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Gazdaság

Újabb fordulat a devizapiacon: így zárta a napot a forint az euróval és a dollárral szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. július 6. 18:25

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőn estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,58 forintról 353,67 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 353,04 forint és 354,08 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 384,41 forintról 383,91 forintra süllyedt, míg a dolláré 309,32 forintról 309,48 forintra erősödött.

Az euró jegyzése 1,1432 dollárról 1,1425 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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