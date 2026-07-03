A gyakorlatban a szakértők azt javasolják, hogy a kezelést már a pollenszezon kezdete előtt mintegy két héttel érdemes elkezdeni.
Alaposan ráfaraghat, akinek ilyen autója van: vége lehet az ingyenes parkolásnak, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak ők is
Gyökeresen átalakul a budapesti parkolási rendszer, hiszen a júliusban életbe lépett digitális fizetés és díjemelés után egy még drasztikusabb változás közeleg. 2027-től teljesen megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása a fővárosban, ráadásul a nagy tömegű, köztük a két tonnánál nehezebb, tisztán elektromos meghajtású járművek tulajdonosainak a normál tarifa kétszeresét kell majd fizetniük - erről az Index ír.
Július elsejével eltűntek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, így a díjak rendezése mostantól kizárólag mobiltelefonon, azaz alkalmazáson keresztül, SMS-ben vagy hanghívással lehetséges. Ezzel egy időben a parkolási alapdíjak is emelkedtek: az 'A' zónában 800, a 'B' zónában 600, a 'C' zónában 400, míg a 'D' zónában 300 forintra nőtt az óradíj.
A tisztán elektromos autók tulajdonosait azonban még ennél is komolyabban érinti a 2027. január 1-jén életbe lépő új szabályozás. Ekkortól ugyanis nemcsak az eddigi legnagyobb vonzerőt jelentő ingyenes parkolás szűnik meg számukra, hanem egy tömegalapú pótdíjat is bevezetnek. A hagyományos, belső égésű motorral szerelt járműveknél 1800 kilogramm, míg a tisztán elektromos modelleknél 2000 kilogramm felett automatikusan a normál parkolási díj kétszeresével kell majd számolni.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az amúgy is megemelt alapdíjak megduplázódnak a nehezebb autók esetében, vagyis az 'A' zónában akár 1600 forintba is kerülhet egyetlen óra várakozás. Egy nyolcórás munkanapra vetítve ez megközelítheti a 13 ezer forintos kiadást egy olyan nagy tömegű villanyautó esetében, amellyel a parkolás korábban teljesen díjmentes volt.
A szigorítás a hálózatról tölthető hibrideket is érinti, ráadásul az ő esetükben még hamarabb lép életbe a változás. Legkésőbb 2026. november 30-ig ugyanis ezekről a járművekről le kell cserélni a zöld rendszámot hagyományos fehérre, amivel végleg elveszítik a parkolási kedvezményüket.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Szakmai szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy tömegű járművekre vonatkozó dupla tarifa kedvezőtlen üzenetet hordoz az autóvásárlók számára. Mivel a nagyobb akkumulátorral felszerelt, megfelelő hatótávolságú családi villanyautók jellemzően átlépik a kéttonnás határt, a vásárlók a magas parkolási költségek elkerülése érdekében könnyebb, de környezetszennyezőbb, belső égésű motoros modelleket választhatnak a jövőben. A szakértők szerint észszerűbb megoldás lenne, ha a tisztán elektromos autók a saját tömegüktől függetlenül mentesülnének a kétszeres szorzó alól, és legfeljebb a normál parkolási díjat kellene megfizetniük.
Tárgyalóasztalhoz ült Vitézy Dávid és Kapitány István: hamarosan nagy döntés jöhet az útdíjak ügyében
A közúti szállítás kihívásai mellett a felek a vasúti árufuvarozás aktuális helyzetét is áttekintették a találkozón.
Az erős forint egyre több vásárlót vonz a külföldi autópiacokra
Több mint három kilométeren keresztül haladt a forgalommal szemben egy 69 éves autós az M6-os autópályán.
Ismét átrendeződött a legolcsóbb új autók mezőnye: mutatjuk melyik modellt lehet elvinni a legjobb áron
A Dacia július 1-jétől jelentős árcsökkentést hajtott végre a Sandero modellnél, amelynek köszönhetően ismét ez lett a hazai piac legolcsóbban megvásárolható új személyautója
Nem várt veszély a hazai autópályákon: kiderült, miért hajt fel egyre több sofőr a forgalommal szemben
Ritkán fordul elő, de amikor megtörténik, szinte mindig tragédiával fenyeget. Magyarországon öt év alatt 23 személyi sérüléses balesetet okoztak a forgalommal szemben haladó autók.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
A 16 vizsgált abroncs közül mindössze egy bizonyult igazán jó választásnak, miközben a mezőny közel fele gyenge vagy kifejezetten nem ajánlott értékelést kapott.
Erős üzenetet küldött a Közlekedési Minisztérium a mobilparkolással trükköző cégeknek: azért ez már több a soknál
Hiába törölték el a mobilparkolás kényelmi díját, több szolgáltatónál más jogcímen ismét megjelent a parkolásonként fizetendő felár. Ezt e Közlekedési Minisztérium elítéli.
Szerdától minden megváltozik a budapesti parkolásban: csak mobillal lehet fizetni, a díjak is emelkednek
Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással.
A Lexus ismét az első helyen végzett a legmegbízhatóbb autómárkák rangsorában.
Az Útinform tájékoztatása szerint a legforgalmasabb autópályákon és több főúton is fennakadásokra kell számítani.
A tervek között a vállalat teljes szerkezetének átalakítása, a beruházások jelentős visszafogása, valamint több németországi gyár bezárása is szerepel.
Az amerikai kormányzat döntése szerint a svédországi székhelyű, de kínai tulajdonosi hátterű Polestar a 2027-es modellévtől kezdve nem értékesítheti járműveit az Egyesült Államokban.
Az elszabaduló beszerzési és fenntartási költségek miatt az európai vállalatok egyre nagyobb arányban térnek át a használt autók lízingelésére.
Brüsszel szerint a független szervizek jövője azon múlik, hozzáférnek-e a modern autók javításához szükséges adatokhoz.
Pár perc alatt életveszélyessé válhat egy napon parkoló autó utastere a nyári kánikulában.
Új trükkel szedik be a tavasszal eltörölt kényelmi felárat: így csempészték vissza a különdíjat a hazai szolgáltatók
Hiába törölték el tavasszal a mobilparkolási szolgáltatás kényelmi díját, a jogszabályok szerint a szolgáltatók más extrákért szedhetnek be különdíjat.
Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés.
Bár az európai újautó-piac 2026 első öt hónapjában összességében mérsékelten, mindössze 4 százalékkal bővült, a háttérben drasztikus átrendeződés zajlik.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.