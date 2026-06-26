Már most brutális a dugó a Balaton felé: rengetegen rostokolnak a hőségben

A rendkívüli hőség és a nyaralni indulók rohama miatt országszerte jelentős torlódások és balesetek nehezítik a közlekedést. Az Útinform tájékoztatása szerint a legforgalmasabb autópályákon és több főúton is fennakadásokra kell számítani, ezért a hatóságok fokozott óvatosságot és alapos felkészülést javasolnak az útnak indulóknak.

Az M7-es autópályán a Balaton felé tartó első hullám miatt Törökbálint és Martonvásár között szakaszos torlódás alakult ki, így a közlekedőknek jelentősen hosszabb menetidővel kell számolniuk. Eközben az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között is akadozik a haladás. A sűrű tehergépjármű-forgalom miatt elsősorban a külső sáv terhelt, így a Budapestre tartó személygépkocsiknak érdemes a belső sávot választaniuk.

Több útszakaszon balesetek lassítják a forgalmat: az M3-as autópályán, a határ felé vezető oldalon a 193-as kilométernél lévő Rétaljai pihenőhely előtt egy személygépkocsi a belső szalagkorlátnak ütközött, emiatt jelenleg csak egy sáv járható.

Az M5-ös autópályán Röszke irányában, a 27-es kilométernél egy korábbi balesetből visszamaradt, a leállósávban veszteglő sérült kamion mellett a bámészkodók miatt alakult ki több kilométeres torlódás. A 84-es főúton, Sümeg térségében egy lesodródásos baleset miatt félpályás útlezárás van érvényben, a járműveket váltakozó irányban engedik.

Az útépítések is jelentős késedelmet okozhatnak. Szolnokon, a 4-es főúton lévő Szent István Tisza-hídon javítási munkák miatt jelzőlámpás, félpályás útlezárás van érvényben, míg az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között dolgoznak a szakemberek. Napközben mindkét helyszínen, mindkét irányban torlódásokra kell készülni.

A hőségriadóra való tekintettel módosult a hétvégi kamionstop időtartama, így a korlátozás 2026. június 28-án, vasárnap reggel 6 és este 22 óra között lesz érvényben.

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Az Útinform felhívja a figyelmet arra, hogy a kánikulában mindenki kellő körültekintéssel és elegendő üzemanyaggal induljon útnak. A szakemberek azt javasolják, hogy az esetleges torlódások vagy útzárak miatt a járművekben mindig legyen bőséges ivóvíz, frissítő és nedves törölköző. Emellett kiemelten fontos, hogy a rendszeresen gyógyszert szedők feltétlenül tartsanak maguknál megfelelő mennyiséget az orvosságokból egy váratlan, hosszabb megállás esetére.

A Pénzcentrum természetesen nemrégiben összeírta, hol és merre érdemes kerülni, ha valaki beleszaladna a Balaton felé tartva egy torlódásba, esetleg már eleve nem akar az autópályára kimenni a magyar tenger felé. Ezt a cikket itt olvashatod el: