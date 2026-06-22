Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát

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Hiába ismert a veszély, a vezetés közbeni mobiltelefon-használat továbbra is tömeges jelenség Európa-szerte. Egy friss német kutatás szerint a sofőrök közel 3 százaléka a volán mögött is használja készülékét, miközben a megkérdezettek több mint fele bevallotta, hogy már telefonozott vezetés közben. A probléma Magyarországon is jelentős: a hazai autósok közel fele nyúlt már mobiljához menet közben, pedig a szabályszegésért akár több tízezer forintos bírság és büntetőpont is járhat. A szakértők szerint már néhány másodpercnyi figyelemkiesés is elegendő lehet egy súlyos baleset kialakulásához.
Bár a vezetés közbeni mobilhasználat veszélyeiről évek óta folynak figyelemfelhívó kampányok, a jelenség továbbra is rendkívül elterjedt. Az ADAC legfrissebb vizsgálata szerint a német gépjárművezetők közel 3 százaléka használja a telefonját vezetés közben, ami országos szinten évente akár egymilliárd szabálysértést is jelenthet.
A német autóklub Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Kölnben és Frankfurtban végzett közlekedési megfigyeléseket. A kutatás során összesen 9573 gépjárművet ellenőriztek, és azt találták, hogy a sofőrök 2,7 százaléka követett el mobiltelefon-használattal kapcsolatos szabálysértést. Az autóvezetők körében az arány 2,8 százalék volt.
A szakemberek szerint a vezetők többsége már nem a füléhez emelt telefonnal beszél, hanem a kezében tartott okostelefont használja üzenetküldésre, böngészésre vagy egyéb tevékenységekre. A kisteherautó-vezetők körében különösen magas, 3,3 százalékos szabálysértési arányt mértek.
A vizsgálat keretében kerékpárosokat is megfigyeltek. Az e-bike- és e-roller-használókat is magában foglaló csoportban 1,4 százalékos volt a mobilhasználati szabálysértések aránya.
Minden második autós bevallotta
A németek felmérése szerint az autóvezetők több mint fele elismerte, hogy már használt mobiltelefont vezetés közben. A probléma más közlekedési eszközök használóit sem kerüli el: a kerékpárosok 36, az e-bike-osok 31, az e-rollerezők 29, míg a motorosok 14 százaléka vallotta be, hogy közlekedés közben nyúlt már a telefonjához.
Különösen aggasztó, hogy a válaszadók többsége tisztában van a kockázatokkal, ennek ellenére sokan továbbra is használják készüléküket menet közben. Többen arról is beszámoltak, hogy emiatt már kerültek veszélyes helyzetbe.
A szabálysértések visszaszorítása érdekében a német lakosság 69 százaléka támogatja az úgynevezett mobiltelefonos traffipaxok alkalmazását. Ezek a mesterséges intelligenciával működő rendszerek automatikusan felismerik és rögzítik a tiltott mobilhasználatot.
Néhány másodperc is végzetes lehet
A közlekedésbiztonsági szakértők szerint már egy rövid figyelemkiesés is súlyos következményekkel járhat. Ha egy autóvezető 50 km/órás sebességnél két másodpercre a telefonjára néz, közel 30 métert tesz meg anélkül, hogy az útra figyelne. Ez a távolság városi forgalomban elegendő lehet ahhoz, hogy egy váratlan helyzet tragédiába torkolljon.
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Az ADAC szerint a felmérés eredményei egyértelműen jelzik, hogy a vezetés közbeni mobilhasználat továbbra is az egyik legjelentősebb közlekedésbiztonsági kockázat, amely ellen a hatóságoknak és a közlekedőknek egyaránt határozottabban kell fellépniük.
Óriási probléma Magyarországon is
A vezetés közbeni mobiltelefon-használat ma már a leggyakoribb közlekedési szabályszegések közé tartozik Magyarországon is. Bár a legtöbb autós tisztában van azzal, hogy a telefon elvonja a figyelmet az útról, sokan mégis felveszik a készüléket, elolvasnak egy üzenetet vagy beállítják a navigációt menet közben. Egy hazai felmérés szerint a sofőrök közel fele legalább egyszer használt kézben tartott mobiltelefont vezetés közben az elmúlt egy évben, miközben a legtöbben éppen a telefonozást tartják az egyik legidegesítőbb közlekedési szokásnak.
A magyar szabályozás egyértelmű: vezetés közben tilos kézben tartott mobiltelefont használni. Nemcsak a telefonálás számít szabályszegésnek, hanem minden olyan tevékenység, amely során a sofőr a kezében tartja a készüléket.
A szabályszegésért a rendőr helyszíni bírságot szabhat ki, amely jelenleg 26 ezer forint, szabálysértési eljárás esetén pedig akár 52 ezer forintos pénzbüntetés is kiszabható. Emellett a sofőr három közlekedési előéleti pontot kap, ami a visszaeső szabályszegők számára különösen kellemetlen lehet, hiszen a pontok felhalmozódása után kötelező utánképzésre is kötelezhetik a járművezetőt.
A rendőrségi ellenőrzések alapján a jelenség továbbra is tömeges. Egy tavalyi országos közlekedésbiztonsági akció során egyetlen hét alatt több mint 1500 sofőrt értek tetten vezetés közbeni mobilhasználat miatt. A hatóságok szerint a telefonozás mellett minden olyan tevékenység fokozott kockázatot jelent, amely elvonja a vezető figyelmét a forgalomról.
A szakemberek szerint a megoldás nem elsősorban a bírságok további emelésében, hanem a szemléletformálásban rejlik. Sok autós úgy gondolja, hogy egy gyors hívás vagy egy pillantás a kijelzőre nem jelent valódi veszélyt. A baleseti statisztikák és a közlekedésbiztonsági kutatások azonban éppen azt mutatják, hogy a figyelem néhány másodperces elvesztése is elegendő lehet egy súlyos vagy akár végzetes baleset kialakulásához.
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