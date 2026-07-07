Megszólaltak a magyar boltok: padlón az infláció, ideje kivezetni az árrésstopot és a különadót

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint továbbra is kedvező inflációs folyamatok figyelhetők meg az élelmiszerpiacon. A szervezet kiemelte, hogy a kiskereskedelmi forgalomban kapható, vendéglátás nélküli élelmiszerek árindexe júniusban 2,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi szinttől, vagyis átlagosan olcsóbbak ezek a termékek, mint tavaly ilyenkor.

Az OKSZ szerint ez annak ellenére alakult így, hogy a dráguló energia, a növekvő szállítási költségek és az aszály továbbra is terheli a mezőgazdaságot. A szervezet értékelése szerint a kedvező nemzetközi piaci folyamatok és a forint erősödése együttesen ellensúlyozzák ezeket a hatásokat, ami támogatja az élelmiszerárak alacsony szinten maradását.

A kereskedelmi szövetség úgy látja, hogy keresleti oldalról sem érzékelhető érdemi inflációs nyomás. Ezt szerintük az is alátámasztja, hogy az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma májusban éves összevetésben mindössze 3,2 százalékkal nőtt, ami arra utal, hogy a háztartások továbbra is óvatosan költekeznek, és kivárják a gazdasági növekedés erősödését.

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Az OKSZ szerint a jelenlegi környezet kedvező lehetőséget teremthet az új kormány számára arra, hogy fokozatosan kivezesse az árrésstopot. A szervezet közleményében arra is kitért, hogy álláspontjuk szerint ezt az elképzelést Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnökének nyilatkozatai is alátámasztják.

A szövetség úgy véli, hogy amennyiben az árrésstop kivezetését a kiskereskedelmi különadó megszüntetése is kísérné, annak pozitív hatásai az egész ellátási láncban érezhetők lennének. Az OKSZ álláspontja szerint a jelenlegi különadó torzítja a versenyt, uniós jogi aggályokat vet fel, és hozzájárul az árak emelkedéséhez.