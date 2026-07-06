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Autó

Újabb sokk jöhet a Porschénál: ezrek állása kerülhet veszélybe, nagy átalakítás készül

Pénzcentrum
2026. július 6. 13:33

Újabb jelentős leépítésre készülhet a Porsche a sajtóértesülések szerint. Az átalakítás elsősorban a menedzsmentet és az adminisztratív területeket érintheti, miközben a vállalat átfogó költségcsökkentő programot dolgoz ki. A részleteket várhatóan még július végéig ismertetik, írja a Portfolio.

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A korábban bejelentett, több mint 4000 munkahely megszüntetését követően újabb jelentős leépítésre készülhet a Porsche. A lap értesülései szerint ezúttal elsősorban a menedzsmentet és az adminisztratív területeket érintheti az átszervezés.

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A beszámoló szerint a vállalat weissachi fejlesztési központjában is komoly változások várhatók: az ottani fejlesztési kapacitások mintegy 30 százalékát felülvizsgálhatják.

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A Porsche hivatalosan nem erősítette meg a sajtóértesüléseket. A vállalat szóvivője ugyanakkor közölte, hogy jelenleg egy átfogó intézkedéscsomagon dolgoznak, amelynek célja a működés egyszerűsítése és a költségek csökkentése. A program részleteit várhatóan még július végéig ismertetik.

A mostani hírek egy már korábban bejelentett leépítési program folytatását vetítik előre. A Porsche márciusban jelezte, hogy az első, több mint 4000 munkahely megszüntetését célzó intézkedéscsomagot további létszámcsökkentés követheti. A jelenlegi sajtóértesülések szerint ez akár újabb 4000 állás megszűnését is jelentheti.

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A sportautó-gyártó az elmúlt időszakban több kihívással is szembesült. A kínai kereslet visszaesése, az elektromos autók piacának a vártnál lassabb bővülése, valamint a magas működési költségek egyaránt rontják a vállalat eredményességét.
Címlapkép: Getty Images
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