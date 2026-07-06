Rendkívüli bejelentés jött az üzemanyagárakról: erre készüljenek az autósok, már holnaptól él

Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak

Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is - írja a holtankoljak.hu.

Az aktuális országos átlagárak a következők 2026.07.06-án: