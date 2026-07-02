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Autó

Kilométereken át ment szembe a forgalommal az M6-oson a 69 sofőr: nem ismeri el, hogy hibázott

Pénzcentrum
2026. július 2. 12:34

Több mint három kilométeren keresztül haladt a forgalommal szemben egy 69 éves autós az M6-os autópályán. Bár a sofőr elismerte a kötelező haladási irányt jelző tábla figyelmen kívül hagyását, azt tagadta, hogy a menetiránnyal szemben vezetett volna. A rendőrség megbírságolta a férfit, és kezdeményezte járművezetési alkalmasságának soron kívüli felülvizsgálatát - számolt be a 24.hu.

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A csengeri férfi Budapest irányába tartott, amikor Bátaszék térségében, az alagutaknál végzett útkarbantartás miatti tereléshez ért. A kötelező haladási irányt jelző tábla ellenére azonban rossz sávba hajtott be, így kilométereken át a forgalommal szemben közlekedett a sztráda Tolna vármegyei szakaszán.

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A sofőr a rendőröknek elismerte a kötelező haladási irány figyelmen kívül hagyását, amiért 78 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki rá, valamint négy közúti közlekedési előéleti pontot kapott. Azt viszont tagadta, hogy szabálytalanul, a forgalommal szemben autózott volna. Védekezése szerint a terelést jelző jelzések nem voltak egyértelműek, így eleinte azt sem értette, hogyan került a menetiránnyal szembe.

Az eset miatt a rendőrség szabálysértési feljelentést tett a 69 éves sofőr ellen, és hivatalosan is kezdeményezte a járművezetési alkalmasságának felülvizsgálatát.

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Címlapkép: Getty Images
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