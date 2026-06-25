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brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Autó

Milliókat érintő döntés született Brüsszelben: nagy változás jöhet az autósok életében

Pénzcentrum
2026. június 25. 16:47

Az Európai Bizottság felülvizsgálata szerint továbbra is szükség van az gépjármű-utópiac szabályozó uniós versenyszabályokra. A rendszer eddig elősegítette a versenyt a gyártók, a szervizek és az alkatrész-beszállítók között, ami a fogyasztók számára is kedvezőbb feltételeket teremtett. A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a független javítók hozzáférnek-e a modern járművek működéséhez szükséges adatokhoz, írja a Portfolio.

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Az Európai Bizottság fenntartja az autóipari csoportmentességi rendeletet és a hozzá kapcsolódó iránymutatásokat, amelyek meghatározó szerepet töltenek be az új autók értékesítésében, valamint a javítási és alkatrészpiac működésében.

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A brüsszeli testület értékelése szerint a szabályozás eddig nagyrészt elérte célját: hozzájárult a gyártók közötti verseny erősítéséhez, támogatta a határokon átnyúló kereskedelmet, és segítette a független szervizek, illetve alkatrész-beszállítók piaci jelenlétét. Ennek eredményeként az autótulajdonosok több szolgáltató közül választhatnak, ami kedvezőbb árakat és nagyobb versenyt eredményezhet.

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A szabályok egyik legfontosabb célja, hogy az autósok ne kizárólag a gyártók hivatalos márkaszervizeit vehessék igénybe, hanem független műhelyekhez is fordulhassanak javítás vagy karbantartás esetén. Ugyanez érvényes az alkatrészpiacra is, ahol a verseny fenntartása hozzájárulhat a költségek kordában tartásához.

A Bizottság a felülvizsgálat során piaci szereplőket, tagállami versenyhatóságokat és külső szakértőket is bevont. Az értékelés arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi szabályozás továbbra is fontos támpontot jelent az ágazat szereplői számára, különösen a javítási és karbantartási szolgáltatások területén.

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A következő évek egyik legnagyobb kihívása ugyanakkor az lehet, hogy a független javítók hozzáférnek-e azokhoz a műszaki információkhoz és járműadatokhoz, amelyek a modern, egyre inkább digitalizált és elektromos autók javításához szükségesek. Ha ezek az információk kizárólag a gyártók vagy a hivatalos szervizhálózatok számára maradnak elérhetők, az szűkítheti a versenyt, és végső soron magasabb javítási költségeket eredményezhet az autótulajdonosok számára.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
26 perce
A márkaszervizek jellemzően gátlástalan rablóbandák, garanciaidő alatt kénytelen voltam oda járni, szemét munkát végeztek horrorikus pénzekért. Alig vártam hogy végre lejárjon a garancia és mehessek a vassal a haverom garázs-szervizébe, neki köszönhető hogy az autóm 25 éves korában még mindig kiváló állapotban van, baráti áron.
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