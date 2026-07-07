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Santa Cruz de Tenerife, 2021. december 25.: Egy magányos elektromos robogó a város utcáján
Egészség

Tömegével lepik el a magyarok az orvosi rendelőket: ilyen sérüléseket még az orvosok se láttak, egyre több van belőlük

Pénzcentrum
2026. július 7. 09:15

Az elektromos rollerek elterjedésével robbanásszerűen megnőtt a súlyos, gyakran új típusú sérülések száma, különösen a nyári időszakban és a fiatalok körében. Molitorisz Dániel ortopéd-traumatológus szerint a fő problémát a járművek nagy sebessége, a hirtelen leállás okozta esések fizikája, valamint a védőfelszerelések hiánya jelenti, amelyek együttesen olyan helyzeteket teremtenek, amelyeket az emberi reflexek már képtelenek lekövetni - számolt be az Infostart.

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A jó idő beköszöntével törvényszerűen emelkedik a szabadtéri balesetek száma, a klasszikusnak számító eseteket – mint amilyen a fáról való leesés – azonban mára felváltották a nagy sebességű eszközök, elsősorban az e-rollerek okozta sérülések. Ahogy korábban a kerékpározás tömegessé válásakor, úgy most az elektromos rollereknél is ugrásszerű növekedés tapasztalható az esetszámokban. Az orvosok manapság korábban ismeretlen, rendkívül súlyos sérüléskombinációkkal találkoznak tömegesen. Hazánkban egyelőre hiányzik az egységes szabályozás, bár őszre terveznek egy KRESZ-módosítást, amely a sebességkorlátozások bevezetésével segíthet mérsékelni a sérülések súlyosságát.

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A balesetek legfőbb oka, hogy a felhasználók – felnőttek és gyermekek egyaránt – nem tudják megfelelően felmérni, mit jelent a 10–25 km/órás vagy az annál is nagyobb sebesség. Séta közben nagyjából 5-6 km/órával haladunk, futás közben pedig 10 km/órával. Az emberi test arra van felkészülve, hogy az ilyen tempónál bekövetkező botlásoknál vagy eséseknél a természetes reflexek még működésbe lépjenek, így elkerülhetők legyenek a súlyosabb sérülések. Bár 25 km/órás sebességnél a tudat alatti, tanult mozgáskoordináció még részben megvédheti a rollerezőt, 50 km/óránál ezek a reflexek már teljesen csődöt mondanak.

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Esés közben ösztönösen a kezünkkel védjük az arcunkat, az e-rolleres baleseteknél azonban ez a reflex sokszor elmarad. Mivel az eszközön állva a súlypontunk viszonylag magasan helyezkedik el, ha a roller megakad, a vezetője azonnal lerepül róla.

A hirtelen lefékeződés és a tehetetlenség olyan váratlan fizikai helyzetet teremt, amelyre a test egyszerűen képtelen időben reagálni.

A helyzetet jelentősen rontja, hogy a felhasználók túlnyomó többsége semmilyen védőfelszerelést nem visel, ami hatványozottan növeli a sérülések súlyosságát. A nemzetközi statisztikák egyértelműen bizonyítják, hogy a bukósisakot nem viselőknek nyolcvannyolcszor nagyobb az esélyük arra, hogy egy baleset során súlyos koponyasérülést szenvedjenek - zárul a cikk.
Címlapkép: Getty Images
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