Alapjaiban írják át a jogosítványok szabályait: rengeteg magyar autósnak kell felkészülnie a változásra
Komoly változások jönnek a jogosítványok rendszerében az Európai Unióban. Bevezetik a digitális vezetői engedélyt, módosulnak a B kategóriás jogosítvány szabályai, és az elektromos autók miatt emelik a megengedett tömeghatárokat is. A kezdő sofőrökre közben szigorúbb előírások várnak, írja a Világgazdaság.
Jelentősen átalakulnak a jogosítványokra vonatkozó szabályok az Európai Unió új irányelve alapján. A tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a módosításokat a saját jogrendjükbe.
Az egyik legfontosabb változás a digitális vezetői engedély bevezetése lesz. A jövőben a jogosítvány az európai digitális tárcában is tárolhatóvá válik, miközben az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendszere is megújul.
Lényeges változás érkezik a B kategóriás jogosítványoknál is. Jelenleg legfeljebb 3,5 tonna össztömegű jármű vezethető ilyen engedéllyel, az új szabályozás azonban ezt 4,25 tonnára emeli az alternatív meghajtású járműveknél. Ez az elektromos, plug-in hibrid és hidrogénüzemű autókra vonatkozik majd.
A módosítás hátterében az áll, hogy az akkumulátorok jelentős pluszsúlyt jelentenek, emiatt sok modern elektromos furgon vagy nagyobb SUV már nem fér bele a jelenlegi korlátba.
Rugalmasabb szabályok jöhetnek a lakóautóknál és a pótkocsis szerelvényeknél is. A tagállamok dönthetnek arról, hogy külön képzés vagy vizsga után akár 4,25 tonnás lakóautót, illetve 5 tonnás szerelvényt is lehessen vezetni B kategóriával.
Szigorodnak a kezdő sofőrökre vonatkozó szabályok is. Az új rendszer legalább kétéves próbaidőt ír elő, amely alatt az ittas vagy bódult vezetést, valamint a mobiltelefon-használatot a mostaninál keményebben büntethetik.
Az autósok képzése szintén átalakul: nagyobb hangsúlyt kapnak a modern vezetéstámogató rendszerek, a holtterek felismerése és a figyelemelterelés veszélyei.
Címlapi kép: Faludi Imre, MTI/MTVA
