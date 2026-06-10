Az Otthon Start hitel kezdetben jelentős lendületet adott a XVIII. kerületi ingatlanpiacnak, azonban az év elejére véget ért a korábbi eufória.
Leépítés jön egy német autóipari cég magyarországi vállalatánál: rengeteg dolgozó kerülhet az utcára
200 fejlesztési pozíció megszüntetését tervezi magyarországi működésében a thyssenkrupp Automotive Technology, miközben Budapesten mintegy 60 új munkahelyet hozna létre üzlettámogatási területeken. A vállalat emellett egy új Teszt Kompetencia Center kialakítását is bejelentette debreceni telephelyén, a lépéseket pedig a változó piaci környezethez és költségnyomáshoz való alkalmazkodással indokolja.
"Átalakítja magyarországi tevékenységét a thyssenkrupp Automotive Technology" című MTI-közleményében jelentette be a cég, hogy hazai működésének átszervezése keretében a fejlesztési területeken hozzávetőleg 200 álláshely szűnik meg. Ezzel párhuzamosan a vállalat mintegy 60 új pozíció létrehozását tervezi budapesti központjában, elsősorban globális üzlettámogatási feladatokra.
A társaság arról is tájékoztatott, hogy a jövőben - konkrét időpont megjelölése nélkül - a debreceni telephelyén egy új Teszt Kompetencia Központot hoz létre. Az itt dolgozó szakemberek a rugó- és stabilizátorgyártáshoz kapcsolódó tesztelési feladatokat végzik majd. A vállalat jelenleg mintegy 3000 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon.
A közlemény szerint a lépések a thyssenkrupp Automotive Technology stratégiai átalakításának részei. A vállalat indoklása alapján az intézkedésekre a változó ügyféligények, az ingadozó kereslet és az ágazatot érintő tartós költségnyomás miatt van szükség. A cég hangsúlyozta, hogy a tervezett létszámcsökkentés kizárólag a fejlesztési tevékenységeket érinti, és az érintett változásokról egyeztetést folytat a munkavállalói érdekképviseletekkel, valamint a hatóságokkal is.
Szerda reggel országszerte négy városban tartanak demonstrációt a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozói.
Végzetes csapdában sétál, aki így dolgozik 2026 nyarán Magyarországon: kevesen tudnak erről a buktatóról
Több tízezer fiatal számára indul el a következő hetekben a nyári diákmunkaszezon.
Óvatos optimizmus jellemzi a magyar munkaerőpiacot a következő hónapokban, legalábbis erre utalnak a cégek toborzási tervei.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
Ennyit lehet keresni az Audinál: friss adatok a létszámról, a bérekről és a juttatásokról.
Kiderült a neve az új rendőrfőkapitánynak: megkapta a kinevezését Magyar Pétertől, a mai napon hivatalba is lépett
Az elmúlt évtizedekben jelentős vezetői tapasztalatot halmozott fel, hiszen irányította az edelényi és a kazincbarcikai kapitányságot is.
Apák napja 2026: június 21-én lesz apák napja Magyarországon. Összegyűjtöttük a legjobb apák napi ajándék ötleteket, hogy a köszöntés idén igazán emlékezetes legyen.
Jelentősen szigorítja a kormány a harmadik országbeli munkavállalók magyarországi foglalkoztatását - derül ki a friss kormányhatározatból.
A kormány azonnali hatállyal szigorítja a vendégmunkások behozatalának szabályait.
A statisztikák szerint a külföldi munkavállalók aránya Magyarországon - európai összevetésben - még mindig kifejezetten alacsony.
Napokon belül óriási fordulat jön a magyarországi fizetéseknél: élesedik az új jogszabály, csúnya vége is lehet
Hamarosan búcsút inthetünk annak a korszaknak, amikor a fizetés a munkahelyeken tabutémának számított.
Hatalmasra nyílhat a társadalmi olló: dolgozók tömegei zuhanhatnak kilátástalanságba az AI hatalomátvétele miatt?
Európa egésze meglehetősen kevés sikertörténetet tud felmutatni, Afrika és Latin-Amerika kilátásai pedig ennél is borúsabbak.
Kongatják a vészharangot a szakértők: súlyos következményei lennének a vendégmunkások hirtelen kitiltásának
A szakértők szerint a vendégmunkások korlátozása termeléskiesést és munkahelyek megszűnését is okozhatná.
Bár a magyar munkavállalók többsége elégedett jelenlegi állásával, a külföldi munkavállalás lehetősége továbbra is sokakat foglalkoztat.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.