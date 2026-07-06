A KSH jelentése alapján a bővülés minden főbb szektort érintett, hiszen növekedett az élelmiszerek, a nem élelmiszer jellegű áruk és az üzemanyagok értékesítése is.
Rendkívüli bejelentés jött az üzemanyagárakról: erre készüljenek az autósok, már holnaptól él
Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak
Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is - írja a holtankoljak.hu.
Az aktuális országos átlagárak a következők 2026.07.06-án:
- 95-ös benzin: 582 Ft/liter
- Gázolaj: 595 Ft/liter
Az erős forint egyre több vásárlót vonz a külföldi autópiacokra
Több mint három kilométeren keresztül haladt a forgalommal szemben egy 69 éves autós az M6-os autópályán.
Ismét átrendeződött a legolcsóbb új autók mezőnye: mutatjuk melyik modellt lehet elvinni a legjobb áron
A Dacia július 1-jétől jelentős árcsökkentést hajtott végre a Sandero modellnél, amelynek köszönhetően ismét ez lett a hazai piac legolcsóbban megvásárolható új személyautója
Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben
Ritkán fordul elő, de amikor megtörténik, szinte mindig tragédiával fenyeget. Magyarországon öt év alatt 23 személyi sérüléses balesetet okoztak a forgalommal szemben haladó autók.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
A 16 vizsgált abroncs közül mindössze egy bizonyult igazán jó választásnak, miközben a mezőny közel fele gyenge vagy kifejezetten nem ajánlott értékelést kapott.
Erős üzenetet küldött a Közlekedési Minisztérium a mobilparkolással trükköző cégeknek: azért ez már több a soknál
Hiába törölték el a mobilparkolás kényelmi díját, több szolgáltatónál más jogcímen ismét megjelent a parkolásonként fizetendő felár. Ezt e Közlekedési Minisztérium elítéli.
Szerdától minden megváltozik a budapesti parkolásban: csak mobillal lehet fizetni, a díjak is emelkednek
Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással.
A Lexus ismét az első helyen végzett a legmegbízhatóbb autómárkák rangsorában.
Az Útinform tájékoztatása szerint a legforgalmasabb autópályákon és több főúton is fennakadásokra kell számítani.
A tervek között a vállalat teljes szerkezetének átalakítása, a beruházások jelentős visszafogása, valamint több németországi gyár bezárása is szerepel.
Az amerikai kormányzat döntése szerint a svédországi székhelyű, de kínai tulajdonosi hátterű Polestar a 2027-es modellévtől kezdve nem értékesítheti járműveit az Egyesült Államokban.
Az elszabaduló beszerzési és fenntartási költségek miatt az európai vállalatok egyre nagyobb arányban térnek át a használt autók lízingelésére.
Brüsszel szerint a független szervizek jövője azon múlik, hozzáférnek-e a modern autók javításához szükséges adatokhoz.
Pár perc alatt életveszélyessé válhat egy napon parkoló autó utastere a nyári kánikulában.
Új trükkel szedik be a tavasszal eltörölt kényelmi felárat: így csempészték vissza a különdíjat a hazai szolgáltatók
Hiába törölték el tavasszal a mobilparkolási szolgáltatás kényelmi díját, a jogszabályok szerint a szolgáltatók más extrákért szedhetnek be különdíjat.
Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés.
Bár az európai újautó-piac 2026 első öt hónapjában összességében mérsékelten, mindössze 4 százalékkal bővült, a háttérben drasztikus átrendeződés zajlik.
Májusban tovább bővült az európai autópiac, a növekedést pedig egyértelműen az elektromos és hibrid modellek iránti élénk kereslet ösztönözte.
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A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.