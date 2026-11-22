Ma már nemcsak a gázpalack, a pékárú vagy a Family Frost-os fagyi érkezhet házhoz: akár a hivatal is a faludba gurulhat. Országszerte 30 kormányablakbusz járja a magyar vidéket, és van is rájuk igény: 2025-ben több mint 31 ezer ügyet intéztek el a guruló hivatalokban. Egy friss tanulmány szerint a szolgáltatás ügyfélközpontú, de a működésébe jócskán beleszólhat az időjárás, az akadozó internet és a technikai problémák is. De mit lehet elintézni a buszokon, mikor érkeznek a falvakba? Egy Vas megyei településen is utánajártunk, hogyan működik a szolgáltatás, az országos adatokról pedig a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot kérdeztük.

Mobilpékség, mozgó ABC, mozgóposta – vidéken nem ismeretlen fogalom, hogy bizonyos szolgáltatások nem várják meg, amíg az emberek eljutnak hozzájuk, hanem inkább helybe mennek. Valami hasonló a kormányablakbusz, hivatalos nevén a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat is. Nem csilingel, és nem is árul semmit, viszont egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amelyben a hagyományos kormányablakokhoz hasonlóan számos hivatalos ügyet el lehet intézni.

A szolgáltatás elsősorban azoknak a településeknek a lakóit segíti, ahol nem működik állandó kormányablak. A buszok előre meghirdetett menetrend szerint járják a falvakat, de külön kérésre más helyszíneken, például kórházaknál, szociális intézményeknél, kollégiumoknál, rendezvényeken és fesztiválokon is megjelenhetnek.

Jákon is várják a guruló hivatalt: három éve segíti a helyiek ügyintézését

A szolgáltatás működését egy Vas megyei településen, Jákon is szerettük volna közelebbről megismerni. November 19-ére helyszíni riporttal készültünk, ám ezúttal műszaki hiba miatt elmaradt a meghirdetett kitelepülés. Tóth Ernő polgármester elmondása szerint azonban ilyen korábban még nem fordult elő: a kormányablakbusz immár három éve rendszeresen jár a településre, és a helyiek kifejezetten örülnek a lehetőségnek.

Ják mindössze nagyjából 10 kilométerre fekszik Szombathelytől, a mobil ügyintézésnek mégis van közönsége. A polgármester szerint a helyiek gyakran érdeklődnek a busz érkezésének időpontjáról, hiszen így nem kell minden ügy miatt a városba utazniuk.

„Sokszor kérdezik, hogy mikor jön a busz, mert nem kell bemenniük Szombathelyre ügyet intézni. Elég sok mindent el tudnak intézni, igazolványokat is, de tudom, hogy például igazolványképet is készítenek. Jellemzően kéthetente egyszer jön, egy órát van itt, arra pont elég, hogy az a négy-öt ember elintézze a dolgát” – mondta Tóth Ernő.

A mostani műszaki hiba tehát kivételes eset, korábban legfeljebb olyan előfordult, hogy az internetkapcsolat hiánya miatt csak korlátozottan tudtak ügyeket intézni. Ez azonban nem kizárólag a kormányablakbuszok sajátossága, a digitális ügyintézésben bárhol előfordulhat hasonló technikai probléma.

A jákiaknak a következő alkalomra várhatóan 2027 tavaszáig kell várniuk. Tóth Ernő szerint a téli szünet nem új keletű: az elmúlt években decembertől márciusig általában nem érkezett busz a településre. Ennek gyakorlati okai vannak: a számítógépek és az ügyintézési eszközök folyamatos áramellátást igényelnek, a hideg időjárás pedig a munkavégzés feltételeit is megnehezíti. A polgármester szerint ugyanakkor a mobil ügyintézés kifejezetten hasznos és innovatív kezdeményezés, hiszen a hivatal így helyben, a kisebb települések lakóihoz is eljut.

Már 30 kormányablakbusz járja az országot

Maros László, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium munkatársa a HelloVidék kérdésére elmondta: jelenleg már mindegy 30 kormányablakbusz működik Magyarországon. A járművek eloszlása vármegyénként eltérő: Pest vármegyében három, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém és Zala vármegyében két-két busz áll az ügyfelek rendelkezésére. A többi vármegyében, valamint Budapesten egy-egy jármű szolgálja ki a lakosságot.

A kitelepüléseket a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezik, elsősorban az önkormányzatok és más intézmények megkeresései alapján. A rendszeres menetrend mellett eseti igények szerint is útnak indulhatnak a buszok, így akár egy szociális otthonhoz, oktatási intézményhez vagy egészségügyi intézményhez is kitelepülhetnek.

