Megválik szeretett luxusautójától Osvárt Andrea: nem akármilyen járgány kerülhet most új gazdához

Eladásra kínálja autóját Osvárt Andrea. A színésznő Instagram-oldalán tudatta követőivel, hogy megválik hibrid Audi Q5-ösétől. A modell újonnan a több mint 20 millió forintos kategóriába tartozik, a használtpiacon pedig továbbra is keresett típusnak számít.

Eladásra kínálta autóját Osvárt Andrea. A színésznő az Instagramon jelentette be a hírt. A bejegyzésből kiderül, hogy egy hibrid, zöld rendszámos Audi Q5-ről van szó, további részleteket azonban nem osztott meg.

Az érdeklődők privát üzenetben kérhetnek információt az autó állapotáról és az irányárról.

Az Audi Q5 a prémium középkategóriás SUV-k egyik népszerű modellje. Az újabb hibrid kivitelek ára Magyarországon felszereltségtől függően nagyjából 21–32 millió forint között alakul, míg a használt példányokért jellemzően 10–20 millió forintot kérnek az eladók.

A modell iránti keresletet az is erősítheti, hogy a magyar használtautó-piacon az utóbbi időszakban ismét élénkült a vásárlási kedv, májusban több mint 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát.

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Korábban írtunk arról is, hogy egyre nagyobb teret nyernek az alternatív hajtású modellek a magyar használtautó-piacon: az elektromos autók iránti kereslet egy év alatt 57 százalékkal emelkedett, míg a hibrideké 33 százalékkal nőtt, emellett a SUV-ok is a hazai piac meghatározó szereplői. Ebbe a kategóriába tartozik az Audi Q5 is, amely továbbra is keresettnek számít.