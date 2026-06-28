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Autó

Új autót vennél? Ezt a rangsort érdemes megnézned vásárlás előtt: súlyos költségektől kímélhet meg

Nagy Béla Ádám
2026. június 28. 15:04

A Lexus ismét az első helyen végzett a legmegbízhatóbb autómárkák rangsorában a J.D. Power felmérésében, miközben több német gyártó a mezőny végére csúszott vissza. A Volkswagen számára különösen rosszul alakult az év, hiszen a sereghajtó helyezés mellett a vállalat világszerte akár százezer munkahelyet érintő leépítéseket és átfogó átszervezést is bejelentett.

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A megbízhatóság továbbra is az egyik legfontosabb szempont autóvásárláskor, különösen most, amikor az új modellek egyre több szoftvert és elektronikai rendszert tartalmaznak. A Visual Capitalist a J.D. Power 2026-os Initial Quality Study felmérése alapján rangsorolta azokat az autómárkákat, amelyeknél a tulajdonosok a legkevesebb problémát tapasztalták az első használati időszakban.

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A rangsor alapja az úgynevezett PP100 mutató, vagyis a 100 járműre jutó bejelentett problémák száma. Minél alacsonyabb ez az érték, annál megbízhatóbbnak számít az adott márka. A 2026-os lista élén a Lexus végzett, amely sorozatban negyedik alkalommal bizonyult a legkevesebb hibát produkáló autómárkának. A dobogóra még a Buick és a MINI fért fel, míg az első tízben helyet kapott a Cadillac, a Chevrolet, a Subaru, a Porsche, a Toyota, a Kia és a Nissan is.

A japán gyártók különösen jól szerepeltek, hiszen több márkájuk is az élmezőnyben végzett. A koreai gyártók közül a Kia és a Hyundai az iparági átlag felett teljesített, míg a német márkák közül a Porsche és a BMW szerepelt jól. A Mercedes-Benz, az Audi és különösen a Volkswagen viszont már a rangsor alsó felébe került. Az amerikai gyártók eredményei megosztottak. A Buick, a Cadillac és a Chevrolet az élmezőnyben végzett, ugyanakkor a Ford, a GMC és a Jeep már gyengébben szerepelt. A Tesla szintén a mezőny második felében zárt.

A lista végén európai márkák találhatók. Az utolsó három helyen a Land Rover, a Volvo és a Volkswagen végzett, utóbbi bizonyult a felmérés leggyengébben teljesítő márkájának. Az egy évvel korábbi eredményekhez képest a legnagyobb javulást a Mitsubishi, a Subaru és az Audi érte el, míg a legnagyobb visszaesést a Volvo, a Mazda és a GMC könyvelhette el.
 

A felmérés szerint az autóipar egészében jelentős javulás következett be. Az átlagos hibaszám 192-ről 175 problémára csökkent 100 járműre vetítve, ami 1997 óta a legnagyobb éves javulás. A Ford különösen nagy előrelépést ért el, hiszen első alkalommal végzett az élmezőnyben az elmúlt 16 év során.

Bár az autók általános minősége javult, a legtöbb panasz továbbra is az infotainment rendszerekhez kapcsolódik. Az Android Auto és az Apple CarPlay működésével, valamint az érintőképernyős rendszerekkel kapcsolatban érkezett a legtöbb bejelentés. Ezek a hibák még mindig jóval gyakoribbak, mint a hagyományos mechanikai problémák.

Egyre kevesebb a gyártási hiba

A J.D. Power szerint a javulás mögött elsősorban a gyártási folyamatok fejlődése áll. Több autógyártó átalakította a minőségbiztosítási rendszerét, és szorosabb együttműködést alakított ki a fejlesztési, gyártási és beszállítói területek között. Ez különösen a Ford eredményeiben látszik, amely 152 hibát regisztrált 100 autóra vetítve, szemben az egy évvel korábbi 193-mal.

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A Visual Capitalist kiemeli, hogy a megbízhatóság továbbra is fontos versenyelőnyt jelent az autógyártók számára. Miközben a járművek egyre összetettebbé válnak, a vásárlók továbbra is azt értékelik a leginkább, ha az autójuk már az első használati időszakban is problémamentesen működik.

Óriási leépítések a német óriásnál

A lista utolsó helyén álló Volkswagennél súlyos leépítésekbe kezdtek. A német autóóriás korábbiaknál is radikálisabb átalakításra készül, amelynek keretében a következő években világszerte akár százezer munkahelyet is felszámolhatnak. Oliver Blume vezérigazgató és Arno Antlitz pénzügyi igazgató gyökeres változtatásokat vetített előre. A következő öt évben mintegy 15 százalékkal fognák vissza a beruházásokat, így a fejlesztési keret valamivel 130 milliárd euró felett alakulna. Elképzeléseik szerint a névadó Volkswagen márkát és az alkatrészgyártó divíziókat leválasztanák a jelenlegi holdingstruktúráról, és önálló társaságokká szerveznék át őket.

Mint kiderült, középtávon több németországi gyár – köztük a hannoveri, a zwickaui és az emdeni üzem, valamint a cégcsoporthoz tartozó Audi neckarsulmi létesítménye – is veszélybe kerülhet, mivel ezekben az egységekben a jelenleg futó modellek életciklusának végén végleg leállítanák a termelést.

A drasztikus lépések hátterében a magas németországi termelési költségek, a gyenge európai kereslet és az erősödő kínai verseny állnak. Bár a Volkswagennél évek óta zajlik a hatékonyságnövelő program, a helyzet 2024 őszén mérgesedett el, amikor a vezetőség már az üzemek bezárását sem zárta ki. Hónapokig tartó, sztrájkfenyegetésekkel kísért egyezkedés után 2024 decemberében a vállalat végül kompromisszumos megállapodást kötött az üzemi tanáccsal és az IG Metall szakszervezettel.
Címlapkép: Getty Images
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