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Nem várt változás jön az autópiacon: sokan még nem is sejtik, mi vár a járművekre 2027-től
Az elszabaduló beszerzési és fenntartási költségek miatt az európai vállalatok egyre nagyobb arányban térnek át a használt autók lízingelésére. Ez a stratégiaváltás akár 10–25 százalékkal is csökkentheti a flották teljes birtoklási költségét (TCO), miközben a járművek maradványértékével kapcsolatos bizonytalanságot teljes egészében a szolgáltatóra hárítja.
Az elmúlt években alapvetően megváltozott a céges gépjárműflották fenntartásának gazdasági környezete. Az új járművek drágulása, a megugró finanszírozási és energiaárak, valamint az elektromos autók értékvesztésével kapcsolatos bizonytalanság komoly nyomás alá helyezte a cégeket. Az Arval Mobility Observatory elemzése szerint erre a helyzetre nyújt racionális választ a professzionálisan kezelt használtgépjármű-lízing. A kutatás rávilágít arra, hogy a vállalatok 45 százaléka már jelenleg is tart a flottájában használt járműveket, és a jövőben ez az arány tovább nőhet, mivel a cégek túlnyomó többsége tervezi a megoldás bevezetését.
A trend terjedését a költségoptimalizálási kényszer mellett a járművek azonnali elérhetősége és az elektromos mobilitás térnyerése is ösztönzi. Különösen felértékelődött a másodlagos piacra kerülő elektromos autók szerepe, amelyekkel a vállalatok alacsonyabb belépési költségek és rövidebb futamidők mellett kezdhetik meg flottájuk zöldítését, jelentősen mérsékelve a technológiával járó pénzügyi kockázatokat.
Agárdi Marianna, az Arval Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a flottakezelésben ma már nem egyszerűen az új vagy a használt járművek közötti választás a fő kérdés, hanem az, miként képes egy vállalat kiszámíthatóan működni a gyorsan változó környezetben. A használt autók lízingelése egyszerre kínál költségelőnyt, gyorsaságot és rugalmasságot.
A piac komoly növekedés előtt áll, a McKinsey előrejelzése szerint ugyanis az európai használtautó-lízing piac értéke 2030-ra megközelítheti a 390 milliárd eurót. Bizonyos régiókban a bővülés már most is rendkívül gyors, az Egyesült Királyságban például egyetlen év alatt 290 százalékkal nőtt a használt elektromos autók vállalati lízingje. Ezt a folyamatot a jövőben a szabályozási környezet is támogatni fogja, mivel az Európai Unió 2027-től bevezeti az új járművekre vonatkozó digitális akkumulátorútlevelet, amely a használtpiacon is teljesen átláthatóvá teszi az elektromos autók állapotát és várható élettartamát.
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