A kánikula sorra dönti meg a korábbi rekordokat.
Ezt kell tenni, ha gyereket vagy állatot látunk egy tűző napon hagyott autóban
A nyári hőségben néhány perc alatt is extrém forróság alakulhat ki egy parkoló autó utasterében. Ilyenkor a kisgyermekek és háziállatok is életveszélybe kerülhetnek, ha az autóban hagyják őket, még ha csak egy rövid beváráslár erejéig is. Sokan bizonytalanok abban, hogy mit tehetnek, ha ilyen helyzetettel találkoznak, pedig a gyors reagálás életet is menthet.
A nyári kánikulában rendszeresen előfordul, hogy valaki néhány percre az autóban hagyja gyermekét vagy kisállatát, amíg elszalad vásárolni vagy ügyet intézni. Sajnos nagyon sokszor az is megtörténik, hogy az ilyen eseteknek tragédia lesz a vége.
Bár sokan úgy gondolhatják, hogy az alatt a néhány perc alatt, míg bevásárolnak, nem történhet baj, a szakemberek szerint a napon hagyott autó utastere már 10–15 perc alatt is akár 50–60 °C fölé melegedhet, de az árnyékban parkoló jármű is gyorsan felforrósodhat a nyári kánikulában. Ilyenkor a résnyire lehúzott ablak sem jelent valódi megoldást.
A gyermekek különösen veszélyeztetettek, mert szervezetük gyorsabban felhevül, mint a felnőtteké, de ugyanez igaz a kutyákra és más háziállatokra is. Ilyen helyzetben a testhő gyorsan megemelkedik, hőguta is kialakulhat, ami rövid időn belől eszméletvesztéshez, de akár halálhoz is vezethet.
Mit tegyünk, ha kocsiban hagyott gyereket vagy állatot látunk?
Bár az nem feltétlenül látszik kívülről, hogy az autóban megy-e a klíma, amennyiben életveszély gyanúja áll fenn, nem szabad késlekedni a segítségkéréssel. Elsőként nézzük meg, hogy milyen súlyos a helyzet. Amennyiben a gyermek vagy az állat eszméletlennek tűnik, nem reagál, erősen liheg, zavartnak látszik, vagy rosszul van, akkor rögtön hívjuk a 112-es segélyhívót.
Megpróbálhatjuk megkeresni a jármű tulajdonosát is. Ha az autó egy bevásárlóközpont parkolójában van, akkor érdemes lehet a biztonsági szolgálatot értesíteni, vagy hangosbemondós tájékoztatást kérni.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Betörhető az autó ablaka?
Ha közvetlen és másként el nem hárítható veszély fenyeget egy embert vagy állatot, a jog lehetőséget ad arra, hogy valaki a mentés érdekében kárt okozzon, például betörje az autó egyik ablakát.
Ha erre kényszerülünk, célszerű előtte értesíteni a hatóságokat, lehetőség szerint fotóval vagy videóval dokumentálni a helyzetet (arra az esetre, ha később felmerülne a szándékos rongálás vádja) majd a lehető legkisebb kárt okozva beavatkozni. Az eset után érdemes lehet a helyszínen maradni és megvárni a rendőröket.
Minden perc számíthat
A szakemberek egyetértenek abban, hogy nyári hőségben sem gyermeket, sem háziállatot nem szabad egyedül hagyni az autóban, még rövid időre sem. A jármű belseje ugyanis percek alatt olyan hőmérsékletre forrósodhat fel, amely súlyos egészségkárosodást vagy akár halált is okozhat. Ha ilyet látunk, ne feltételezzük, hogy biztos mindjárt visszajön a sofőr, inkább ellenőrizzük a helyzetet, kérjünk segítséget, és szükség esetén cselekedjünk.
Új trükkel szedik be a tavasszal eltörölt kényelmi felárat: így csempészték vissza a különdíjat a hazai szolgáltatók
Hiába törölték el tavasszal a mobilparkolási szolgáltatás kényelmi díját, a jogszabályok szerint a szolgáltatók más extrákért szedhetnek be különdíjat.
Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés.
Bár az európai újautó-piac 2026 első öt hónapjában összességében mérsékelten, mindössze 4 százalékkal bővült, a háttérben drasztikus átrendeződés zajlik.
Májusban tovább bővült az európai autópiac, a növekedést pedig egyértelműen az elektromos és hibrid modellek iránti élénk kereslet ösztönözte.
Kedden is folytatódott az olajárak csökkenése a nemzetközi piacokon, miután a befektetők egyre bizakodóbbak az amerikai–iráni tárgyalások eredményességével kapcsolatban.
Ezt rengeteg magyar elrontja a kocsijával, egy apró mulasztás, ami tönkreteheti a motort: milliós kár lehet a vége
A legtöbb autós csak akkor foglalkozik a hűtőrendszerrel, amikor már kigyullad valamelyik figyelmeztető lámpa.
Kiderült, ekkortól jöhet változás az üzemanyagáraknál: rendkívüli eljárást javasol Ruff Bálint kancelláriaminiszter
A kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az üzemanyagpiac továbbra is jelentős ármozgásoknak lehet kitéve, ezért a jövőben is szükség lehet gyors beavatkozásra.
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
Hiába ismert a veszély, a vezetés közbeni mobiltelefon-használat továbbra is tömeges jelenség Európa-szerte.
Egynapos figyelmeztető bezárást hirdetett a kisbenzinkutak számára 2026. június 26-ára a Független Benzinkutak Szövetsége.
Október 1-jétől új, szigorúbb dízelautó-korlátozások léphetnek életbe, a tervek szerint az Euro 5-ös besorolású dízeljárművek használatát korlátozhatják.
Brutális teszt: így változik az autód kemencévé fél óra alatt a kánikulában, csak így lehet kivédeni
A nyári hőségben parkoló autók utastere percek alatt veszélyesen felmelegedhet, az ADAC mérései szerint pedig akár a 60 fokot is megközelítheti a belső hőmérséklet.
Meglepő fordulat a magyar autópiacon: megrohanták a vevők a kereskedéseket, de csak ezek a járgányok kellenek
Majdnem öt százalékkal növekedett itthon a használt autók eladása január és május között.
Meglepő fordulat a fővárosban: elbukott Karácsony Gergely nagy ígérete, súlyos ezreket bukhatnak a magyar autósok
Július elsejétől drágul a budapesti parkolás, a parkolóautomaták leszerelése miatt pedig végleg megszűnik a készpénzes fizetés lehetősége.
Svédország megakadályozhatja a Tesla részben önvezető rendszerének európai engedélyezését.
A nyári hónapokban értékesítik az éves autópálya-matricák harmadát, a megnövekedett forgalommal párhuzamosan pedig megugrik a vásárlói tévesztések száma is.
Hiába a traffipaxok terjedése, Budapesten nő a sérüléses balesetek száma: meglepő utak kerültek a lista élére.
Elszabadultak az indulatok: Vitézy Dávid keményen kiosztotta az autópályafenntartót a döbbenetes lezárások miatt
Komoly vita alakult ki Vitézy Dávid miniszter és az MKIF között az M1-es autópálya felújítási munkálatai miatti lezárások ügyében.
Itt a fordulat a magyar benzinkutakon: egyetlen tollvonással bármikor visszahozhatják a rögzített árakat?
Egy új törvényjavaslat felhatalmazza Kapitány István minisztert arra, hogy piaci turbulenciák esetén rendeleti úton bármikor újraindítsa a benzinárstopot.