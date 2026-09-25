Brutál költségcsökkentés a Mercedesnél: gyárbezárások is jöhetnek, bajban a német autóóriás

Jelentős, mintegy 800 millió eurós bérköltség-csökkentést hajt végre Németországban a Mercedes, amely a túl magas kiadások miatt akár két helyi gyárát is bezárhatja. Az európai autóipart sújtó válság és a németországi költségcsökkentések közepette a vállalat az alacsonyabb működési költségek miatt Magyarországon bővíti a termelését.

A kiadások lefaragása érdekében a gyártó több drasztikus lépést is mérlegel. Ezek között szerepel a pótlék nélküli munkaórák számának növelése, az ünnepi bónuszok csökkentése, valamint a rendkívüli juttatások eltörlése - írja az Automotive News Europe.

Michael Schiebe, a Mercedes gyártásért felelős igazgatója egy szeptember 22-én tartott üzemi gyűlésen hangsúlyozta, hogy a németországi termelés egyszerűen túl drága. A vezető rámutatott, hogy ha nem sikerül más módon spórolni, egy hajtásláncgyártó és egy összeszerelő üzem is áldozatul eshet a leépítéseknek, bár a cég konkrét helyszíneket egyelőre nem nevezett meg.

A Mercedesnél zajló folyamatok az európai autóipar mélyülő válságát tükrözik. A kontinens vállalatait egyre jobban szorongatja a kínai konkurencia, ami az ázsiai piacról való fokozatos kiszorulásuk mellett az európai erőviszonyokat is átírja, ráadásul az amerikai védővámok is komoly terhet jelenthetnek a cégeknek.

A szektor nehézségeit jól mutatja a többi német autóipari óriás helyzete is, hiszen a Volkswagen-csoport korábban egy világszerte 100 ezer munkahelyet érintő átszervezési tervet jelentett be, a BMW pedig nyolcezer fős létszámcsökkentésre készül. Ezzel a nyugat-európai trenddel szemben a Mercedes a kedvezőbb működési környezetet kihasználva a magyarországi kapacitásait bővíti.