásból kell pótolni.

A hűtésnél lehetséges megoldásként említette, hogy a Paks II.-höz tervezett vízellátó rendszert átmenetileg a meglévő erőmű is használhassa. Szerinte ez alacsony dunai vízállásnál segíthetné az üzemelést, de a szükséges beruházásokról időben kell dönteni.

A kis moduláris reaktoroktól sem vár azonnali megoldást. Mint mondta, ezek nem olyan kész termékek, amelyekből egyszerűen meg lehet rendelni néhányat. A fejlesztés, az engedélyezés és a gazdaságos megvalósítás még időt és pénzt igényel.