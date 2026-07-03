A magasabb limit révén kevesebb tranzakcióval, kedvezőbb feltételekkel lehet euróhoz jutni.
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor. Ezt támasztja alá, hogy a pénzintézetnél számlát nyitó 26 év alatti ügyfelek körében az ezekre az igényekre szabott Hello számlacsomag alig két hónap alatt a legnépszerűbb konstrukcióvá vált: közel kétharmaduk ezt választotta.
A Gránit Bank elemzése szerint a 26 év alatti ügyfelek bankolási szokásaiban egyértelműen kirajzolódik egy új minta: a bank és a számlacsomag kiválasztásánál egyre nagyobb súllyal esnek latba az átlátható, rejtett költségek nélküli megoldások, a virtuális bankkártya, a kedvező devizaváltás és a külföldön is kényelmesen használható banki szolgáltatások. A mobilon történő bankolás lehetősége ma már alapelvárás.
A fiatalok szinte mindent a telefonjukon intéznek, így a mobilapplikáció esetükben belépési feltétel. A Z generációs ügyfelek egyszerűen használható, kiszámítható költségű és a mindennapi digitális helyzetekre – például online vásárlásra, utazásra vagy devizás fizetésre – is megoldást kínáló számlacsomagot keresnek. A Hello számlacsomag gyors felfutása pedig azt jelzi, hogy ezek az előnyök együtt válnak igazán vonzóvá” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.
A bevezetése óta eltelt két hónapban a Hello számlacsomag kedvező fogadtatásra talált a fiatal ügyfelek körében: a 26 év alattiak számlanyitásainak száma közel 55 százalékkal nőtt a megelőző két hónaphoz képest, és közel 70 százalékkal haladta meg a számlacsomag bevezetését megelőző 2026. évi napi átlagot. Az új ügyfelek szinte kivétel nélkül szelfis számlanyitással indítják a folyamatot, több mint 85 százalékuk pedig a forintszámla mellett a díjmentes eurószámlát is igénybe veszi.
A Hello számlacsomaghoz díjmentes számlavezetés és díjmentesen használható virtuális kártya kapcsolódik, az átutalásokért havi 50 ezer forintig nem kell fizetni, a devizaváltás pedig piaci középárfolyamon történik. A csomaghoz díjmentes eurószámla is tartozik, ami a külföldi webáruházakban vásárló, nemzetközi digitális szolgáltatásokat igénybe vevő vagy rendszeresen utazó fiatalok számára különösen fontos előny.
A Gránit Bankról:
A Gránit Bank már 2010-ben „digitálisnak született”. 2010-es alapításától hatékonyan kombinálta a konzervatív hitelezést és az innovatív digitális banki megoldások egyre szélesebb körben való elterjesztését. Ennek eredményeként a Bank kiváló minőségű vállalati és lakossági hitelportfóliót épített fel. Lakossági ügyfeleit elsősorban fiókhálózat nélkül, elektronikus csatornákon, okoseszközökön keresztül szolgálja ki. Új csúcstechnológiát jelentő és az ügyfelek számára ingyenes digitális megoldásokkal széles rétegek számára teszi elérhetővé a fenntartható, költséghatékony bankolást, ezzel Magyarországon a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező pénzintézet. A Gránit Bank 2025-ben a magyarországi bankok legrangosabb seregszemléjének számító Mastercard - Év Bankja 2025 versenyben az Innovation szegmens győztese lett. Emellett hat kategóriában szerzett dobogós helyet. A független zsűri a Gránit Banknak ítélte „Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja”, valamint „Az év ügyfélmegtartó programja” díjat. 2026-ban a Global Banking and Finance Review Magazine ismét a „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon” díjat adományozta a Banknak. A Gránit Bank részvényeivel 2024. december 23. óta lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén.
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A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.
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