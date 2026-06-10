2026. június 10. szerda Margit, Gréta
29 °C Budapest
MEX
Mexikó Dél-Afrika
RSA
 Csütörtök 21:00
A csoport
KOR
Dél-Korea Csehország
CZE
 Péntek 04:00
A csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
„Essen, Németország – 2011. szeptember 1.: A ThyssenKrupp logója az új székház előtt. A ThyssenKrupp AG a világ egyik legnagyobb acélgyártója, emellett alkatrészeket és rendszereket szállít az autóipar számára, valamint felvonókat, moz
HRCENTRUM

Leépítés jön egy német autóipari cég magyarországi vállalatánál: rengeteg dolgozó kerülhet az utcára

Pénzcentrum
2026. június 10. 15:20

200 fejlesztési pozíció megszüntetését tervezi magyarországi működésében a thyssenkrupp Automotive Technology, miközben Budapesten mintegy 60 új munkahelyet hozna létre üzlettámogatási területeken. A vállalat emellett egy új Teszt Kompetencia Center kialakítását is bejelentette debreceni telephelyén, a lépéseket pedig a változó piaci környezethez és költségnyomáshoz való alkalmazkodással indokolja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

"Átalakítja magyarországi tevékenységét a thyssenkrupp Automotive Technology" című MTI-közleményében jelentette be a cég, hogy hazai működésének átszervezése keretében a fejlesztési területeken hozzávetőleg 200 álláshely szűnik meg. Ezzel párhuzamosan a vállalat mintegy 60 új pozíció létrehozását tervezi budapesti központjában, elsősorban globális üzlettámogatási feladatokra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A társaság arról is tájékoztatott, hogy a jövőben - konkrét időpont megjelölése nélkül - a debreceni telephelyén egy új Teszt Kompetencia Központot hoz létre. Az itt dolgozó szakemberek a rugó- és stabilizátorgyártáshoz kapcsolódó tesztelési feladatokat végzik majd. A vállalat jelenleg mintegy 3000 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon.

Kapcsolódó cikkeink:

A közlemény szerint a lépések a thyssenkrupp Automotive Technology stratégiai átalakításának részei. A vállalat indoklása alapján az intézkedésekre a változó ügyféligények, az ingadozó kereslet és az ágazatot érintő tartós költségnyomás miatt van szükség. A cég hangsúlyozta, hogy a tervezett létszámcsökkentés kizárólag a fejlesztési tevékenységeket érinti, és az érintett változásokról egyeztetést folytat a munkavállalói érdekképviseletekkel, valamint a hatóságokkal is.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #Budapest #elbocsátás #leépítés #munkaerőpiac #létszámleépítés #munkavállalók #autóipar #munkahelyek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:20
15:17
14:58
14:49
14:42
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.06.10 12:47
A lelki kimerülés egyik fontos oka
A határhúzás nehézsége és a napi mikrostressz adagunk összefügg. Van kliensem, aki azt mondja, hogy...
hrdoktor  |  2026.06.02 06:33
Ételallergia vagy ételintolerancia? A legfontosabb különbségek és tünetek
Az ételintolerancia hasonló tüneteket okozhat, mint az ételallergia, ezért az emberek gyakran összek...
legacykft  |  2026.05.22 19:14
Ki az az ember, aki vezet?
Az elmúlt években nagyon sok vezetőt támogattunk abban, hogy a vezetői szerepükben minél inkább kite...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 10.
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 10.
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
2026. június 10.
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
2026. június 9.
Kiszámoltuk, mikor érhetjük utol Ausztriát: 50 év vagy -3,5 millió magyar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 10. szerda
Margit, Gréta
24. hét
Június 10.
A kézművesség világnapja
Június 10.
A magyar ügyészség napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
2 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
2 hete
Jön a teljes fordulat a hazai fizetéseknél: kötelező uniós szabály lép életbe a munkahelyeken 2026-ban
4
2 hónapja
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
2 hónapja
Ezer embert rúg ki az Aldi: nagyon sokan kerülnek utcára, ezzel indokolják a létszámleépítést
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 14:29
Változtat a One: reklámok kerülnek az RTL+ Premiumba, csak pluszpénzért lehet megúszni
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 13:23
Különleges felhőket láthat, aki felnéz most az égre: brutális vihart jeleznek elő, órákon belül lecsap az országra
Agrárszektor  |  2026. június 10. 14:32
Megjelent az afrikai sertéspestis vírusa a házi sertésekben: mit jelent valójában a szabolcsi kitörés?