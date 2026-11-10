Újabb árcsökkenés jött a hazai benzinkutakon, kedden a benzin és a gázolaj is olcsóbb lett.
Újabb benzinkút húzta le a rolót Magyarországon: alig jutnak üzemanyaghoz, nem lehetett elodázni a fájdalmas döntést
Mától határozatlan időre felfüggeszti az üzemanyag-értékesítést a Buffalo Petrol bekecsi töltőállomásán az ellátási bizonytalanságok és a kisbenzinkutak nehéz helyzete miatt. A döntés jól illeszkedik abba a hónapok óta tartó folyamatba, amelynek során egyre több hazai független kút kényszerül korlátozásokra vagy leállásra a kedvezőtlen piaci és beszerzési körülmények következtében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei töltőállomás üzemeltetője a közösségi oldalán jelentette be a mai bezárást. A cég nem részletezte, hogy pontosan milyen beszerzési akadályok vezettek a lépéshez, és a várható újranyitás idejét sem közölték. Csupán annyit jeleztek, hogy amint a feltételek javulnak, folytatják a forgalmazást.
A kisebb, független benzinkutak már hosszabb ideje küzdenek a fennmaradásért. Érdekképviseletük szerint a kereskedők számára sokszor sem a kiszámítható beszerzés, sem a gazdaságos működés nem biztosított. Emiatt már korábban is a Mol nagykereskedelmi árképzésének felülvizsgálatát, valamint átláthatóbb piaci viszonyok megteremtését sürgették - írta a Portfolio.
A kisvállalkozások helyzetét tovább rontja, hogy az import üzemanyag beszerzési ára sok esetben már eleve magasabb annál a szintnél, mint amennyiért azt belföldön nyereséggel értékesíteni lehetne. Ez a gyakorlatban jelentősen szűkíti a piaci szereplők mozgásterét és ellehetetleníti az alternatív külföldi források bevonását.
A mostani leállás nem előzmény nélküli, ugyanis a nyár folyamán már több független töltőállomáson fel kellett függeszteni a gázolaj értékesítését. Az Envi Group dunaújvárosi és székesfehérvári kútjain szintén leállt a dízel árusítása, a Gas 'N Go újszászi egysége pedig kizárólag a hazainál lényegesen drágább osztrák importból tudta megoldani az ellátást.
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