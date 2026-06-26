Az amerikai kormányzat döntése szerint a svédországi székhelyű, de kínai tulajdonosi hátterű Polestar a 2027-es modellévtől kezdve nem értékesítheti járműveit az Egyesült Államokban.
Óriási leépítést jelentett be az egyik autógyár: százezer ember kerülhet utcára, ezzel indokolják
A tervek között a vállalat teljes szerkezetének átalakítása, a beruházások jelentős visszafogása, valamint több németországi gyár bezárása is szerepel - közölte a Portfolio.
A Volkswagen a korábbiaknál is radikálisabb átalakításra készül, amelynek keretében a következő években világszerte akár százezer munkahelyet is felszámolhatnak. Oliver Blume vezérigazgató és Arno Antlitz pénzügyi igazgató gyökeres változtatásokat vetített előre. A következő öt évben mintegy 15 százalékkal fognák vissza a beruházásokat, így a fejlesztési keret valamivel 130 milliárd euró felett alakulna. Elképzeléseik szerint a névadó Volkswagen márkát és az alkatrészgyártó divíziókat leválasztanák a jelenlegi holdingstruktúráról, és önálló társaságokká szerveznék át őket.
Középtávon több németországi gyár – köztük a hannoveri, a zwickaui és az emdeni üzem, valamint a cégcsoporthoz tartozó Audi neckarsulmi létesítménye – is veszélybe kerülhet, mivel ezekben az egységekben a jelenleg futó modellek életciklusának végén végleg leállítanák a termelést.
A vállalat hivatalosan nem kommentálta a sajtóértesüléseket, csupán annyit közölt, hogy a terveket az illetékes testületek vitatják meg és hagyják jóvá, így nem kívánnak elébe menni a döntéseknek. Hozzátették ugyanakkor, hogy az igazgatótanács már többször hangsúlyozta, miszerint a jelenlegi üzleti modell a mostani formájában nem működőképes minden márka esetében, miközben a teljes autóipar mélyreható átalakuláson megy keresztül.
A drasztikus lépések hátterében a magas németországi termelési költségek, a gyenge európai kereslet és az erősödő kínai verseny állnak. Bár a Volkswagennél évek óta zajlik a hatékonyságnövelő program, a helyzet 2024 őszén mérgesedett el, amikor a vezetőség már az üzemek bezárását sem zárta ki. Hónapokig tartó, sztrájkfenyegetésekkel kísért egyezkedés után 2024 decemberében a vállalat végül kompromisszumos megállapodást kötött az üzemi tanáccsal és az IG Metall szakszervezettel.
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Ennek értelmében 2030-ig több mint 35 ezer németországi munkahelyet számolnak fel szociálisan felelős módon, a gyártókapacitást pedig 734 ezer gépjárművel mérséklik. A megállapodás középtávon évente több mint 15 milliárd eurós megtakarítást céloz meg, aminek fejében a munkavállalók több évre lemondtak a béremelésekről és bizonyos prémiumokról.
Mivel a decemberi egyezség formálisan kizárta a közvetlen gyárbezárásokat, a most kiszivárgott tervek az üzemek fokozatos leállításáról munkaügyileg és politikailag is rendkívül kényesek. A globális szinten tervezett százezres leépítés ráadásul messze túlmutat a kizárólag Németországra vonatkozó 35 ezres kereten. A megszorítások az egész cégcsoportot érintik, így az Audi 2025-ben 7500 munkahely megszüntetéséről állapodott meg, a szoftverfejlesztő Cariadnál jelentős létszámcsökkentés indult, a romló jövedelmezősége miatt pedig a Porsche is nadrágszíj-meghúzásra kényszerült. A konszern vezetése az utóbbi időben egyre nyíltabban beszélt arról, hogy a jelenleg futó takarékossági programok önmagukban már nem lesznek elegendők.
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