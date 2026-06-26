Már ezen a hétvégén megkezdi a vízi járművek sebességmérését a rendőrség a Tisza-tavon.
Már most brutális a dugó a Balaton felé: rengetegen rostokolnak a hőségben
A rendkívüli hőség és a nyaralni indulók rohama miatt országszerte jelentős torlódások és balesetek nehezítik a közlekedést. Az Útinform tájékoztatása szerint a legforgalmasabb autópályákon és több főúton is fennakadásokra kell számítani, ezért a hatóságok fokozott óvatosságot és alapos felkészülést javasolnak az útnak indulóknak.
Az M7-es autópályán a Balaton felé tartó első hullám miatt Törökbálint és Martonvásár között szakaszos torlódás alakult ki, így a közlekedőknek jelentősen hosszabb menetidővel kell számolniuk. Eközben az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között is akadozik a haladás. A sűrű tehergépjármű-forgalom miatt elsősorban a külső sáv terhelt, így a Budapestre tartó személygépkocsiknak érdemes a belső sávot választaniuk.
Több útszakaszon balesetek lassítják a forgalmat: az M3-as autópályán, a határ felé vezető oldalon a 193-as kilométernél lévő Rétaljai pihenőhely előtt egy személygépkocsi a belső szalagkorlátnak ütközött, emiatt jelenleg csak egy sáv járható.
Az M5-ös autópályán Röszke irányában, a 27-es kilométernél egy korábbi balesetből visszamaradt, a leállósávban veszteglő sérült kamion mellett a bámészkodók miatt alakult ki több kilométeres torlódás. A 84-es főúton, Sümeg térségében egy lesodródásos baleset miatt félpályás útlezárás van érvényben, a járműveket váltakozó irányban engedik.
Az útépítések is jelentős késedelmet okozhatnak. Szolnokon, a 4-es főúton lévő Szent István Tisza-hídon javítási munkák miatt jelzőlámpás, félpályás útlezárás van érvényben, míg az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között dolgoznak a szakemberek. Napközben mindkét helyszínen, mindkét irányban torlódásokra kell készülni.
A hőségriadóra való tekintettel módosult a hétvégi kamionstop időtartama, így a korlátozás 2026. június 28-án, vasárnap reggel 6 és este 22 óra között lesz érvényben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az Útinform felhívja a figyelmet arra, hogy a kánikulában mindenki kellő körültekintéssel és elegendő üzemanyaggal induljon útnak. A szakemberek azt javasolják, hogy az esetleges torlódások vagy útzárak miatt a járművekben mindig legyen bőséges ivóvíz, frissítő és nedves törölköző. Emellett kiemelten fontos, hogy a rendszeresen gyógyszert szedők feltétlenül tartsanak maguknál megfelelő mennyiséget az orvosságokból egy váratlan, hosszabb megállás esetére.
A Pénzcentrum természetesen nemrégiben összeírta, hol és merre érdemes kerülni, ha valaki beleszaladna a Balaton felé tartva egy torlódásba, esetleg már eleve nem akar az autópályára kimenni a magyar tenger felé. Ezt a cikket itt olvashatod el:
Az amerikai kormányzat döntése szerint a svédországi székhelyű, de kínai tulajdonosi hátterű Polestar a 2027-es modellévtől kezdve nem értékesítheti járműveit az Egyesült Államokban.
Az elszabaduló beszerzési és fenntartási költségek miatt az európai vállalatok egyre nagyobb arányban térnek át a használt autók lízingelésére.
Brüsszel szerint a független szervizek jövője azon múlik, hozzáférnek-e a modern autók javításához szükséges adatokhoz.
Pár perc alatt életveszélyessé válhat egy napon parkoló autó utastere a nyári kánikulában.
Új trükkel szedik be a tavasszal eltörölt kényelmi felárat: így csempészték vissza a különdíjat a hazai szolgáltatók
Hiába törölték el tavasszal a mobilparkolási szolgáltatás kényelmi díját, a jogszabályok szerint a szolgáltatók más extrákért szedhetnek be különdíjat.
Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés.
Bár az európai újautó-piac 2026 első öt hónapjában összességében mérsékelten, mindössze 4 százalékkal bővült, a háttérben drasztikus átrendeződés zajlik.
Májusban tovább bővült az európai autópiac, a növekedést pedig egyértelműen az elektromos és hibrid modellek iránti élénk kereslet ösztönözte.
Kedden is folytatódott az olajárak csökkenése a nemzetközi piacokon, miután a befektetők egyre bizakodóbbak az amerikai–iráni tárgyalások eredményességével kapcsolatban.
Ezt rengeteg magyar elrontja a kocsijával, egy apró mulasztás, ami tönkreteheti a motort: milliós kár lehet a vége
A legtöbb autós csak akkor foglalkozik a hűtőrendszerrel, amikor már kigyullad valamelyik figyelmeztető lámpa.
Kiderült, ekkortól jöhet változás az üzemanyagáraknál: rendkívüli eljárást javasol Ruff Bálint kancelláriaminiszter
A kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az üzemanyagpiac továbbra is jelentős ármozgásoknak lehet kitéve, ezért a jövőben is szükség lehet gyors beavatkozásra.
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
Hiába ismert a veszély, a vezetés közbeni mobiltelefon-használat továbbra is tömeges jelenség Európa-szerte.
Egynapos figyelmeztető bezárást hirdetett a kisbenzinkutak számára 2026. június 26-ára a Független Benzinkutak Szövetsége.
Október 1-jétől új, szigorúbb dízelautó-korlátozások léphetnek életbe, a tervek szerint az Euro 5-ös besorolású dízeljárművek használatát korlátozhatják.
Brutális teszt: így változik az autód kemencévé fél óra alatt a kánikulában, csak így lehet kivédeni
A nyári hőségben parkoló autók utastere percek alatt veszélyesen felmelegedhet, az ADAC mérései szerint pedig akár a 60 fokot is megközelítheti a belső hőmérséklet.
Meglepő fordulat a magyar autópiacon: megrohanták a vevők a kereskedéseket, de csak ezek a járgányok kellenek
Majdnem öt százalékkal növekedett itthon a használt autók eladása január és május között.
Meglepő fordulat a fővárosban: elbukott Karácsony Gergely nagy ígérete, súlyos ezreket bukhatnak a magyar autósok
Július elsejétől drágul a budapesti parkolás, a parkolóautomaták leszerelése miatt pedig végleg megszűnik a készpénzes fizetés lehetősége.
Svédország megakadályozhatja a Tesla részben önvezető rendszerének európai engedélyezését.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!