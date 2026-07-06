2026. július 6. hétfő Csaba
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Halifax, Kanada - március 28, 2021 - Új 2021-es Audi modellek az Audi of Halifaxnál a város North Endjében.
Autó

Megválik szeretett luxusautójától Osvárt Andrea: nem akármilyen járgány kerülhet most új gazdához

Pénzcentrum
2026. július 6. 17:29

Eladásra kínálja autóját Osvárt Andrea. A színésznő Instagram-oldalán tudatta követőivel, hogy megválik hibrid Audi Q5-ösétől. A modell újonnan a több mint 20 millió forintos kategóriába tartozik, a használtpiacon pedig továbbra is keresett típusnak számít.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Eladásra kínálta autóját Osvárt Andrea. A színésznő az Instagramon jelentette be a hírt. A bejegyzésből kiderül, hogy egy hibrid, zöld rendszámos Audi Q5-ről van szó, további részleteket azonban nem osztott meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az érdeklődők privát üzenetben kérhetnek információt az autó állapotáról és az irányárról.

Az Audi Q5 a prémium középkategóriás SUV-k egyik népszerű modellje. Az újabb hibrid kivitelek ára Magyarországon felszereltségtől függően nagyjából 21–32 millió forint között alakul, míg a használt példányokért jellemzően 10–20 millió forintot kérnek az eladók.

A modell iránti keresletet az is erősítheti, hogy a magyar használtautó-piacon az utóbbi időszakban ismét élénkült a vásárlási kedv, májusban több mint 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Korábban írtunk arról is, hogy egyre nagyobb teret nyernek az alternatív hajtású modellek a magyar használtautó-piacon: az elektromos autók iránti kereslet egy év alatt 57 százalékkal emelkedett, míg a hibrideké 33 százalékkal nőtt, emellett a SUV-ok is a hazai piac meghatározó szereplői. Ebbe a kategóriába tartozik az Audi Q5 is, amely továbbra is keresettnek számít.
Címlapkép: Getty Images
#autó #audi #használt autó #eladás #színésznő #használtautó-piac #hibridautó #suv

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:14
18:00
17:55
17:43
17:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 6.
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
2026. július 5.
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2026. július 6.
Rengeteg magyar kerülhet bajba? Hamarosan nem lesz olyan munka, amit ne érné meg AI-jal és robotokkal kiváltani
2026. július 6.
Kőkemény versenyben a hazai bankok: durván megvágták a slágerhitelek kamatait, jól járhat, aki most lép
2026. július 6.
Óriási drágulás az építőiparban: sokba kerülhet a magyaroknak a szigetelés, ha vakon kivárnak az állami támogatásra
NAPTÁR
Tovább
2026. július 6. hétfő
Csaba
28. hét
Július 6.
A csók világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt az első fecske, 20 forinttal a védett ár alatt adja a benzint, gázolajat az Auchan: mit lép a többi kútlánc?
2
2 hete
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
3
1 hónapja
Alapjaiban írják át a jogosítványok szabályait: rengeteg magyar autósnak kell felkészülnie a változásra
4
1 hónapja
Figyelem! Már élesek az új, szupermodern traffipaxok: nem elég a kameránál lassítani, sokszázezres bírság érkezhet
5
1 hónapja
Horvát autópálya-matrica 2026: irány Horvátország, ennyi most a horvát autópályadíj
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamat
A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt ő hasznosítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 6. 18:00
Kvíz: Mindig penge voltál töriből? Lássuk, hogy mennyit tudsz a hazai városok történelméről!
Pénzcentrum  |  2026. július 6. 16:02
Rengeteg magyar kerülhet bajba? Hamarosan nem lesz olyan munka, amit ne érné meg AI-jal és robotokkal kiváltani
Agrárszektor  |  2026. július 6. 17:27
Óriási csavar rázza meg az időjárást: kemény napokra készülhetünk