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Elektromos autó töltése egy parkolóban lévő töltőállomáson, a fenntartható közlekedés előmozdítása érdekében
Autó

Alaposan ráfaraghat, akinek ilyen autója van: vége lehet az ingyenes parkolásnak, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak ők is

Pénzcentrum
2026. július 3. 09:24

Gyökeresen átalakul a budapesti parkolási rendszer, hiszen a júliusban életbe lépett digitális fizetés és díjemelés után egy még drasztikusabb változás közeleg. 2027-től teljesen megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása a fővárosban, ráadásul a nagy tömegű, köztük a két tonnánál nehezebb, tisztán elektromos meghajtású járművek tulajdonosainak a normál tarifa kétszeresét kell majd fizetniük - erről az Index ír.

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Július elsejével eltűntek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, így a díjak rendezése mostantól kizárólag mobiltelefonon, azaz alkalmazáson keresztül, SMS-ben vagy hanghívással lehetséges. Ezzel egy időben a parkolási alapdíjak is emelkedtek: az 'A' zónában 800, a 'B' zónában 600, a 'C' zónában 400, míg a 'D' zónában 300 forintra nőtt az óradíj.

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A tisztán elektromos autók tulajdonosait azonban még ennél is komolyabban érinti a 2027. január 1-jén életbe lépő új szabályozás. Ekkortól ugyanis nemcsak az eddigi legnagyobb vonzerőt jelentő ingyenes parkolás szűnik meg számukra, hanem egy tömegalapú pótdíjat is bevezetnek. A hagyományos, belső égésű motorral szerelt járműveknél 1800 kilogramm, míg a tisztán elektromos modelleknél 2000 kilogramm felett automatikusan a normál parkolási díj kétszeresével kell majd számolni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az amúgy is megemelt alapdíjak megduplázódnak a nehezebb autók esetében, vagyis az 'A' zónában akár 1600 forintba is kerülhet egyetlen óra várakozás. Egy nyolcórás munkanapra vetítve ez megközelítheti a 13 ezer forintos kiadást egy olyan nagy tömegű villanyautó esetében, amellyel a parkolás korábban teljesen díjmentes volt.

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A szigorítás a hálózatról tölthető hibrideket is érinti, ráadásul az ő esetükben még hamarabb lép életbe a változás. Legkésőbb 2026. november 30-ig ugyanis ezekről a járművekről le kell cserélni a zöld rendszámot hagyományos fehérre, amivel végleg elveszítik a parkolási kedvezményüket.

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Szakmai szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy tömegű járművekre vonatkozó dupla tarifa kedvezőtlen üzenetet hordoz az autóvásárlók számára. Mivel a nagyobb akkumulátorral felszerelt, megfelelő hatótávolságú családi villanyautók jellemzően átlépik a kéttonnás határt, a vásárlók a magas parkolási költségek elkerülése érdekében könnyebb, de környezetszennyezőbb, belső égésű motoros modelleket választhatnak a jövőben. A szakértők szerint észszerűbb megoldás lenne, ha a tisztán elektromos autók a saját tömegüktől függetlenül mentesülnének a kétszeres szorzó alól, és legfeljebb a normál parkolási díjat kellene megfizetniük.
Címlapkép: Getty Images
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