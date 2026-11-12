Fellélegezhetnek az autósok: itt a döntés, így alakul a benzin és a gázolaj ára Magyarországon

Folytatódik az üzemanyagárak csökkenése a magyar kutakon, a hét eleje óta egyre olcsóbban tankolhatnak az autósok. A benzin ára szombat óta 13, a gázolajé pedig már 18 forinttal mérséklődött, így mindkét üzemanyagtípus átlagára újabb fontos szint alá került.

Csütörtökön is folytatódott az üzemanyagárak mérséklődése a hazai kutakon: a 95-ös benzin literenkénti átlagára 4 forinttal, a gázolajé pedig 8 forinttal csökkent szerdához képest. A hét eleje óta tartó árcsökkenésnek köszönhetően szombat óta már 13 forinttal olcsóbb lett a benzin, míg a dízel ára összesen 18 forinttal mérséklődött.

A Holtankoljak.hu friss adatai szerint a csütörtöki árcsökkenést követően a 95-ös benzin országos átlagára 598 forint literenként, a gázolajé pedig 703 forint literenként.

Az árcsökkenés mindkét üzemanyagtípusnál folyamatos volt a hét elején, és a mostani tendencia egyelőre folytatódik. A dízel ára nagyobb mértékben mérséklődött: szombat óta összesen 18 forinttal lett olcsóbb, szemben a benzin 13 forintos csökkenésével.