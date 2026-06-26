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Ennyi volt, kitiltásra ítéltek egy autógyártót: egyetlen kocsit sem adhatnak el a kontinensen
Az amerikai kormányzat döntése szerint a svédországi székhelyű, de kínai tulajdonosi hátterű Polestar a 2027-es modellévtől kezdve nem értékesítheti járműveit az Egyesült Államokban. Az adatbiztonsági aggályok miatt bevezetett tiltás ellen a gyártó nem fellebbez, így a jövőben szinte kizárólag a legfontosabb növekedési bázisát jelentő európai piacra összpontosít majd.
Az amerikai kereskedelmi minisztérium a hálózatba kapcsolt járművekre vonatkozó új szabályozás értelmében utasította el a vállalat engedélykérelmét. Ez a rendelkezés a 2027-es modellévtől kezdve korlátozza az olyan, Kínához köthető technológiát használó autók importját és értékesítését, amelyek képesek az online kommunikációra. A tiltás a Bluetooth-, a wifi-, a mobilhálózati és bizonyos műholdas rendszerekre egyaránt kiterjed, mivel a hatóságok attól tartanak, hogy ezeken keresztül illetéktelenek érzékeny adatokat gyűjthetnek az amerikai autó tulajdonosairól.
A belföldi autóipar védelmét szolgáló intézkedést még Joe Biden elnöksége alatt, 2025 januárjában fogadták el, a hivatalba lépő Trump-adminisztráció pedig fenntartotta a döntést. A lépés szervesen illeszkedik a kínai exportautók kiszorítását célzó amerikai törekvésekbe, amelyeket a jelenleg is érvényben lévő, rendkívül magas védővámok is támogatnak.- jelentette a Portfolio.
A többségében a kínai Geely Holding tulajdonában lévő Polestar tudomásul vette a határozatot. A már piacon lévő Polestar 3 és Polestar 4 modelleket továbbra is értékesítik az országban, és a meglévő ügyfelek számára a szervizhálózat is zavartalanul működik majd. A tiltás végső soron egy olyan piacon lehetetleníti el a márkát, ahol eddig sem tudott komolyabb sikereket elérni, hiszen az első negyedévben a vállalat bevételének mindössze hat százaléka származott az Egyesült Államokból, míg 78 százalékát Európa biztosította. Michael Lohscheller vezérigazgató megerősítette, hogy az üzleti stratégia középpontjában az európai kontinens áll, és a jövőben a tervezett új Polestar 7 modellt is Európában fogják gyártani.
A határozat különösen bizonytalan helyzetbe hozza a Polestar 3 modellt, amely a márka egyetlen Egyesült Államokban készülő típusa. Az egyes modellek összeszerelését végző Volvo Cars még tavaly márciusban jelentette be, hogy a Polestar 3 gyártását a kínai Csengtuból a dél-karolinai üzemébe helyezi át, bár a kínai gyártósorokat egyelőre nem állították le. A kínai tulajdonosi háttér miatt a Volvónak is egyedi engedélyre volt szüksége az amerikai piacon maradáshoz, amelyet májusban meg is kapott, de a jövőben a járműveiknek hiánytalanul teljesíteniük kell az új szabályozás szigorú adatbiztonsági előírásait.
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