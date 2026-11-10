Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a gázolaj ára keddtől a kutakon

Újabb árcsökkenés jött a hazai benzinkutakon, kedden a benzin és a gázolaj is olcsóbb lett. Mutatjuk, mennyibe kerül most egy liter benzin és gázolaj.

Kedden ismét mérséklődtek a hazai üzemanyagárak, így valamivel olcsóbban tankolhatnak az autósok. A 95-ös benzin literenkénti országos átlagára 5 forinttal, a gázolajé pedig 4 forinttal csökkent szombathoz képest – derül ki a Holtankoljak.hu legfrissebb adataiból.

A keddi árcsökkenés mindkét üzemanyagtípust érinti, a benzin és a dízel közötti jelentős árkülönbség azonban továbbra is megmaradt.

A 95-ös benzin országos átlagára jelenleg 606 forint literenként, míg a gázolajért átlagosan 717 forintot kell fizetniük az autósoknak. A két üzemanyag között így 111 forint a különbség literenként.