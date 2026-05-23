Alapjaiban írják át a jogosítványok szabályait: rengeteg magyar autósnak kell felkészülnie a változásra

Komoly változások jönnek a jogosítványok rendszerében az Európai Unióban. Bevezetik a digitális vezetői engedélyt, módosulnak a B kategóriás jogosítvány szabályai, és az elektromos autók miatt emelik a megengedett tömeghatárokat is. A kezdő sofőrökre közben szigorúbb előírások várnak, írja a Világgazdaság.

Jelentősen átalakulnak a jogosítványokra vonatkozó szabályok az Európai Unió új irányelve alapján. A tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a módosításokat a saját jogrendjükbe.

Az egyik legfontosabb változás a digitális vezetői engedély bevezetése lesz. A jövőben a jogosítvány az európai digitális tárcában is tárolhatóvá válik, miközben az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendszere is megújul.

Lényeges változás érkezik a B kategóriás jogosítványoknál is. Jelenleg legfeljebb 3,5 tonna össztömegű jármű vezethető ilyen engedéllyel, az új szabályozás azonban ezt 4,25 tonnára emeli az alternatív meghajtású járműveknél. Ez az elektromos, plug-in hibrid és hidrogénüzemű autókra vonatkozik majd.

A módosítás hátterében az áll, hogy az akkumulátorok jelentős pluszsúlyt jelentenek, emiatt sok modern elektromos furgon vagy nagyobb SUV már nem fér bele a jelenlegi korlátba.

Rugalmasabb szabályok jöhetnek a lakóautóknál és a pótkocsis szerelvényeknél is. A tagállamok dönthetnek arról, hogy külön képzés vagy vizsga után akár 4,25 tonnás lakóautót, illetve 5 tonnás szerelvényt is lehessen vezetni B kategóriával.

Szigorodnak a kezdő sofőrökre vonatkozó szabályok is. Az új rendszer legalább kétéves próbaidőt ír elő, amely alatt az ittas vagy bódult vezetést, valamint a mobiltelefon-használatot a mostaninál keményebben büntethetik.

Az autósok képzése szintén átalakul: nagyobb hangsúlyt kapnak a modern vezetéstámogató rendszerek, a holtterek felismerése és a figyelemelterelés veszélyei.

