Több ezer munkahely szűnhet meg a Porschénál, a leépítések ezúttal főként a vezetést és az irodai területeket érinthetik.
Megválik szeretett luxusautójától Osvárt Andrea: nem akármilyen járgány kerülhet most új gazdához
Eladásra kínálja autóját Osvárt Andrea. A színésznő Instagram-oldalán tudatta követőivel, hogy megválik hibrid Audi Q5-ösétől. A modell újonnan a több mint 20 millió forintos kategóriába tartozik, a használtpiacon pedig továbbra is keresett típusnak számít.
Eladásra kínálta autóját Osvárt Andrea. A színésznő az Instagramon jelentette be a hírt. A bejegyzésből kiderül, hogy egy hibrid, zöld rendszámos Audi Q5-ről van szó, további részleteket azonban nem osztott meg.
Az érdeklődők privát üzenetben kérhetnek információt az autó állapotáról és az irányárról.
Az Audi Q5 a prémium középkategóriás SUV-k egyik népszerű modellje. Az újabb hibrid kivitelek ára Magyarországon felszereltségtől függően nagyjából 21–32 millió forint között alakul, míg a használt példányokért jellemzően 10–20 millió forintot kérnek az eladók.
A modell iránti keresletet az is erősítheti, hogy a magyar használtautó-piacon az utóbbi időszakban ismét élénkült a vásárlási kedv, májusban több mint 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Korábban írtunk arról is, hogy egyre nagyobb teret nyernek az alternatív hajtású modellek a magyar használtautó-piacon: az elektromos autók iránti kereslet egy év alatt 57 százalékkal emelkedett, míg a hibrideké 33 százalékkal nőtt, emellett a SUV-ok is a hazai piac meghatározó szereplői. Ebbe a kategóriába tartozik az Audi Q5 is, amely továbbra is keresettnek számít.
Több mint három kilométeren keresztül haladt a forgalommal szemben egy 69 éves autós az M6-os autópályán.
Ismét átrendeződött a legolcsóbb új autók mezőnye: mutatjuk melyik modellt lehet elvinni a legjobb áron
A Dacia július 1-jétől jelentős árcsökkentést hajtott végre a Sandero modellnél, amelynek köszönhetően ismét ez lett a hazai piac legolcsóbban megvásárolható új személyautója
Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben
Ritkán fordul elő, de amikor megtörténik, szinte mindig tragédiával fenyeget. Magyarországon öt év alatt 23 személyi sérüléses balesetet okoztak a forgalommal szemben haladó autók.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
A 16 vizsgált abroncs közül mindössze egy bizonyult igazán jó választásnak, miközben a mezőny közel fele gyenge vagy kifejezetten nem ajánlott értékelést kapott.
Erős üzenetet küldött a Közlekedési Minisztérium a mobilparkolással trükköző cégeknek: azért ez már több a soknál
Hiába törölték el a mobilparkolás kényelmi díját, több szolgáltatónál más jogcímen ismét megjelent a parkolásonként fizetendő felár. Ezt e Közlekedési Minisztérium elítéli.
Szerdától minden megváltozik a budapesti parkolásban: csak mobillal lehet fizetni, a díjak is emelkednek
Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással.
A Lexus ismét az első helyen végzett a legmegbízhatóbb autómárkák rangsorában.
Az Útinform tájékoztatása szerint a legforgalmasabb autópályákon és több főúton is fennakadásokra kell számítani.
A tervek között a vállalat teljes szerkezetének átalakítása, a beruházások jelentős visszafogása, valamint több németországi gyár bezárása is szerepel.
Az amerikai kormányzat döntése szerint a svédországi székhelyű, de kínai tulajdonosi hátterű Polestar a 2027-es modellévtől kezdve nem értékesítheti járműveit az Egyesült Államokban.
Az elszabaduló beszerzési és fenntartási költségek miatt az európai vállalatok egyre nagyobb arányban térnek át a használt autók lízingelésére.
Brüsszel szerint a független szervizek jövője azon múlik, hozzáférnek-e a modern autók javításához szükséges adatokhoz.
Pár perc alatt életveszélyessé válhat egy napon parkoló autó utastere a nyári kánikulában.
Új trükkel szedik be a tavasszal eltörölt kényelmi felárat: így csempészték vissza a különdíjat a hazai szolgáltatók
Hiába törölték el tavasszal a mobilparkolási szolgáltatás kényelmi díját, a jogszabályok szerint a szolgáltatók más extrákért szedhetnek be különdíjat.
Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés.
Bár az európai újautó-piac 2026 első öt hónapjában összességében mérsékelten, mindössze 4 százalékkal bővült, a háttérben drasztikus átrendeződés zajlik.
Májusban tovább bővült az európai autópiac, a növekedést pedig egyértelműen az elektromos és hibrid modellek iránti élénk kereslet ösztönözte.
Kedden is folytatódott az olajárak csökkenése a nemzetközi piacokon, miután a befektetők egyre bizakodóbbak az amerikai–iráni tárgyalások eredményességével kapcsolatban.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.