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Autó

Újabb benzinkút húzta le a rolót Magyarországon: alig jutnak üzemanyaghoz, nem lehetett elodázni a fájdalmas döntést

Pénzcentrum
2026. november 10. 09:20 2 perc

Mától határozatlan időre felfüggeszti az üzemanyag-értékesítést a Buffalo Petrol bekecsi töltőállomásán az ellátási bizonytalanságok és a kisbenzinkutak nehéz helyzete miatt. A döntés jól illeszkedik abba a hónapok óta tartó folyamatba, amelynek során egyre több hazai független kút kényszerül korlátozásokra vagy leállásra a kedvezőtlen piaci és beszerzési körülmények következtében.

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A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei töltőállomás üzemeltetője a közösségi oldalán jelentette be a mai bezárást. A cég nem részletezte, hogy pontosan milyen beszerzési akadályok vezettek a lépéshez, és a várható újranyitás idejét sem közölték. Csupán annyit jeleztek, hogy amint a feltételek javulnak, folytatják a forgalmazást.

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A kisebb, független benzinkutak már hosszabb ideje küzdenek a fennmaradásért. Érdekképviseletük szerint a kereskedők számára sokszor sem a kiszámítható beszerzés, sem a gazdaságos működés nem biztosított. Emiatt már korábban is a Mol nagykereskedelmi árképzésének felülvizsgálatát, valamint átláthatóbb piaci viszonyok megteremtését sürgették - írta a Portfolio.

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A kisvállalkozások helyzetét tovább rontja, hogy az import üzemanyag beszerzési ára sok esetben már eleve magasabb annál a szintnél, mint amennyiért azt belföldön nyereséggel értékesíteni lehetne. Ez a gyakorlatban jelentősen szűkíti a piaci szereplők mozgásterét és ellehetetleníti az alternatív külföldi források bevonását.

A mostani leállás nem előzmény nélküli, ugyanis a nyár folyamán már több független töltőállomáson fel kellett függeszteni a gázolaj értékesítését. Az Envi Group dunaújvárosi és székesfehérvári kútjain szintén leállt a dízel árusítása, a Gas 'N Go újszászi egysége pedig kizárólag a hazainál lényegesen drágább osztrák importból tudta megoldani az ellátást.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

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