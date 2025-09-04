2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Szöul, Dél-Korea - 2023. április 20. : Porsche autó a bemutatóteremben Luxusautó kereskedő Autóüzlet autóipar
Autó

Sokkoló fordulat: kiesett a Porsche a német elitből, egyre nagyobb bajban a legendás autógyártó

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 09:27

A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban. A luxusautógyártó helyét a Scout24 veszi át a vezető német tőzsdeindexben.

A Deutsche Börse bejelentette, hogy szeptember 22-től a Porsche AG már nem lesz tagja a német blue-chip DAX indexnek. A döntés a tőzsdeüzemeltető rendszeres indexfelülvizsgálatának eredménye - írja a Portfolio.

A Volkswagen többségi tulajdonában lévő luxusautógyártó mindössze két évvel a 2022-es tőzsdei bevezetése után esik ki a vezető német részvényindexből. A vállalat papírjai az elmúlt egy évben drasztikus, 36 százalékos értékvesztést szenvedtek el.

A Porsche részvényárfolyamának zuhanása mögött elsősorban az amerikai importvámok kedvezőtlen hatása és a kínai kereslet jelentős visszaesése áll. A luxusautógyártó helyét a Scout24 ingatlanpiaci platform foglalja el a DAX indexben.

Címlapkép: Getty Images
#németország #portfolio #német #porsche #vezető #dax

