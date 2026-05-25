Figyelem! Már élesek az új, szupermodern traffipaxok: nem elég a kameránál lassítani, sokszázezres bírság érkezhet

Az olasz autópályákon egyre kiterjedtebb Tutor-rendszer figyeli az autósokat, amely már nemcsak a pillanatnyi sebességet, hanem az egész útszakaszon mért átlagtempót is ellenőrzi. Aki gyorshajt, annak 2026-ban is komoly bírságokra kell számítania: a büntetések néhány tízezer forinttól akár több mint egymillió forintig is terjedhetnek, különösen a nagyobb túllépéseknél. A rendszer szigorát tovább növeli, hogy a szabályszegéseket külföldi autósokkal szemben is gond nélkül behajtják.

Sok magyar autós rutinból csak a traffipaxok előtt lassít le az olasz autópályákon, ez azonban ma már könnyen több száz vagy akár több ezer eurós bírságba kerülhet. Olaszországban ugyanis egyre nagyobb területen működik az úgynevezett Tutor-rendszer, amely nem egyetlen ponton méri a sebességet, hanem kilométereken keresztül figyeli az autósokat - írja az Autobild.

A rendszer különösen fontos a magyar turisták számára, hiszen az Adria, Toszkána vagy a dél-olasz nyaralóhelyek felé vezető fő útvonalak jelentős részén aktív az ellenőrzés. Az olasz hatóságok ráadásul az utóbbi időszakban tovább fejlesztették a technológiát: a Tutor 3.0 már nemcsak a gyorshajtást képes kiszűrni.

Az átlagsebességet nézik, nem a pillanatnyi tempót

A rendszer működése egyszerű, de hatékony. A kamerák rögzítik az autót egy ellenőrzött szakasz elején, majd ismét a végén. A két pont között eltelt időből kiszámolják az átlagsebességet.

Ez azt jelenti, hogy hiába lassít le valaki egy kamera előtt, majd gyorsít vissza 170-180 km/órára: ha az átlagsebessége meghaladja a limitet, érkezik a bírság. Az olasz autópályákon ráadásul az ellenőrzött szakaszokon belül hagyományos traffipaxok is működhetnek.

A magyarok által használt útvonalakat is figyelik

A Tutor-rendszer leginkább az észak–déli fő autópályákon terjedt el. Különösen erős az ellenőrzés az A1-es autópályán Milánó, Bologna, Firenze és Róma között, de az Adria felé vezető A14-es útvonalon is gyakoriak a mérések.

Ez sok magyar autóst érint, hiszen Horvátország helyett egyre többen választják az olasz tengerpartot vagy az észak-olasz városokat autós úti célként.

Már nemcsak a gyorshajtást büntetik

A 2025-ben bevezetett Tutor 3.0 új képességeket is kapott. A rendszer már a veszélyes előzéseket, a túl kicsi követési távolságot és a leállósáv szabálytalan használatát is képes felismerni.

Különösen szigorúan figyelik a kamionokat és az utánfutót vontató járműveket, de a személyautók sem számíthatnak engedékenységre. A kamerák éjszaka, esőben vagy ködben is működnek.

Éjszaka még drágább lehet a gyorshajtás

Kevesen tudják, hogy Olaszországban

este 10 és reggel 7 óra között magasabb bírságok vonatkoznak a gyorshajtókra. Ilyenkor a büntetés akár egyharmaddal is emelkedhet.

Már kisebb sebességtúllépés esetén is több tízezer forintos bírság jöhet, nagyobb gyorshajtásnál pedig könnyen milliós tételre nőhet az összeg.

Az olasz hatóságok ráadásul ma már a külföldi autósokat is könnyedén utolérik. A magyar sofőrök sem számíthatnak arra, hogy a bírság „elveszik”, mivel az olasz büntetések Magyarországon is behajthatók. Aki tehát idén autóval indul Olaszországba, annak érdemes tartósan a sebességhatárok közelében közlekednie – nem csak a traffipaxok előtt visszalassítani.

Brutálisak a bírságok

Olaszországban 2026-ban továbbra is az egyik legszigorúbb gyorshajtási rendszert alkalmazzák Európában, különösen az autópályákon működő Tutor-rendszer miatt. Ez a technológia nem egyetlen ponton mér, hanem kilométereken keresztül figyeli az autók átlagsebességét, így az sem segít, ha valaki csak a kamerák előtt lassít, majd utána ismét gyorsít. A rendszer az egész szakaszra számolt idő alapján dönt, és automatikusan kiszűri a szabályszegést.

A bírságok sávos rendszerben működnek, és már kisebb túllépésnél is komoly összegek jelennek meg. A legalsó kategóriába a 10 km/órán belüli gyorshajtás tartozik, ami nagyjából 42–173 euró (kb. 15 000–62 000 Ft) közötti büntetéssel jár. E fölött, 11 és 40 km/óra közötti túllépésnél a bírság már 173-694 euró (kb. 62 000–250 000 Ft) között mozog, és ebben a sávban már pontlevonás is előfordulhat.

A 41-60 km/órás gyorshajtásnál a helyzet már kifejezetten súlyos: ilyenkor 543-2 170 euró (kb. 195 000–781 000 Ft) közötti bírságot szabhatnak ki, és akár ideiglenes jogosítvány-eltiltás is jöhet. A 60 km/óra feletti túllépés pedig a legsúlyosabb kategória, ahol 847–3 389 euró (kb. 305 000-1 220 000 Ft) közötti büntetésre lehet számítani, és hosszabb vezetéstől való eltiltás sem ritka.

A rendszer szigorát tovább növeli, hogy éjszaka, este 22 és reggel 7 óra között a bírságok automatikusan egyharmaddal magasabbak. Ez azt jelenti, hogy egy alaphelyzetben 173 eurós büntetés (kb. 62 000 Ft) könnyen 230 euró környékére (kb. 83 000 Ft) emelkedik, a nagyobb túllépéseknél pedig ez már több százezer forintos különbséget is jelenthet.

A Tutor-rendszer különösen veszélyes abból a szempontból, hogy teljes autópálya-szakaszokat felügyel, így nem lehet „trükközni” rövid lassításokkal. Az ellenőrzés ráadásul nemcsak a gyorshajtásra korlátozódik: az újabb generációk a veszélyes előzéseket, a túl kicsi követési távolságot és a leállósáv szabálytalan használatát is képesek rögzíteni.

Mindez különösen fontos a magyar autósok számára is, akik egyre gyakrabban utaznak Olaszországba autóval. A szabályszegések következményeit ugyanis nem lehet figyelmen kívül hagyni: az olasz bírságok külföldön, így Magyarországon is behajthatók, ezért a „majd nem fizetem ki” hozzáállás már nem működik.

A tanulság egyértelmű: az olasz autópályákon nem a pillanatnyi sebesség, hanem az egész útvonalon tartott tempó számít, és a modern ellenőrzési rendszer gyakorlatilag minden hibát képes rögzíteni.

