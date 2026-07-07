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bombázó drón repül a levegőben
Világ

Órák óta ostrom alatt Moszkva: leállt a fő repülőtér, egy kulcsfontosságú célpont is veszélybe került

Pénzcentrum
2026. július 7. 09:22

Újabb nagyszabású dróntámadás érte Moszkvát, ahol a légvédelem órákon át próbálta elhárítani a támadó eszközöket. A műveletek miatt leállították a Seremetyjevó repülőtér forgalmát, miközben a mentőszolgálatok több helyszínen is dolgoznak. A jelentések szerint az ukrán hadműveletek továbbra is az orosz infrastruktúrát veszik célba.

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Újabb nagyszabású dróntámadás érte Moszkvát – számolt be róla az RBK. A részletek egyelőre nem teljesen ismertek, mivel a légvédelmi műveletek a reggeli órákban is folytatódtak.

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Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint a város légvédelme órák óta folyamatosan dolgozik a támadó ukrán drónok elfogásán. Az orosz védelmi minisztérium reggel hat óráig kilenc lelőtt drónról számolt be, ugyanakkor a hivatalos közlemények nem térnek ki arra, hogy minden támadó eszközt sikerült-e megsemmisíteni. A város több pontján a mentőszolgálatok is dolgoznak.

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A támadás miatt ideiglenesen leállították a Moszkvát kiszolgáló Seremetyjevó repülőtér forgalmát. A légtérben a műveletek idején kizárólag az illetékes hatóságok járművei közlekedhetnek külön engedéllyel.

Moszkva az elmúlt hónapokban többször is ukrán dróntámadások célpontjává vált. Júniusban egy olajfinomítót ért csapásról készült felvételek is bejárták a közösségi médiát. A jelentések szerint az ilyen létesítmények kiemelt célpontnak számítanak, mivel Kijev célja az orosz üzemanyag-ellátás megzavarása.

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A cikk szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban egy 40 napos hadműveletet jelentett be, amelynek részeként az ukrán erők fokozott intenzitással támadják az orosz stratégiai infrastruktúrát. A beszámoló úgy fogalmaz, hogy Moszkva legnagyobb finomítója, a kapotnyai üzem várhatóan legalább fél évig nem lesz üzemképes, újraindítására pedig 2026 vége előtt nem számítanak.
Címlapkép: Getty Images
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