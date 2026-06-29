Erős üzenetet küldött a Közlekedési Minisztérium a mobilparkolással trükköző cégeknek: azért ez már több a soknál

Hiába törölték el tavasszal a mobilparkolás kényelmi díját, több szolgáltatónál más jogcímen ismét megjelent a parkolásonként fizetendő felár. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Pénzcentrummal azt közölte, elítél minden olyan gyakorlatot, amely a szabályozás céljának megkerülésére irányulhat, vagy megtévesztő módon ró plusz terheket az autósokra.

Hiába szüntették meg tavasszal a mobilparkolás kényelmi díját, egyes szolgáltatóknál más jogcímen ismét megjelent a parkolásonként fizetendő felár. A Simple bizonyos kényelmi funkciókat helyezett át egy 69 forintos Pro csomagba, míg a Telekomnál a mobilparkolás csak a tranzakciónként 99 forintba kerülő Extra Szolgáltatások csomaggal vehető igénybe.

Az ügy pedig egyre égetőbb, hiszen Budapesten júliustól megkezdik a parkolóautomaták kivezetését, így az autósok még inkább a mobilos fizetési lehetőségekre szorulhatnak. A Pénzcentrum ezért arról kérdezte a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot, érkeztek-e jelzések az új díjakról, illetve tervezik-e a szabályozás módosítását.

Álláspontunk szerint a kényelmi díj megszüntetésének célja az volt, hogy a mobilparkolás használata ne járjon indokolatlan többletköltségekkel az autósok számára. Minden olyan gyakorlatot elítélünk, amely ennek a szándéknak a megkerülésére irányulhat, vagy amely az ügyfelek számára megtévesztő módon eredményez plusz terheket. A fogyasztók egyértelmű és átlátható tájékoztatása minden szolgáltató alapvető kötelezettsége. Amennyiben jogsértés vagy a fogyasztói érdekek sérelme merül fel, az illetékes hatóságok jogosultak a szükséges intézkedések megtételére. A kormány célja, hogy a parkolási szolgáltatások minél egyszerűbben, digitálisan és többletköltségek nélkül legyenek elérhetők az autósok számára. Ezzel összhangban nem támogatjuk a költséges és elavult parkolóautomata-rendszerek fenntartását sem. Sajnálatosnak tartjuk továbbá, hogy a Budapesti Közlekedési Központ nem fejlesztette saját alkalmazását oly módon, hogy azon keresztül a kedvezményes tarifájú mobilparkolási szolgáltatás széles körben elérhető legyen a fővárosi autósok számára. A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a mobilparkolás egyszerű, átlátható és rejtett többletköltségektől mentes szolgáltatás legyen.

A minisztérium tehát elítéli azokat a gyakorlatokat, amelyek a kényelmi díj megszüntetésének célját megkerülve vagy megtévesztő módon jelentenek újabb terhet az ügyfeleknek.

A minisztérium válaszából ugyanakkor nem derült ki, hogy érkezett-e már lakossági vagy hatósági jelzés az ügyben, és arra sem tértek ki konkrétan, terveznek-e jogszabály-módosítást.

Vége a parkolóautomaták korának

Ahogy az ismeretes, a Fővárosi Közgyűlés döntése értelménben jövő hónaptól minden kerületben leállítják és leszerelik a parkolóautomatákat. A lépést elsősorban az indokolja, hogy a berendezések üzemeltetése aránytalanul drága. Előfordul olyan kerület, ahol a fenntartási költségek a parkolási bevételek 60-70 százalékát is felemésztik. Az automatákat a jövőben jóval sűrűbben, 250 helyett 75 méterenként kihelyezett tájékoztató táblák váltják fel.

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Ha valaki mindennek ellenére készpénzben akarja rendezni a parkolódíjat, annak a kerületi parkolási ügyfélszolgálatokon kell ezt elintéznie: a parkolás megkezdésétől számított 24 órán belül egy háromórányi várakozásnak megfelelő, fix összegű díjat számolnak fel. Amennyiben a határidő lejár, a rendszer már pótdíjat szab ki.

A rendszer átalakításával egy időben a parkolási tarifák is negyedével nőnek. Az egy órára jutó várakozási díj

az A zónában 600-ról 800 forintra,

a B zónában 450-ről 600 forintra,

a C zónában 300-ról 400 forintra,

míg a D zónában 200-ról 300 forintra emelkedik.

A korábbi ígéretek szerint a BudapestGO applikációban is lehetett volna parkolást fizetni, és kedvezményt is kaptak volna a bérlettel rendelkezők, de a fejlesztés, mint kiderült, nem készült el.

A Főpolgármesteri Hivatal elismerte, hogy a projekt forráshiány miatt maradt el. Indoklásuk szerint a fejlesztés költségei és a beérkezett ajánlatok túl magasak voltak ahhoz, hogy a beruházás gazdaságilag kifizetődő legyen. Bár a funkció későbbi bevezetését nem vetették el végleg, az a jövőben is csupán kiegészítő fizetési alternatíva maradhat a meglévő lehetőségek mellett.