A minisztérium adatai szerint a buszok a kitelepülések során több mint 2000 települést érintenek. Úgy tűnik, igény is van a helybe vitt ügyintézésre: 2025-ben összesen 31 390 ügyet intéztek el a mobil kormányablakokban, 2026 első tíz hónapjában pedig már 30 941-et.

Lassan tízéves a mozgó kormányablak, mint szolgáltatás

A kezdeményezés nem új: az első kormányablakbuszt 2017-ben helyezték üzembe a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál. A kedvező tapasztalatok nyomán 2018-ban és 2020-ban további 10-10 mobil ügyfélszolgálattal bővült a flotta, így ekkorra már minden vármegyében legalább egy ilyen jármű szolgálta az ügyfeleket.

Ahogy a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumtól megtudtuk, a fejlesztés ezt követően sem állt le: 2021-ben négy új busz állt forgalomba, 2024-ben és 2025-ben egy-egy, 2026-ban pedig további három járművel bővült az országos állomány. Így jutott el a rendszer a kezdeti egyetlen járműtől a mai 30 buszos flottáig.

Papíron jól működik, a gyakorlatban azonban akadnak komoly nehézségek a guruló hivataloknál

A minisztériumi adatok mellett egy tavaly megjelent tanulmány is érdekes képet ad arról, hogyan működnek a gyakorlatban a kormányablakbuszok. Csatlós Erzsébet, Siket Judit és Soós Edit 581, a buszokon dolgozó kormánytisztviselő tapasztalatait vizsgálta, és arra jutottak: bár a megkérdezettek 92 százaléka alapvetően ügyfélközpontúnak tartja a szolgáltatást, a mindennapi működés korántsem problémamentes. A válaszadók 62 százaléka elégtelennek ítélte az informatikai és infrastrukturális hátteret, mindössze 14 százalékuk volt elégedett vele.

A legnagyobb gondot a bizonytalan internetkapcsolat jelenti. A tanulmány szerint a buszok megbízható interneteléréséhez kedvező időjárásra és megfelelő parkolóhelyre is szükség van: viharos, esős vagy felhős időben, illetve magas fák közelében könnyen megszakadhat a kapcsolat. Ez azt is meghatározza, hol tud megállni a jármű: nemcsak az áramforráshoz való hozzáférés fontos, hanem az is, hogy a busz nyílt, az égboltra rálátó helyen parkoljon. A problémát tovább súlyosbíthatják az elavult, rosszul karbantartott elektronikai eszközök, amelyek a kisebb települések rosszabb minőségű útjain közlekedve még könnyebben meghibásodhatnak. Mindez nemcsak lelassíthatja az ügyintézést, hanem akár lehetetlenné is teheti egy-egy ügy elintézését.

A járművek fizikai adottságai sem mindig ideálisak

A szűk ügyféltérben például az igazolványokhoz és útlevelekhez szükséges fényképezés is nehézkes lehet, ráadásul a busz legkisebb mozgása is megzavarhatja az adatrögzítő rendszerek működését. A tanulmányban megszólaló ügyintézők a szélsőséges időjárás okozta problémákról is beszámoltak: télen a hideg miatt akár hónapokra használhatatlanná válhat a jármű, nyáron viszont elviselhetetlenül felforrósodhat a belseje. Esős időben a beázás nehezítheti a munkát, miközben a fedélzeten mosdó és váróhelyiség sincs. Ezek a körülmények az ügyintézők és az ügyfelek számára egyaránt kényelmetlenné tehetik a szolgáltatást.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a nehézségek ellenére a mobil kormányablakokra különösen nagy szükség lehet az idősek, a betegek, a fogyatékossággal élők és a mozgásukban korlátozott emberek számára. Sokaknak ugyanis ez jelenti az egyik legkönnyebben elérhető lehetőséget arra, hogy érvényes személyi okmányokhoz jussanak. Éppen ezért különösen ellentmondásos, hogy a buszok kialakítása és technikai felszereltsége bizonyos esetekben éppen azokat az ügyfeleket is akadályozhatja, akiknek a legtöbbet segíthetne a szolgáltatás.

