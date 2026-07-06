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üzemanyagtípusok és áraik a benzinkúton
Autó

Rendkívüli bejelentés jött az üzemanyagárakról: erre készüljenek az autósok, már holnaptól él

Pénzcentrum
2026. július 6. 12:02

Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is - írja a holtankoljak.hu.

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Az aktuális országos átlagárak a következők 2026.07.06-án:

  • 95-ös benzin: 582 Ft/liter
  • Gázolaj: 595 Ft/liter
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Címlapkép: Getty Images
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