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nők és gyerekek elleni erőszak drámai számai
Gazdaság

Megtalálták Kaleta Gábort: ebből próbál megélni a pedofilbotrányba belebukott nagykövet

Pénzcentrum
2026. július 7. 09:45

Civilként próbál új életet kezdeni a pedofilbotrány után Kaleta Gábor, állítólag sofőrként próbált megélni.

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Civilként próbált új életet kezdeni a pedofilbotrány után Kaleta Gábor, a Blikk most arról ír, a korábbi perui nagykövet egy időben abból próbált megélni, hogy sofőrmunkákat vállalt, de bővebben nem tudni semmit arról, jelenleg hol lakik és mit dolgozik.

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Kaleta számítógépén és adathordozóin 2019-ben több mint 19000 gyermekpornográf felvételt találtak. A képek és videók egy része kiskorú, sőt, csecsemőkorú gyermekek szexuális bántalmazását rögzítette. Az ügyre egy összehangolt nemzetközi bűnüldözési akció során derült fény. A korábbi limai nagykövetet teljes titoktartás mellett mellett fosztották meg rangjától és hozták haza Magyarországra - a botrány csak 2020-ban robbant ki. 

Abban az évben már bírósági ítélet is született, amely közfelháborodást váltott ki, ugyanis a volt diplomatát 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélték, amelynek a végrehajtását 2 és fél év próbaidőre felfüggesztették, emellett 540 ezer forint pénzbüntetést kapott.
Címlapkép: Getty Images
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