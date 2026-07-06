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Újabb sokk jöhet a Porschénál: ezrek állása kerülhet veszélybe, nagy átalakítás készül
Újabb jelentős leépítésre készülhet a Porsche a sajtóértesülések szerint. Az átalakítás elsősorban a menedzsmentet és az adminisztratív területeket érintheti, miközben a vállalat átfogó költségcsökkentő programot dolgoz ki. A részleteket várhatóan még július végéig ismertetik, írja a Portfolio.
A korábban bejelentett, több mint 4000 munkahely megszüntetését követően újabb jelentős leépítésre készülhet a Porsche. A lap értesülései szerint ezúttal elsősorban a menedzsmentet és az adminisztratív területeket érintheti az átszervezés.
A beszámoló szerint a vállalat weissachi fejlesztési központjában is komoly változások várhatók: az ottani fejlesztési kapacitások mintegy 30 százalékát felülvizsgálhatják.
A Porsche hivatalosan nem erősítette meg a sajtóértesüléseket. A vállalat szóvivője ugyanakkor közölte, hogy jelenleg egy átfogó intézkedéscsomagon dolgoznak, amelynek célja a működés egyszerűsítése és a költségek csökkentése. A program részleteit várhatóan még július végéig ismertetik.
A mostani hírek egy már korábban bejelentett leépítési program folytatását vetítik előre. A Porsche márciusban jelezte, hogy az első, több mint 4000 munkahely megszüntetését célzó intézkedéscsomagot további létszámcsökkentés követheti. A jelenlegi sajtóértesülések szerint ez akár újabb 4000 állás megszűnését is jelentheti.
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