A szakemberek a munkaszervezés problémáira is felhívja a figyelmet

A buszokon dolgozó ügyintézők jellemzően a hagyományos kormányablakok munkatársai közül kerülnek ki, vagyis a mobil szolgáltatás működtetése a központi ügyfélszolgálatoktól von el munkaerőt. A kutatók szerint ez aránytalan terhelést okozhat: miközben a buszokon az ügyforgalom jóval kisebb, az állandó kormányablakokban a kieső munkatársak miatt a többiekre nagyobb feladatmennyiség hárul. A különbség az ügyforgalmi adatokban is jól látszik. 2023-ban közel 40 ezer ügyet intéztek a kormányablakbuszokon, miközben az állandó kormányablakokban több mint 13,3 milliót. A kutatók szerint a mobil ügyfélszolgálatok hatékonyabb működéséhez ezért nemcsak korszerűbb technikai háttérre, hanem átgondoltabb munkaszervezésre és a helyi igények pontosabb felmérésére is szükség lenne.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a kormányablakbuszok ne lennének fontosak – éppen ellenkezőleg. A mobil ügyintézés olyan lehetőség, amelyet kár lenne elveszíteni, sokkal inkább érdemes lenne továbbfejleszteni.

Az időseknek, a kisgyermekes anyáknak, a mozgásukban korlátozottaknak és a kisebb településeken élőknek különösen nagy segítséget jelenthet, ha nem kell egy-egy igazolvány vagy más hivatalos ügy miatt külön utazást szervezniük. De azoknak is vonzó lehet ez a megoldás, akik egyszerűen gyorsabban, kényelmesebben, a lakóhelyükhöz közelebb szeretnék elintézni a dolgaikat. A kormányablakbuszokban tehát komoly lehetőség van: a technikai és szervezési nehézségek rendezésével még több ember számára válhatna valóban jól működő, elérhető szolgáltatássá.

Apropó, mit lehet elintézni a kormányablakbuszban?

Nem csak útbaigazítást lehet kérni a kormányablakbuszban: több olyan ügyet is el lehet indítani vagy intézni, amiért máskülönben be kellene utazni a legközelebbi kormányablakba. A buszban a legfontosabb személyes okmányokkal kapcsolatos ügyekre is van lehetőség, de a diákoknak és az autósoknak is jól jöhet a mozgó ügyfélszolgálat.

A leggyakoribb ügyek közé tartoznak:

Személyi igazolvány és útlevél: új okmányt lehet igényelni, és a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket is el lehet intézni.

új okmányt lehet igényelni, és a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket is el lehet intézni. Jogosítvány: a vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyekben is segítséget nyújtanak.

a vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyekben is segítséget nyújtanak. Lakcímkártya: a lakcímváltozás bejelentése és a lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés sem feltétlenül igényel külön utazást.

a lakcímváltozás bejelentése és a lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés sem feltétlenül igényel külön utazást. Diákigazolvány: a diákigazolvány kiváltásához szükséges NEK-adatlapot is felveszik a buszon.

a diákigazolvány kiváltásához szükséges NEK-adatlapot is felveszik a buszon. Digitális ügyintézés: DÁP-regisztrációra is van lehetőség; az Ügyfélkapu-regisztráció elérhetőségéről érdemes az adott kitelepülés előtt tájékozódni.

DÁP-regisztrációra is van lehetőség; az Ügyfélkapu-regisztráció elérhetőségéről érdemes az adott kitelepülés előtt tájékozódni. Parkolási igazolvány: a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyekben is fogadják a kérelmeket.

a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyekben is fogadják a kérelmeket. Egyéb hivatalos ügyek: hatósági kérelmeket is be lehet nyújtani, és akkor is érdemes betérni, ha valaki csak azt szeretné megtudni, milyen papírokra, mennyi pénzre vagy mennyi időre lesz szüksége egy adott ügy elintézéséhez.

Van azonban egy fontos apróság: attól, hogy egy ügyet el lehet indítani a buszon, még nem biztos, hogy az elkészült okmányt is ott adják át. Ez egyes helyszíneken technikai okokból nem megoldható, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az adott kitelepülésre vonatkozó tájékoztatást. Készpénzt sem feltétlenül kell magunkkal vinni: a mobil ügyfélszolgálatokon bankkártyával is lehet fizetni.

Ják példája is mutatja, hogy a kormányablakbuszokra akkor is van igény, ha a település nincs messze a legközelebbi várostól. A helyieknek nem mindegy, hogy egy igazolvány vagy lakcímügy miatt külön utat kell szervezniük Szombathelyre, vagy egyszerűen megvárhatják, amíg a hivatal megérkezik a faluba. Aki pedig szeretné tudni, mikor gördül be legközelebb a kormányablakbusz a saját településére, a hivatalos oldalon megyénként is megtalálja az aktuális menetrendeket.