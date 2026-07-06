Nyolc új, tőzsdén kereskedett befektetési termékkel, azaz ETF-fel és ETP-vel bővül a Budapesti Értéktőzsde BÉTa piaca a mai naptól.
Elképesztő csúcsdöntés a magyar tőzsdén: eddig soha nem látott magasságokba emelkedett a hazai index
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 514,86 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 143 587,15 ponton történelmi csúcson zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 15,2 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a pénteki csúcsdöntést követően a vezető részvények oldalaztak a nap folyamán, érdemi forgalom sem volt. Hozzátette: a forgalom a nap végére átlag alatt alakult, hír nem érkezett a vezető részvényekkel kapcsolatban.
Az OTP-nél jelentősebb profitrealizálás indult, de végül a bankpapír visszakorrigált a pénteki záróárára, így húzta pozitív tartományba a részvénypiacot - mondt. Hozzátette: Európában inkább negatív a hangulat, a nyugat-európai tőzsdeindexek többsége mínuszban van, és szintén profitrealizálás kezdődött.
- A Mol 28 forinttal, 0,72 százalékkal 3938 forintra erősödött, 1,9 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára nem változott, 46 920 forint maradt, forgalmuk 9,8 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,22 százalékkal 2676 forintra emelkedett, forgalma 899,0 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 0,9 százalékkal 12 300 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9394,48 ponton zárt hétfőn, ez 12,92 pontos, 0,14 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
A forint minden vezető devizához képest gyengült hétfő reggelre, de nem járt jobban maga az euró sem a dollárral szembeni keresztárfolyamán.
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