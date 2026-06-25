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Autó

Ezt kell tenni, ha gyereket vagy állatot látunk egy tűző napon hagyott autóban

Pénzcentrum
2026. június 25. 06:27

A nyári hőségben néhány perc alatt is extrém forróság alakulhat ki egy parkoló autó utasterében. Ilyenkor a kisgyermekek és háziállatok is életveszélybe kerülhetnek, ha az autóban hagyják őket, még ha csak egy rövid beváráslár erejéig is. Sokan bizonytalanok abban, hogy mit tehetnek, ha ilyen helyzetettel találkoznak, pedig a gyors reagálás életet is menthet.

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A nyári kánikulában rendszeresen előfordul, hogy valaki néhány percre az autóban hagyja gyermekét vagy kisállatát, amíg elszalad vásárolni vagy ügyet intézni. Sajnos nagyon sokszor az is megtörténik, hogy az ilyen eseteknek tragédia lesz a vége.

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Bár sokan úgy gondolhatják, hogy az alatt a néhány perc alatt, míg bevásárolnak, nem történhet baj, a szakemberek szerint a napon hagyott autó utastere már 10–15 perc alatt is akár 50–60 °C fölé melegedhet, de az árnyékban parkoló jármű is gyorsan felforrósodhat a nyári kánikulában. Ilyenkor a résnyire lehúzott ablak sem jelent valódi megoldást.

A gyermekek különösen veszélyeztetettek, mert szervezetük gyorsabban felhevül, mint a felnőtteké, de ugyanez igaz a kutyákra és más háziállatokra is. Ilyen helyzetben a testhő gyorsan megemelkedik, hőguta is kialakulhat, ami rövid időn belől eszméletvesztéshez, de akár halálhoz is vezethet.

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Bár az nem feltétlenül látszik kívülről, hogy az autóban megy-e a klíma, amennyiben életveszély gyanúja áll fenn, nem szabad késlekedni a segítségkéréssel. Elsőként nézzük meg, hogy milyen súlyos a helyzet. Amennyiben a gyermek vagy az állat eszméletlennek tűnik, nem reagál, erősen liheg, zavartnak látszik, vagy rosszul van, akkor rögtön hívjuk a 112-es segélyhívót. 

Megpróbálhatjuk megkeresni a jármű tulajdonosát is. Ha az autó egy bevásárlóközpont parkolójában van, akkor érdemes lehet a biztonsági szolgálatot értesíteni, vagy hangosbemondós tájékoztatást kérni.

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Betörhető az autó ablaka?

Ha közvetlen és másként el nem hárítható veszély fenyeget egy embert vagy állatot, a jog lehetőséget ad arra, hogy valaki a mentés érdekében kárt okozzon, például betörje az autó egyik ablakát. 

Ha erre kényszerülünk, célszerű előtte értesíteni a hatóságokat, lehetőség szerint fotóval vagy videóval dokumentálni a helyzetet (arra az esetre, ha később felmerülne a szándékos rongálás vádja) majd a lehető legkisebb kárt okozva beavatkozni. Az eset után érdemes lehet a helyszínen maradni és megvárni a rendőröket.

Minden perc számíthat

A szakemberek egyetértenek abban, hogy nyári hőségben sem gyermeket, sem háziállatot nem szabad egyedül hagyni az autóban, még rövid időre sem. A jármű belseje ugyanis percek alatt olyan hőmérsékletre forrósodhat fel, amely súlyos egészségkárosodást vagy akár halált is okozhat. Ha ilyet látunk, ne feltételezzük, hogy biztos mindjárt visszajön a sofőr, inkább ellenőrizzük a helyzetet, kérjünk segítséget, és szükség esetén cselekedjünk.
Címlapkép: Getty Images
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