Sokkoló fordulat: kiesett a Porsche a német elitből, egyre nagyobb bajban a legendás autógyártó

A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban. A luxusautógyártó helyét a Scout24 veszi át a vezető német tőzsdeindexben.
A Deutsche Börse bejelentette, hogy szeptember 22-től a Porsche AG már nem lesz tagja a német blue-chip DAX indexnek. A döntés a tőzsdeüzemeltető rendszeres indexfelülvizsgálatának eredménye - írja a Portfolio.
A Volkswagen többségi tulajdonában lévő luxusautógyártó mindössze két évvel a 2022-es tőzsdei bevezetése után esik ki a vezető német részvényindexből. A vállalat papírjai az elmúlt egy évben drasztikus, 36 százalékos értékvesztést szenvedtek el.
A Porsche részvényárfolyamának zuhanása mögött elsősorban az amerikai importvámok kedvezőtlen hatása és a kínai kereslet jelentős visszaesése áll. A luxusautógyártó helyét a Scout24 ingatlanpiaci platform foglalja el a DAX indexben.
Augusztusban 8649 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 6,6 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a 2023-as szinthez képest enyhe visszaesést mutat.
Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg.
Az útburkolat-statisztikák kettős képet mutatnak: egyszerre nőtt a jó és a rossz értékelésű utak aránya is 2025-re.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.
A kínai elektromosautó-gyártó részvényei közel 8 százalékkal értékelődtek le, miután nyilvánosságra hozta legfrissebb pénzügyi eredményeit.
A legfrissebb becslések szerint az éves sztrádamatrica ára jövőre biztosan 60 ezer forint fölé emelkedik.
Emelkedik a Duna-hidak használati díja is és a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára.
Az Egyesült Államokba irányuló brit autóexport júliusban 6,8%-kal nőtt, miután életbe lépett a két ország közötti vámegyezmény.
Kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon - szigorúan jó időjárási körülmények között.
Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek.
Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel
A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.
