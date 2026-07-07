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Crowded summer day at the Balatonlelle beach, Hungary â families and tourists relaxing in Lake Balaton
HelloVidék

Friss jelentés érkezett a Balatonról: kiderült, tényleg biztonságos-e most a víz a strandolóknak

HelloVidék
2026. július 7. 09:09

Sokan tartanak most attól, hogy a hosszan tartó hőség után elszaporodhatnak a kellemetlen vagy akár veszélyes algák a Balatonban. Most megérkeztek a legfrissebb mérések, amelyek megmutatják, milyen állapotban van jelenleg a magyar tenger vize.

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Jó hírt közölt a nyaralók számára a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Facebookon: a legfrissebb vizsgálatok szerint a Balaton algaviszonyai továbbra is kedvezőek, az algabiomassza minden vizsgált területen jóval az egészségügyi határérték alatt marad. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi mérések alapján az algák nem jelentenek kockázatot a fürdőzőkre.

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A kutatók tájékoztatása szerint a Balaton nyílt vizében továbbra is alacsony az algák mennyisége. Az úgynevezett A-klorofill-koncentráció – amely az algabiomassza egyik legfontosabb mutatója – a tó középső és keleti medencéiben egységesen 6–7 mikrogramm/liter értéket mutatott. A Szigligeti-medencében 16 mikrogramm/litert, míg a legmagasabb értéket Keszthely térségében mérték, ahol 25 mikrogramm/liter volt az A-klorofill-koncentráció.

A szakemberek kiemelték, hogy ezek az értékek még így is jóval elmaradnak a Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a fürdővizekre megadott, 75 mikrogramm/literes egészségügyi irányértéktől. A vizsgálatok szerint az algaösszetétel is a Balatonra jellemző, megszokott nyári képet mutatja. A nyugati medencékben, különösen Szigliget és Keszthely térségében látványosan felszaporodtak a fecskemoszatok (Ceratium hirundinella és Ceratium furcoides), mellettük pedig fonalas cianobaktériumok is előfordulnak.

A tó középső és keleti részén továbbra is a fonalas cianobaktériumok számítanak a leggyakoribb algacsoportnak, mennyiségük azonban alacsony. Ezek között megtalálhatók a légköri nitrogén megkötésére képes fajok – például az Aphanizomenon –, valamint az erre nem képes Planktothrix fajok is.

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A kutatóintézet hangsúlyozta, hogy a jelen lévő cianobaktériumok mennyisége valamennyi vizsgált területen a WHO egészségügyi határértéke alatt maradt. A mérések alapján tehát a Balaton algaviszonyai jelenleg stabilak és kedvezőek, a tó vízminősége ebből a szempontból megfelelő a nyári fürdőzéshez.
Címlapkép: Getty Images
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