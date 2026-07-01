A Buffalo Sabres által nemrég kiválasztott Szongoth Domán várhatóan a kanadai junior elitbajnokságban, az OHL-ben szerepel majd a 2026/27-es szezonban.
Ismét átrendeződött a legolcsóbb új autók mezőnye: mutatjuk melyik modellt lehet elvinni a legjobb áron
Folytatódik az újautó-piaci árverseny Magyarországon: a Dacia július 1-jétől jelentős árcsökkentést hajtott végre a Sandero modellnél, amelynek köszönhetően ismét ez lett a hazai piac legolcsóbban megvásárolható új személyautója. A belépőár 5 699 000 forintra csökkent, miközben a korábbi 65 lóerős alapváltozatot kivezetik a kínálatból.
Nem sokkal azután, hogy több autómárka is jelentős árcsökkentéseket jelentett be a forint erősödésének hatására, újabb fontos bejelentés érkezett a hazai újautó-piacról. A Dacia július 1-jétől új árlistát vezetett be a Sandero modellhez, amelynek eredményeként ismét ez a modell lett Magyarország legolcsóbb új személyautója.
A gyártó tájékoztatása szerint az új Dacia Sandero Expression TCe 100 változat immár 5 699 000 forintos indulóáron érhető el, finanszírozás nélkül - ezt a modellt májusban még 5 990 000 forintos indulóárral vásárolhattuk meg. Az autó listaára egyébként 6 599 000 forint, amelyből 900 ezer forintos kedvezményt biztosítanak, így alakult ki az új belépőár.
A változással egy időben a Dacia kivezeti a 65 lóerős alapmotort, így a Sandero kizárólag az 1,0 literes, háromhengeres, turbófeltöltős, 100 lóerős TCe benzinmotorral lesz elérhető. A motorhoz hatfokozatú kézi váltó társul, a gyári vegyes fogyasztás WLTP szerint 5,4 liter 100 kilométerenként, a 0–100 km/órás gyorsulás 9,7 másodperc, végsebessége pedig 180 km/óra.
A kedvezőbb ár mellett a felszereltség sem számít puritánnak. Az Expression kivitel alapáron kínálja többek között a 10,1 colos érintőképernyős multimédiás rendszert vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto támogatással, manuális klímaberendezést, hátsó parkolóradart, automata fényszórót, automata ablaktörlőt, LED-es tompított fényszórókat, tempomatot, valamint a legújabb vezetéstámogató rendszereket, köztük az aktív vészfékező rendszert, a sávtartó asszisztenst és az éberségfigyelőt is. A kedvezményes árlista 2026. július 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A forint erősödése az utóbbi hetekben kézzelfogható hatással volt a hazai újautó-piacra: az Opel, a Suzuki, a Toyota, a Renault, a Dacia, az Omoda, a Jaecoo, valamint a Porsche Hungaria által képviselt márkák is árcsökkentésekkel vagy kedvezőbb vásárlási feltételekkel reagáltak az euró árfolyamának 400 forint közeléből 350 forint környékére történő visszaesésére. Egyes modellek több százezer forinttal lettek olcsóbbak, de akad olyan gyártó is, amely akár 4 millió forintos árkedvezményt kínált, körképünkben ezt vettük sorra.
Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben
Ritkán fordul elő, de amikor megtörténik, szinte mindig tragédiával fenyeget. Magyarországon öt év alatt 23 személyi sérüléses balesetet okoztak a forgalommal szemben haladó autók.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
A 16 vizsgált abroncs közül mindössze egy bizonyult igazán jó választásnak, miközben a mezőny közel fele gyenge vagy kifejezetten nem ajánlott értékelést kapott.
Erős üzenetet küldött a Közlekedési Minisztérium a mobilparkolással trükköző cégeknek: azért ez már több a soknál
Hiába törölték el a mobilparkolás kényelmi díját, több szolgáltatónál más jogcímen ismét megjelent a parkolásonként fizetendő felár. Ezt e Közlekedési Minisztérium elítéli.
Szerdától minden megváltozik a budapesti parkolásban: csak mobillal lehet fizetni, a díjak is emelkednek
Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással.
A Lexus ismét az első helyen végzett a legmegbízhatóbb autómárkák rangsorában.
Az Útinform tájékoztatása szerint a legforgalmasabb autópályákon és több főúton is fennakadásokra kell számítani.
A tervek között a vállalat teljes szerkezetének átalakítása, a beruházások jelentős visszafogása, valamint több németországi gyár bezárása is szerepel.
Az amerikai kormányzat döntése szerint a svédországi székhelyű, de kínai tulajdonosi hátterű Polestar a 2027-es modellévtől kezdve nem értékesítheti járműveit az Egyesült Államokban.
Az elszabaduló beszerzési és fenntartási költségek miatt az európai vállalatok egyre nagyobb arányban térnek át a használt autók lízingelésére.
Brüsszel szerint a független szervizek jövője azon múlik, hozzáférnek-e a modern autók javításához szükséges adatokhoz.
Pár perc alatt életveszélyessé válhat egy napon parkoló autó utastere a nyári kánikulában.
Új trükkel szedik be a tavasszal eltörölt kényelmi felárat: így csempészték vissza a különdíjat a hazai szolgáltatók
Hiába törölték el tavasszal a mobilparkolási szolgáltatás kényelmi díját, a jogszabályok szerint a szolgáltatók más extrákért szedhetnek be különdíjat.
Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés.
Bár az európai újautó-piac 2026 első öt hónapjában összességében mérsékelten, mindössze 4 százalékkal bővült, a háttérben drasztikus átrendeződés zajlik.
Májusban tovább bővült az európai autópiac, a növekedést pedig egyértelműen az elektromos és hibrid modellek iránti élénk kereslet ösztönözte.
Kedden is folytatódott az olajárak csökkenése a nemzetközi piacokon, miután a befektetők egyre bizakodóbbak az amerikai–iráni tárgyalások eredményességével kapcsolatban.
Ezt rengeteg magyar elrontja a kocsijával, egy apró mulasztás, ami tönkreteheti a motort: milliós kár lehet a vége
A legtöbb autós csak akkor foglalkozik a hűtőrendszerrel, amikor már kigyullad valamelyik figyelmeztető lámpa.
Kiderült, ekkortól jöhet változás az üzemanyagáraknál: rendkívüli eljárást javasol Ruff Bálint kancelláriaminiszter
A kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az üzemanyagpiac továbbra is jelentős ármozgásoknak lehet kitéve, ezért a jövőben is szükség lehet gyors beavatkozásra.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.