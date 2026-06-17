Itt az első fecske, 20 forinttal a védett ár alatt adja a benzint, gázolajat az Auchan: mit lép a többi kútlánc?

A védett árnál 20 forinttal kedvezőbb áron lehet tankolni az Auchan töltőállomásokon 2026. június 17-től.

A mindenkori védett árnál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatják meg a vásárlók a magyar rendszámú járműveiket az Auchan Benzinkutakon. A cég a 95-ös benzin esetében az 595 forintos benzinár helyett 20 forinttal olcsóbban, azaz literenként 575 forintért, míg a 615 forintos dízelár helyett pedig szintén 20 forinttal kedvezőbben, azaz literenként 595 forintért kínálja az üzemanyagot.

A világpiaci helyzet kedvező alakulása lehetőséget teremtett az üzemanyagárak csökkentésére, amelyet a boltlánc továbbad vásárlóinak. Az alacsonyabb beszerzési árakból fakadó megtakarítást a vállalat közvetlenül a fogyasztói árakban érvényesíti töltőállomásain.

A kedvezményes tankolási lehetőséget az Auchan mind a 19 benzinkútján tudják érvényesíteni a vásárlók.