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Durva fordulat a debreceni gyár ügyében: már a rendőrség is nyomoz, súlyos vádak kerültek elő
Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Semcorp akkumulátor-szeparátorfólia-gyár ügyében. Az eljárás előzménye, hogy a kormányhivatal súlyos környezet- és tűzvédelmi szabálytalanságok miatt megtiltotta a vállalat működését. Az ügy politikai vitát is kiváltott, írja a 24.hu.
Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a debreceni Semcorp akkumulátor-szeparátorfólia-gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően indult, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal súlyos környezet- és tűzvédelmi szabálytalanságokra hivatkozva azonnali hatállyal betiltotta a vállalat működését.
A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket a folyamatban lévő nyomozásról. Az eljárás alapját Papp László, Debrecen polgármesterének feljelentése adta, amelyet azt követően tett meg, hogy a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyező anyagokat mutattak ki a gyár közelében található vízfolyásban.
A civil szervezetek megállapításait a kormányhivatal vizsgálata is alátámasztotta. A hatóság szerint a vállalat egy illegálisan kialakított vízelvezetőnél a megengedett határérték tizenháromezerszeresét elérő alumíniumszennyezést okozott a talajvízben. A vizsgálat eredményei nyomán először felfüggesztették a cég tevékenységét, majd egy július 3-án tartott, előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést követően teljes működési tilalmat rendeltek el.
Az ellenőrzés során a hatóság megállapította, hogy az üzemben manipulálták a szennyezettségi szintet mérő aceton- és oxigénkoncentráció-szenzorokat. Emellett a beépített tűzoltó rendszer szivattyúja működésképtelen volt, a habbal oltó berendezés vízellátása pedig nem felelt meg az előírásoknak. A feltárt hiányosságok miatt a hatóság a telephely valamennyi tevékenységét leállította, és hárommillió forintos tűzvédelmi bírságot szabott ki a vállalatra.
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Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. Papp László kijelentette, hogy a Semcorp debreceni működése nem kívánatos. Erre reagálva Gajdos László miniszter azt mondta, hogy az akkumulátor-szeparátorfólia-gyár ellen forduló polgármestertől még egy őszinte bocsánatkérésre sem telt. Az ügy nyomán Magyar Péter lemondásra szólította fel Debrecen polgármesterét, Papp László azonban jelezte, hogy nem kíván távozni tisztségéből.
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