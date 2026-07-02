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Roham indult a magyar határokon: tömegével özönlenek be ezek a használt autók
Júniusban a DataHouse adatai szerint 14 471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró, 41,9 százalékos bővülést jelent a tavaly júniusi 10 197-es mennyiséghez képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid-időszak előtt volt példa. Azóta a regisztrált import használt autók száma meg sem közelítette a 14 ezres havi darabszámot, sőt, a 2023–24-es mélypont időszakában havonta jellemzően 10 ezer alatt maradt a használtimport volumene.
„A használtautó-import 2024 közepe óta újra növekedési pályára került, és az elmúlt negyedévben ennek újabb lendületet adott a parlamenti választásokat követő jelentős forinterősödés: ekkor az euró árfolyama a legutóbbi negyedévben tartósan a 360 forintos szint alá került a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. A havi ingadozásokat kiszűrő negyedéves bontásban látható, hogy két év alatt csaknem 50 százalékkal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyedévben is több mint 10 százalékkal nőtt a beáramló mennyiség”– magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója
Ha a jelenlegi árfolyamszint fennmarad, akkor a JóAutók.hu várakozása szerint éves szinten a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba.
Márkasorrend: Helycsere a második helyen
A behozott használt autók között az első félévben a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt (12,7%). Folytatódik a Ford (8,6%) előretörése, amely idén már magabiztosan előzi a tavaly még második helyen álló Opelt (8,1%). Az Audi 6,6 százalékkal a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,7%), míg a hatodikon a Hyundai (5,3%) áll.
A használtautó-import 75 562-es mennyisége 2026 első félévében 22,4 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61 739-es értéket. Az újautó-eladások száma ezzel szinte megegyező volt: a 74 905-ös mennyiség 13,3 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 66 112-es darabszámot.
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