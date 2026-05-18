Az IKEA óriásplakátja a saját háztartási gépek kiskereskedése előtt. Az IKEA egy nemzetközi lakberendezési termékeket gyártó vállalat, amely összeszerelésre kész bútorokat tervez és értékesít.
Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását, ezzel indokolták a döntést

2026. május 18. 13:44

Az Inter IKEA, amely világszerte 63 országban adja licencbe az IKEA márkanevet a franchise-partnereinek, 850 munkahely megszüntetését jelentette be. A lépésre azért került sor, mert a csökkenő fogyasztói kereslet és az emelkedő költségek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a svéd bútorláncra - írta meg a Reuters.

A vállalat pénzügyi igazgatója, Henrik Elm a Reutersnek elmondta: gyorsabb döntéshozatalra és a költségbázis csökkentésére van szükség ahhoz, hogy az IKEA továbbra is elérhető árakat kínálhasson. A cég két egymást követő évben is forgalomcsökkenést könyvelt el. Ez tavaly év végén vezetőváltáshoz vezetett mind az Inter IKEA-nál, mind a legtöbb IKEA-áruházat működtető Ingka Groupnál.

Az elbocsátások hátterében az iráni háború okozta üzemanyagár-emelkedés, az amerikai vámok és az általánosan romló fogyasztói hangulat áll. Henrik Elm szerint a konfliktus jelentősen felgyorsította a fogyasztói bizalom már korábban megindult csökkenését. Ez különösen érzékenyen érinti az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat, amelyeket az IKEA elsődleges célközönségének tekint. A rendelkezésre álló jövedelem mérséklődésével a vásárlók egyre kevésbé hajlandók lakásfelújításra vagy új bútorokra költeni.

A 850 megszűnő pozíció az Inter IKEA 27 500 fős teljes létszámának mintegy 3 százalékát teszi ki. Az érintett dolgozók közül 300-an a svédországi Älmhultban dolgoznak, ahol a vállalatot 1943-ban megalapították. Korábban, márciusban az Ingka Group is bejelentett egy leépítést, amelynek során 800 irodai munkatárstól váltak meg.

A költségcsökkentés mellett az IKEA stratégiai irányváltást is végrehajt. A vállalat a hatalmas külvárosi áruházak helyett egyre inkább a kisebb, belvárosi üzletekre helyezi a hangsúlyt, hogy visszacsábítsa a vásárlókat.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #IKEA #elbocsátás #kiskereskedelem #kereslet #dolgozók #vállalat #létszámleépítés #bútoráruház #üzemanyagárak #vámok

