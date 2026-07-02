2026. július 2. csütörtök Ottó
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close-up view of a cars center console, showcasing the gear stick, cupholders, and sleek design elements. The interior is dark and stylish.
Autó

Roham indult a magyar határokon: tömegével özönlenek be ezek a használt autók

Pénzcentrum
2026. július 2. 16:33

Júniusban a DataHouse adatai szerint 14 471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró, 41,9 százalékos bővülést jelent a tavaly júniusi 10 197-es mennyiséghez képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid-időszak előtt volt példa. Azóta a regisztrált import használt autók száma meg sem közelítette a 14 ezres havi darabszámot, sőt, a 2023–24-es mélypont időszakában havonta jellemzően 10 ezer alatt maradt a használtimport volumene.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

„A használtautó-import 2024 közepe óta újra növekedési pályára került, és az elmúlt negyedévben ennek újabb lendületet adott a parlamenti választásokat követő jelentős forinterősödés: ekkor az euró árfolyama a legutóbbi negyedévben tartósan a 360 forintos szint alá került a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. A havi ingadozásokat kiszűrő negyedéves bontásban látható, hogy két év alatt csaknem 50 százalékkal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyedévben is több mint 10 százalékkal nőtt a beáramló mennyiség”– magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha a jelenlegi árfolyamszint fennmarad, akkor a JóAutók.hu várakozása szerint éves szinten a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba.

A használtautó-import alakulása negyedévenként 2024-től Forrás: használtautó.huA használtautó-import alakulása negyedévenként 2024-től Forrás: használtautó.hu

Márkasorrend: Helycsere a második helyen

A behozott használt autók között az első félévben a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt (12,7%). Folytatódik a Ford (8,6%) előretörése, amely idén már magabiztosan előzi a tavaly még második helyen álló Opelt (8,1%). Az Audi 6,6 százalékkal a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,7%), míg a hatodikon a Hyundai (5,3%) áll.

A használtautó-import 75 562-es mennyisége 2026 első félévében 22,4 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61 739-es értéket. Az újautó-eladások száma ezzel szinte megegyező volt: a 74 905-ös mennyiség 13,3 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 66 112-es darabszámot.

A használtautó-import alakulása 2025 és 2026 első félévében Forrás: használtautó.huA használtautó-import alakulása 2025 és 2026 első félévében Forrás: használtautó.hu
Címlapkép: Getty Images
#autó #használt autó #import #volkswagen #új autó #autópiac #datahouse #használtautó-piac #forintárfolyam #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:25
17:14
17:01
16:45
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 2.
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. július 2.
Rendkívüli vallomás a népszerű magyar táborról: a világhírű amerikai sztár is beszállt a szervezésébe
2026. július 2.
Kiderült, melyik diploma éri a legtöbbet: több tízmillió forinttal is többet kereshetsz életed során, ha ezt a szakot választod
2026. július 2.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: százezer forintos támogatást kapnak a magyar családok - itt vannak a részletek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 2. csütörtök
Ottó
27. hét
Július 2.
A sportújságírók napja
Július 2.
UFO Világnap
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt az első fecske, 20 forinttal a védett ár alatt adja a benzint, gázolajat az Auchan: mit lép a többi kútlánc?
2
1 hete
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
3
1 hónapja
Szigorítást tervez a kormány, rengeteg idős bukhatja a jogosítványát: itt a javaslat, nem lesz kibúvó
4
1 hónapja
Alapjaiban írják át a jogosítványok szabályait: rengeteg magyar autósnak kell felkészülnie a változásra
5
1 hónapja
Figyelem! Már élesek az új, szupermodern traffipaxok: nem elég a kameránál lassítani, sokszázezres bírság érkezhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötvény
Egy vállalat vagy állam által kibocsátott, meghatározott időre szóló, egyedileg meghatározott kamatozású, adósságot megtestesítő értékpapír. Megvásárlásával kölcsönt nyújtunk a kibocsátónak, melynek visszafizetését az a kamatokkal együtt vállalja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 16:45
Komoly bajban Donald Trump: végleg elszigetelte magát, a teljes európai szélsőjobb elpártolt mellőle
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 16:01
Rendkívüli vallomás a népszerű magyar táborról: a világhírű amerikai sztár is beszállt a szervezésébe
Agrárszektor  |  2026. július 2. 16:31
Döntöttek: szigorítás jön a hazai boltokban is kapható népszerű élelmiszereknél