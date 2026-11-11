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autópálya, drónfelvétel, út, természet
Autó

Fontos változás jön a magyar rendszámoknál: döntött a Technológiai Minisztérium, ez vár az autósokra

Pénzcentrum
2026. november 11. 18:39 2 perc

Megszűnik a magyar rendszámok évenkénti kezdőbetű-váltásának sokat bírált gyakorlata. A döntés értelmében az idén bevezetett, jelenleg is futó AU-s sorozatot a legutolsó kombinációig kiadják, mielőtt a gyártás áttérne a soron következő betűpárra. Bár a lépés logikusabbá és követhetőbbé teszi a rendszert, a legtöbb autós a mindennapokban valószínűleg semmit sem vesz majd észre a változásból.

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A négy betűből és három számból álló új rendszámformátumot 2022 júliusában vezették be. A rendszer egyik alapvető szabálya szerint az első két karakter kizárólag két magánhangzó vagy két mássalhangzó lehet. A kiadás az AA betűpárral indult, ám 2023 tavaszán megjelentek az AE kezdetű azonosítók. A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (NISZ) Zrt. akkori indoklása alapján erre azért volt szükség, hogy a rendszámtáblák alapján vizuálisan is könnyen azonosítható legyen a gépjármű forgalomba helyezésének éve.

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Ennek a logikának megfelelően 2024-ben az AI, 2025-ben az AO, 2026-ban pedig az AU kezdetű azonosítók kiadása következett, és a jelenlegi megfigyelések szerint mostanra már az AU-KA sorozatnál tartanak. Az évenkénti váltás miatt azonban rengeteg lehetséges kombináció kimaradt, az AA sorozatot például a harmadik és negyedik karakterként szereplő MM-nél zárták le, míg az AE és AI szériák kiadását MZ-nél fejezték be - tudósított a vezess.hu.

Az idei áprilisi kormányváltást követően a rendszámok ügye a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz került. A tárca megerősítette, hogy végleg szakítanak az évenkénti karakterváltással, és mostantól minden sorozatot az elejétől a végéig legyártanak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az aktuális AU-s szériát nem zárják le idő előtt, így az egészen az AU-ZZ-999-es kombinációig fut majd. Csak ennek kimerülése után kezdik meg a BB-AA-001 kezdetű táblák kiadását, függetlenül attól, hogy éppen melyik naptári évet írjuk.

A háttérben valójában nem történt jogszabály-módosítás, a vonatkozó kormányrendelet ugyanis eredetileg is az ábécé szerinti, folyamatosan növekvő sorrendet írta elő. Az évenkénti ugrás pusztán egy korábbi, a szakmával sem egyeztetett felső vezetői döntés eredménye volt. Most csupán ezt a logikátlannak tartott intézkedést vonták vissza, így a gyártás ismét a jogszabály eredeti rendelkezései szerint folytatódik.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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