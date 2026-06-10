Leépítés jön egy német autóipari cég magyarországi vállalatánál: rengeteg dolgozó kerülhet az utcára

200 fejlesztési pozíció megszüntetését tervezi magyarországi működésében a thyssenkrupp Automotive Technology, miközben Budapesten mintegy 60 új munkahelyet hozna létre üzlettámogatási területeken. A vállalat emellett egy új Teszt Kompetencia Center kialakítását is bejelentette debreceni telephelyén, a lépéseket pedig a változó piaci környezethez és költségnyomáshoz való alkalmazkodással indokolja.

"Átalakítja magyarországi tevékenységét a thyssenkrupp Automotive Technology" című MTI-közleményében jelentette be a cég, hogy hazai működésének átszervezése keretében a fejlesztési területeken hozzávetőleg 200 álláshely szűnik meg. Ezzel párhuzamosan a vállalat mintegy 60 új pozíció létrehozását tervezi budapesti központjában, elsősorban globális üzlettámogatási feladatokra.

A társaság arról is tájékoztatott, hogy a jövőben - konkrét időpont megjelölése nélkül - a debreceni telephelyén egy új Teszt Kompetencia Központot hoz létre. Az itt dolgozó szakemberek a rugó- és stabilizátorgyártáshoz kapcsolódó tesztelési feladatokat végzik majd. A vállalat jelenleg mintegy 3000 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon.

A közlemény szerint a lépések a thyssenkrupp Automotive Technology stratégiai átalakításának részei. A vállalat indoklása alapján az intézkedésekre a változó ügyféligények, az ingadozó kereslet és az ágazatot érintő tartós költségnyomás miatt van szükség. A cég hangsúlyozta, hogy a tervezett létszámcsökkentés kizárólag a fejlesztési tevékenységeket érinti, és az érintett változásokról egyeztetést folytat a munkavállalói érdekképviseletekkel, valamint a hatóságokkal is.